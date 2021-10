Sony dévoile le Xperia Pro-1 : un smartphone d’exception à prix exceptionnel

Sony a levé le voile sur un nouveau fleuron très particulier, le Xperia Pro-1. Deuxième génération du smartphone Pro vraiment pour les pros.

Sony n’est peut-être pas le fabricant de smartphones le plus populaire du marché, mais la marque a toujours des idées pour se distinguer de la masse. Au-delà du design, cela passe par exemple par l’envie de faire un smartphone haut de gamme et compact, ou bien ici de développer un smartphone spécialisé vraiment pensé pour les professionnels. Un an après le Xperia Pro, Sony revient à la charge avec le Sony Xperia Pro-1, comprenez « mark 1 », comme les appareils photo de la marque.

Un vrai capteur d’appareil photo, sur smartphone

L’élément le plus important du Sony Xperia Pro-1 est sans aucun doute son module photo. Quand Sony parle de viser les « pros », la marque parle ici des créateurs de contenu : photographes, vidéastes, vlogers, etc. Il faut donc proposer ce qui se fait de mieux.

Sur le papier, on peut dire que Sony a fait les efforts qui vont bien. On retrouve ainsi un capteur Exmor RS de 1 pouce avec autofocus à détection de phase et des « pixels de 2,4 µm ». Sony annonce du capteur présent dans l’appareil photo compact Sony RX100 VII, mais « optimisé pour le smartphone ». Cela laisse entendre qu’il ne s’agit tout de même pas exactement du même capteur, mais plutôt d’une variante.Ce n’est pas le seul point commun avec le RX100 VII : Sony a aussi intégré son processeur d’imagerie BIONZ X, encore une fois optimisé pour mobile.

Tout cela permet à Sony d’annoncer avec fierté que le Xperia Pro-1 est le premier smartphone au monde capable de filmer en 4K à 120 images par seconde.

Le Xperia Pro-1 intègre trois objectifs. Le principal a le droit à une double ouverture f/2,0 et f/4,0 pour s’adapter à la profondeur de champ nécessaire. En complément, Sony propose un objectif 16 mm f/2,2 et un objectif 50 mm f/2,4, ainsi qu’un capteur 3D iTOF pour amener davantage d’informations au traitement logiciel. Toutes les optiques sont fabriquées par Zeiss et ont le droit à un traitement anti reflet Zeiss T.

Un smartphone haut de gamme

Un smartphone n’est pas qu’un appareil photo et le reste des caractéristiques suit ce qui se fait plus classiquement sur les appareils haut de gamme. On retrouve un écran de 6,5 pouces OLED au format 21:9 avec une définition légèrement sous la 4K : 3840 x 1644 pixels. Le taux de rafraichissement de l’écran est de 120 Hz et l’écran annonce une compatibilité HDR.

Le Xperia Pro-1 intègre une puce Snapdragon 888 permettant une compatibilité 5G et épaulée par 12 Go de RAM et 512 Go de stockage UFS. Le smartphone permet d’utiliser des cartes micro SDXC jusqu’à 1 To. L’appareil tourne sous Android 11 et est alimenté par une batterie de 4500 mAh ou par le port USB-C compatible Power Delivery. Il faut noter que ce port USB-C gère l’USB 3.2 Gen 2 à 10 Gbit/s, ce qui devrait assurer un transfert de données assez rapide des photos et vidéos. Cela permet aussi de connecter le téléphone à un affichage externe par HDMI ou DisplayPort, avec un adaptateur compatible. Enfin le smartphone intègre un port jack 3,5 mm, ce qui va permettre de brancher un micro externe par exemple pour améliorer la prise de son.

Attention à la facture

Qui dit smartphone visant les professionnels, dit aussi tarif adapté aux professionnels. Sony fait exploser la facture et annonce que son Xperia Pro-I sera disponible en France au début du mois de décembre pour 1799 euros. À ce tarif, Sony vient se placer face au Galazy Z Fold 3 déjà réputé pour son prix, ou face à des configurations élevées de l’iPhone 13 Pro Max.

Reste à savoir si les professionnels visés ne préféreront pas plutôt investir dans un vrai appareil photo comme le Sony ZV-1 à 800 euros et un smartphone à 1000 euros en supplément.