Sony Xperia Pro : un port HDMI le rend VRAIMENT « pro »

À l'occasion de sa conférence du MWC 2020, Sony a dévoilé le Xperia Pro, un smartphone qui pour une fois porte très bien son nom puisque sa 5G millimétrique et son port HDMI le destine aux professionnels de la diffusion.

Les smartphones portant la mention « Pro » sont nombreux, et ils risquent de le devenir encore plus depuis l’arrivée de l’iPhone 11 Pro. Pourtant, il ne s’agit généralement que de versions améliorées d’un modèle tout à fait traditionnel… À l’exception du Sony Xperia Pro, qui s’adresse vraiment aux professionnels.

Bien que le MWC 2020 ait été annulé, Sony a maintenu sa conférence, qui a été diffusée en direct sur internet. Le constructeur nippon a eu l’occasion d’y présenter les Xperia 1 II, Xperia 10 II et le Xperia Pro, un smartphone particulièrement intéressant pour les prestations qu’il propose.

5G millimétrique et HDMI

Le Xperia Pro propose des caractéristiques proches du Xperia 1 II, à savoir un SoC Qualcomm Snapdragon 865, 8 Go de RAM, 512 Go de stockage, une batterie de 4000 mAh, un triple appareil photo ou encore un écran OLED 4K de 6,5 pouces. Il possède néanmoins un petit quelque chose en plus qui le rend vraiment « professionnel ».

En effet, le Xperia Pro est équipé d’une 5G complète, avec un modem capable d’utiliser les ondes millimétriques, ainsi que d’un port micro-HDMI. Il peut ainsi être couplé à une caméra traditionnelle et diffuser du contenu 4K en direct. Accroché à une caméra ou à un appareil photo, il peut donc servir d’écran de monitoring et envoyer un flux en direct.

Sony le positionne donc comme « une option fiable pour une future diffusion sportive en direct ». Pour le moment, ni sa date de sortie ni son prix n’ont cependant été communiqués.