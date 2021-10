La sélection d'octobre du PlayStation Now est marquée par le frisson avec The Last Of Us Part 2.

Mois d’Halloween oblige, il fallait des zombies pour le PlayStation Now de Sony. La firme honore comme il faut ce mois avec l’une de ses plus grosses cartouches.

Les jeux ajoutés au PS Now en octobre 2021

Voici les jeux qui seront ajoutés au catalogue du PS Now à partir du mardi 5 octobre 2021.

The Last Of Us Part II

Fallout 76

Amnesia : Collection

Desperados III

Final Fantasy VIII Remastered

Yet Another Zombie Defense HD

Comme vous pouvez le voir, plusieurs jeux sont ajoutés en octobre abordent le genre de l’horreur comme Amnesia Collection qui réunit les trois épisodes de la série, ou Yet Another Zombie Defense HD qui part plutôt dans l’expérience multijoueur de survie. C’est bien sûr The Last Of Us Part 2 que l’on va chaudement vous recommander. Il sera possible de le télécharger sur PlayStation 4 et PlayStation 5 ou d’y jouer sur PC en streaming grâce au cloud gaming. Primé pour son accessibilité sans failles, TLOU 2 est sans aucun doute l’un des jeux de l’année 2020 et l’un des jeux les plus primés aussi bien par la presse que les joueurs. Au-delà de son contexte de fin du monde, c’est avant tout une histoire humaine. Même la concurrence a pris une claque.

Le jeu sera disponible dans le catalogue jusqu’au 3 janvier 2022. Ce qui laisse largement le temps de profiter de tout ce que cette expérience narrative peut offrir.