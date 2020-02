Sony Xperia 10 II officialisé : l’alternative au Xperia 1 II, si vous n’avez pas les moyens

Sony a dévoilé le Xperia 10 II, un nouveau smartphone milieu de gamme au format 21:9.

Sony a l’habitude de dévoiler plusieurs smartphones à la fois. À côté du Xperia 1 II et son tarif très élevé, le fabricant a aussi présenté le Xperia 10 II, un smartphone milieu de gamme bien plus accessible.

Caractéristiques techniques

Contrairement à 2019, Sony ne propose qu’une version de son Xperia 10 II, le Xperia 10 II Plus n’existe donc pas.

Écran OLED 6 pouces 21:9 Full HD+

Qualcomm Snapdragon 665

4 Go de RAM

128 Go de stockage

Triple appareil photo : 26 mm : 12 MP 52 mm : 8 MP 16 mm : 8 MP

Batterie de 3600 mAh

157 x 69 x 8,2 mm

151 grammes

certification IP 65/68

Android 10

Prix et disponibilité

Le Xperia 10 II sera disponible au printemps 2020 en blanc ou noir, et à partir de 369 euros.

Entre ce prix, et le tarif de 1199 euros demandé pour le Xperia 1 II, il y a donc un gap assez important. Ce gap est en partie occupé par le Xperia 5 lancé en fin d’année 2019, et qui devrait un jour être remplacé par le Xperia 5 II on l’imagine.