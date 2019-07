Après trois versions de son appareil photo hybride à capteur full frame, Sony a présenté ce mardi son nouveau modèle, le Sony A7R IV. Comme tous les modèles siglés « R », il met en avant la netteté des clichés avec un capteur de 61 mégapixels.

La gamme photo Alpha 7 de chez Sony s’est considérablement étoffée depuis le premier modèle sorti il y a cinq ans. Non seulement le constructeur japonais a multiplié les versions, mais a également sorti des déclinaisons sous les noms Alpha 7S, davantage orienté vers la prise de vue en basse lumière, et Alpha 7R.

C’est cette gamme qui nous intéresse aujourd’hui, alors que Sony a dévoilé ce mardi son nouveau A7R IV. Comme les précédents modèles de la gamme, le boîtier se distingue par son capteur capable de capturer des clichés d’une très grande résolution. Le capteur, toujours full frame au format 24×36 mm, permet en effet de prendre des photos jusqu’à 61 mégapixels. Le capteur est par ailleurs stabilisé sur cinq axes, afin d’éviter tout flou de mouvement qui viendrait gâcher la précision de l’image. Outre ce nouveau capteur Exmor R rétroéclairé, l’appareil photo bénéficie également du processeur de traitement d’image Bionz X de Sony.

Un autofocus hybride sur près de 1000 points

Du côté des caractéristiques de prise de vue, le nouveau Sony Alpa 7R IV offre une sensibilité allant de 100 à 32 000 ISO et une vitesse d’obturation pouvant varier entre 1/8000 et 30 secondes.

Comme toujours sur la gamme Alpha 7 de Sony, l’accent est également mis sur la vidéo avec des séquences qui peuvent être capturées jusqu’en 4K à 24, 25 ou 30 images par seconde. Le mode Full HD permet quant à lui de capturer des vidéos jusqu’à 120 images par seconde. Le mode rafale est lui aussi de mise avec un suivi autofocus jusqu’à 10 images par seconde. Pour l’autofocus, Sony a utilisé un système de mise au point automatique hybride utilisant la détection de phase sur 567 points et la détection de contrastes sur 425 points.

Écran orientable et double slot microSD

Enfin, concernant le design et les connectiques, on retrouve au dos du Sony A7R IV un écran LCD tactile de 3 pouces orientable à 107 degrés vers le haut et 41 degrés vers le bas. Pour le viseur OLED, Sony a intégré une dalle de 5,76 millions de pixels. Il est par ailleurs possible d’insérer deux cartes SD dans l’appareil qui intègre également une prise casque, une compatibilité Wi-Fi pour le transfert des photos et une sortie micro HDMI.

Le Sony A7R III sera disponible en France dès le mois d’août. Il sera commercialisé à un tarif conséquent, puisque sans objectif on le trouvera à 4000 euros.