Adieu les galères pour se garer, ce constructeur chinois invente le stationnement latéral parfait

Les manœuvres fastidieuses pourraient bien être de l’histoire ancienne avec les nouvelles technologies au sein de nos voitures modernes. Preuve en est avec la marque chinoise IM Motors, qui devrait présenter un système de stationnement bien pratique sur ses nouvelles voitures.

Les manœuvres, en particulier en ville sur des places de plus en plus étroites pour nos voitures de plus en plus grosses, sont souvent fastidieuses.

Que ce soient les SUV, les berlines ou bien même les compactes, les voitures sont de plus en plus longues, de plus en plus larges et de plus en plus lourdes. De ce fait, pour les stationner, cela devient de plus en plus compliqué.

Il y a évidemment tout une armada technologique pour nous aider à manœuvrer sans encombre, mais toujours est-il que se garer en créneau n’est plus une mince affaire.

Se garer dans un mouchoir de poche en toute facilité

Au lieu de rétrécir leur voiture, les constructeurs travaillent sur de nouvelles technologies, à l’instar d’IM Motors, la nouvelle marque haut de gamme du groupe chinois SAIC, qui possède également MG. IM Motors a récemment présenté une grande berline, la L6, qui pourrait arriver en Europe d’ici les prochains mois sous le blason MG.

Une vidéo devient virale en Chine où l’on voit un prototype de la voiture se garer « en crabe », c’est-à-dire en étant parallèle à la place de stationnement et sans faire aucune manœuvre. Une technologie déjà vue chez Hyundai par exemple sur la Ioniq 5, mais qui n’a pas encore été commercialisée en grande série. Tesla propose également ceci sur son Cybertruck, tout comme Hummer avec son modèle électrique.

IM Motors pourrait être la première marque à franchir le pas. Techniquement, l’auto gère le mouvement sur trois axes à six degrés, ce qui permet à la voiture de se garer en parallèle plus facilement. La L6 est aussi équipée de quatre roues directrices et, toutes les technologies travaillant ensemble, permettent de réduire le rayon de braquage à seulement 4,99 mètres. Regardez cette vidéo.

Pour le moment, cette technologie semble en phase de test sur un prototype de la marque. Une application en grande série n’est pas prévue pour tout de suite.

Une nouvelle concurrente pour BYD et Tesla

Pour rappel, IM Motors avait fait sensation au dernier Salon de Genève où nous avons pu découvrir les deux premières voitures électriques de la marque sur le Vieux Continent. Il s’agit des LS6 et L6, qui prennent la forme d’un SUV et d’une berline, chassant directement sur les terres de Tesla et de BYD, qui a récemment dépassé son rival américain en termes de vente.

Ces modèles se distinguent en utilisant une architecture solide pour les batteries, avec notamment un électrolyte solide. Et on sait désormais avec certitude quelle voiture sera la première à se doter de cette batterie aux nombreux avantages.

Cette nouvelle batterie permettra à la berline électrique, qui rivalise frontalement avec la Tesla Model S et la BYD Seal, d’afficher une autonomie record grâce à une batterie de 130 kWh. Celle-ci atteindrait les 1 000 kilomètres selon le cycle chinois CLTC, ce qui donne environ 850 kilomètres WLTP avec l’homologation européenne.