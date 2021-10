Game Pass ou PS Now : vous ne jouerez pas au même GTA selon votre abonnement

Rockstar Games réédite sa célèbre trilogie de jeux GTA sur plusieurs plateformes. On apprend que le Xbox Game Pass et le PlayStation Now recevront chacun un jeu dans leurs catalogues. Voici ce qu'il faut retenir.

GTA III, GTA Vice City et GTA San Andreas. Voici les trois jeux que contiennent Grand Theft Auto : The Trilogy – The Definitive Edition. Rockstar Games réveille la fibre nostalgique en ressortant trois de ses plus grands classiques 3D. Cette nouvelle édition sera disponible le 11 novembre prochain sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch, PS4, Xbox One et PC. Ce n’est pas tout : en parallèle, les services Xbox Game Pass et PS Now reçoivent aussi un jeu chacun dans leurs catalogues respectifs.

GTA The Definitive Edition : les différences entre Game Pass et PS Now

Ainsi, en fonction de votre abonnement — team Xbox ou team PlayStation –, vous ne profiterez pas du même titre de cette trilogie.

Sur Xbox Game Pass

Sur le Game Pass, c’est Grand Theft Auto: San Andreas — The Definitive Edition qui débarque dans le catalogue, et ce, dès le premier jour de sortie (11 novembre). Il n’est toutefois pas précisé si le jeu sera disponible sur tous les appareils compatibles avec le service de Xbox ou seulement sur les consoles.

Sur PS Now

Le service PS Now, pour sa part, va profiter de Grand Theft Auto III — The Definitive Edition. Attention cela dit, il faudra patienter un petit peu plus longtemps puisque la disponibilité, ici, n’est annoncée qu’au 7 décembre prochain. Autre subtilité, il s’agira de la version PlayStation 4 du titre.

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition Coming November 11 for PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PS4, Xbox One, and the Rockstar Games Launcher. Pre-Order Now: https://t.co/sVYRq0sqVe pic.twitter.com/rVGIXjOXfW — Rockstar Games (@RockstarGames) October 22, 2021

Rockstar Games partage davantage de détails sur son site. Vous noterez au passage que les différentes Nintendo Swtich profiteront aussi d’une version physique de la trilogie GTA le 7 décembre. Les versions Android et iOS, elles, débarqueront pendant le premier semestre de 2022.

Enfin, la trilogie sur les premières plateformes compatibles est affichée au prix conseillé de 59,99 euros.