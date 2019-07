Sony vient de dévoiler le RX100 VII, son nouvel appareil photo compact premium. Il se targue d’être aussi rapide qu’un Alpha 9 et d’avoir la mise au point la plus rapide du monde.

Quelques jours seulement après la présentation de l’Alpha 7R IV, Sony met à jour son excellent compact expert et dévoile le RX100 VII. Une septième génération donc qui atteint ici l’âge de raison, toujours avec un capteur 1″.

On retrouve à son bord un capteur de 20,1 Mégapixels, mais tout de même renouvelé avec une puce DRAM intégrée et un processeur d’image BIONZ X de dernière génération pour améliorer sa mise au point. L’objectif, signé Zeiss, n’a en revanche pas du tout changé et il s’agit toujours d’une longueur focale de 24-200 mm avec ouverture f/2.8 – 4.5.

Plus rapide que son ombre

Le Sony RX100 VII repose promet la meilleure mise au point du marché avec 357 points pour la détection de phase (contre 315 sur le RX100 VI) et 425 points pour la détection de contraste. Cela lui permet d’atteindre une vitesse de mise au point de 0,02 seconde et jusqu’à 60 calculs de suivi AF/AE par seconde, égalisant ainsi la rapidité de l’Alpha 9. Sony oblige, on retrouve également le suivi et la mise au point automatique sur l’œil, que la cible soit humaine ou animale.

Il possède également un mode rafale à 20 images/seconde et un tout nouveau mode baptisé « Single Burst Shooting » permettant de capturer jusqu’à 90 images par seconde en jpeg ou en RAW en enregistrant 7 photos en un déclenchement pour parfaitement figer l’action. À vous de sélectionner le moment parfait par la suite.

Efficace aussi en vidéo

Le Sony RX100 VII ne s’arrête pas à la photo et promet également de grandes choses en vidéo. Tout comme son prédécesseur, il peut enregistrement en 4 K UHD, avec ici un stabilisateur d’images. Sony promet « une stabilisation aussi fluide qu’avec un support pivotant ».

Petit bonus, une prise de captation audio (jack) est également présente pour y adjoindre un micro externe. Parfait pour les vlogueurs qui souhaitent voyager léger. Et pour ceux qui souhaitent filmer leurs stories en meilleure qualité qu’avec leur smartphone, le RX100 VII propose également un enregistrement vertical des vidéos.

Pour finir, le mode super ralenti passe de 960 à 1000 images/seconde.

Prix et disponibilité

La gamme RX100 continue donc de frapper fort avec des améliorations par itérations. Cette 7e génération ne devrait donc pas révolutionner le genre, mais apporte les petites améliorations nécessaires pour continuer de peaufiner ce qui est considéré comme l’un des meilleurs appareils photo compacts, si ce n’est le meilleur.

Pour l’acheter, rendez-vous au mois d’août, mais attention, son prix est à la hauteur de ses performances : 1300 euros.