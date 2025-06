« Châssis lézard » et 700 km d’autonomie pour cette voiture électrique qui devrait bientôt arriver en Europe

IM Motors, marque cousine de MG, lance en Chine une version améliorée de son LS7. Cette voiture électrique promet une belle autonomie, une charge très rapide et un « châssis lézard », et devrait arriver en Europe avant la fin de l’année.

IM LS7 (2025) // Source : IM Motors

Si le groupe chinois SAIC reste peu connu du grand public en France, il est pourtant bien implanté sur notre marché, puisqu’il est derrière la marque MG, connue pour ses voitures électriques et hybrides particulièrement abordables.

Reste que SAIC a bien plus d’un tour dans son sac, et détient notamment IM Motors. Cette marque premium vient de lancer en Chine une mise à jour de son LS7, un SUV rival des Tesla Model Y et autres Xiaomi YU7, et détaille les améliorations dans un communiqué de presse.

Un habitacle lumineux

Cet IM LS7 est donc un grand SUV électrique de 5,05 m de long pour 2,00 m de large et 1,78 m de haut – de quoi boxer dans la catégorie du haut de gamme.

Les évolutions esthétiques se font à la marge : de nouvelles jantes, des boucliers subtilement revus, et c’est à peu près tout. Le LS7 conserve ses volumes assez ronds, avec un bandeau arrière pouvant afficher des messages personnalisés. Baptisé « ISC Smart Light Language », il « rend chaque trajet plein de sagesse et de plaisir » d’après IM Motors, mais a peu de chances d’arriver en Europe.

IM LS7 (2025) // Source : IM Motors

L’habitacle conserve également son style, et ses spécificités. Citons notamment un immense pare-brise de 1 613 mm x 1 620 mm, soit 2,61 m² – « la plus grande de Chine », d’après la marque, de quoi manifestement surpasser le Tesla Model X, qui partage cette idée.

La planche de bord continue d’étonner, avec ces trois dalles sur la planche de bord : deux horizontales le long pour le conducteur et le passager, et une troisième verticale sur la console centrale. Le volant peut adopter le format « Yoke », en forme de U, en option.

Un châssis évolué, une arrivée en Europe avant la fin d’année

Cet IM LS7 profite surtout de cette mise à jour pour bénéficier du « châssis lézard », inauguré par les IM L6 et LS6. Pour faire simple, il s’agit d’un ensemble de technologies assez bluffantes.

Citons par exemple les roues arrière directrices, pouvant pivoter de 6°, et qui permet à la voiture de se déplacer en crabe, et de limiter le diamètre de braquage à 10,6 m. À ceci s’ajoute une suspension pneumatique et un système de frein signé Brembo. Une seule version est au programme : une transmission intégrale via un moteur avant de 200 kW et un arrière de 379 kW, de quoi passer de 0 à 100 km/h en 3,9 s.

IM LS7 (2025) // Source : IM Motors

Tout ceci est alimenté par une immense batterie de 100 kWh, offrant une autonomie de 700 km selon l‘optimiste cycle chinois CLTC – il faudrait compter un peu plus de 600 km en WLTP. La batterie repose sur une architecture 875 volts, de quoi « récupérer 500 km d’autonomie [CLTC] en 15 minutes ».

Côté aides à la conduite, les deux LiDAR sur le pavillon semblent avoir été remplacés par un seul, au centre du pavillon. Cette modification est accompagnée par le dernier système de conduite semi-autonome de la marque, baptisé IM AD 3.0, alimenté par une puce Nvidia Orin X.

IM LS7 (2025) // Source : IM Motors

Cet IM LS7 « amélioré » est proposé à partir de 339 900 yuans, soit environ 40 900 euros. Un tarif assez haut placé dans la catégorie, qui compte les Tesla Model Y, Zeekr 7X et autres Xpeng G7, tous plus abordables.

Peut-être plus intéressant : après une présentation au Salon de Genève en 2024, IM Motors devrait selon nos informations poser ses bagages en Europe avant la fin de l’année 2025. Problème : la France – et de façon plus générale les pays ayant soutenu les surtaxes douanières européennes contre les voitures électriques produites en Chine – ne devrait pas faire partie des marchés retenus.