Sony : son prochain casque VR 8K n’est pas celui que vous croyez

Selon le site spécialisé Xperia Blog, Sony préparerait l'annonce d'un casque VR façon Samsung Gear VR.

Malgré sa perte de vitesse dans la téléphonie mobile, Sony continue de proposer des smartphones avec sa gamme Xperia, déjà bien installée dans le paysage. La firme responsable de la PS5 vient tout juste d’annoncer un modèle très prometteur, mais aussi très onéreux, le Xperia Pro-I.

Un blog apparemment bien informé, Xperia Blog, avait annoncé un jour en avance l’existence de cette deuxième génération de smartphone Pro. On est donc tenté de les croire lorsqu’il dévoile l’annonce imminente d’un casque de VR fabriqué par Sony et destiné à être utilisé avec les Xperia 1 II et Xperia 1 III, un peu à l’instar du Samsung Gear VR.

Smartphone Xperia 1 obligatoire

Alors qu’on attend toujours un Sony PS VR 2 pour accompagner la PlayStation 5, le constructeur japonais semble privilégier la VR en mobilité avec ce futur casque. On ne sait pas grand-chose de cet hypothétique produit, sinon qu’il pourrait être compatible avec des vidéos 8K 360°. Selon les visuels dévoilés par le blog, un Xperia 1 II ou un Xperia 1 III serait absolument nécessaire pour l’utiliser.

Le téléphone viendrait se loger dans une coque prévue à cet effet et c’est lui qui diffuserait les images. On imagine que le téléphone devrait également se charger de la détection de mouvement.

Si le timing de cette fuite suit celle entourant le Xperia Pro-I, on peut espérer que Sony nous en apprenne davantage demain sur cet appareil, puisqu’il ne s’était écoulé qu’un seul jour entre le moment où les informations sur ce téléphone avaient fuité et sa présentation officielle. Xperia Blog précise d’ailleurs qu’il s’agit de la même source dans les deux cas.