« Châssis lézard », écrans incroyables et tarif bien placé : pourquoi on a hâte de voir arriver cette voiture électrique chinoise en Europe

Les précommandes du IM LS6 sont ouvertes en Chine. Cette voiture électrique propose toute une flopée de technologies novatrices tout en étant moins chère qu’un Tesla Model Y, son rival tout désigné. Un SUV qu’on a déjà pu découvrir, et qui devrait arriver en Europe courant 2025. Voici ce qu’il faut savoir.

IM LS6 // Source : IM Motors

Au Salon de Genève 2024, le stand MG présentait deux voitures électriques siglées « IM Motors ». On pouvait y découvrir une berline, la L6, et un SUV, le LS6.

C’est ce dernier qui nous intéresse aujourd’hui, puisque ses commandes ont ouvert en Chine. L’occasion de découvrir les étonnantes caractéristiques de cette voiture électrique, dont l’arrivée en Europe fut annoncée pour 2025.

Une présentation ultra technologique

C’est par un communiqué de presse de SAIC, le groupe auquel appartient IM Motors et MG, qu’on découvre les caractéristiques définitives de cet LS6.

IM LS6 // Source : IM Motors

Nous avons donc un SUV électrique de 4,91 m de long pour 1,99 m de large ; un bon gabarit, donc, tandis que la silhouette effilée rappelle celle du Tesla Model Y. Autrement, on retrouve les grandes lignes de l’IM L6, déjà lancée, notamment au niveau des optiques.

L’habitacle, en revanche, en met plein les yeux. Notamment la planche de bord, qui fait mouche avec ses écrans escamotables : un premier de 26,3 pouces regroupe les informations de conduite et les systèmes d’infodivertissement, tandis qu’un autre de 15,5 pouces est là pour le passager avant. Un troisième de 10,5 pouces, sur la console centrale, permet d’afficher des réglages supplémentaires.

IM LS6 // Source : IM Motors

Le volant, de type « Yoke », reprend la forme en U de celui des Tesla Model S et X. Un volant décrié à l’usage – à voir comment IM Motors s’en débrouille. En revanche, l’habitacle s’annonce spacieux et confortable, avec un siège avant droit pouvant s’incliner jusqu’à 121° et un généreux toit vitré.

Un châssis novateur

L’IM LS6 reprend les dessous de la L6, et hérite donc de son châssis assez révolutionnaire. Baptisé « Lizard Chassis » (tout un programme), il regroupe plusieurs technologies a priori très efficaces.

La première, ce sont des roues arrière directrices. Un équipement déjà connu, mais qu’IM Motors pousse encore plus loin. La marque en avait fait la démonstration avec la L6, qui peut se déplacer en crabe pour se garer en toute facilité. Autre bénéfice : une tenue de route à toute épreuve. La marque annonce que son LS6 peut passer l’épreuve du « Moose Test » (un test d’évitement) à 82,7 km/h – la L6 l’exécute à 90,96 km/h, mais sa hauteur réduite lui permet de gagner en agilité.

Parlons enfin autonomie. L’IM LS6 est disponible en trois versions :

Une batterie LFP (lithium – fer – phosphate) de 75 kWh, permettant d’afficher une autonomie de 625 km selon les normes chinoises CLTC et de se recharger de 10 à 80 % en 25,5 minutes ;

Une batterie NMC (nickel – manganèse – cobalt) de 83 kWh, faisant grimper l’autonomie à 701 km CLTC, tandis qu’une architecture 800 volts fait fondre les temps de recharge à 16,8 minutes ;

Enfin, une autre batterie NMC de 100 kWh permet d’afficher 802 km WLTC. IM annonce une architecture « quasi 900 volts », de quoi conserver les 16,8 minutes de recharge entre 10 et 80 % de la batterie.

Précisons que les normes CLTC sont assez peu réalistes. Une fois converties aux normes européennes WLTP, plus fiables, on tomberait à environ 530, 600 et 680 kilomètres d’autonomies respectives.

IM LS6 // Source : IM Motors

Ces batteries alimentent un moteur arrière, sauf la plus grande, également disponible en transmission intégrale. Dans ce cas, la puissance passe à 787 ch (579 kW), de quoi passer de 0 à 100 km/h en 3,48 s.

Un tarif attractif, une arrivée promise en Europe

L’ouverture des précommandes est enfin l’occasion de se faire une première idée des tarifs de cet IM LS6. Ce SUV électrique débute à 239 900 yuans, soit 31 000 euros environ. C’est 10 000 yuans de moins que le Tesla Model Y, malgré 71 km d’autonomie CLTC supplémentaires. C’est également 40 000 yuans supplémentaires par rapport à l’IM L6.

Un tarif bien placé, donc, qui s’accompagne d’une dotation pléthorique. De série, on retrouve l’écran de 26,3 pouces, des sièges chauffants, ventilés et massants, les roues arrière directrices et une armada de capteurs (un LiDAR, 11 caméras, etc) pour proposer une conduite semi-autonome de niveau 2.

IM LS6 // Source : IM Motors

Précisons que les tarifs définitifs sont souvent moins élevés que ceux affichés lors des précommandes. Dernière information : au Salon de Genève, IM Motors annonçait une arrivée en Europe courant 2025 avec ces deux modèles.

Reste que le groupe SAIC est extrêmement pénalisé par les nouveaux frais de douane décidés par la Commission Européenne, ce qui pourrait peut-être lui faire réfléchir à l’importation de ces voitures pourtant prometteuses.