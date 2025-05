Cette voiture électrique chinoise au coffre immense devrait arriver en France, voici son autonomie

Présenté il y a quelques semaines, le nouvel Onvo L90 nous en dit un peu plus à son sujet. Cette grande voiture électrique chinoise qui peut se recharger en moins de cinq minutes confirme son autonomie, et pourrait bien arriver en jour en Europe.

Crédit : Onvo

À l’heure actuelle, on compte plus de 150 marques automobiles en Chine. Un nombre démentiel, même si cela doit être nuancé. Déjà, car seulement deux d’entre elles sont rentables, et ensuite, car la grande majorité est totalement inconnue dans nos contrées.

C’est notamment le cas d’Onvo, dont vous n’avez sans doute jamais entendu parler. C’est normal, car elle n’est pas (encore) commercialisée en Europe.

Une autonomie correcte, sans plus

En fait, il s’agit d’une marque qui appartient au constructeur Nio, au même titre que Firefly, qui sera quant à elle bien vendue sur le Vieux Continent. Déjà implantée en Chine, Onvo a cependant du mal à s’imposer sur ce marché, puisque son premier modèle, le L60, a connu un échec retentissant.

Autant dire que la jeune marque, fondée en 2024, n’a plus le droit à l’erreur. C’est donc dans ce contexte qu’elle a levé le voile en avril 2025 sur sa deuxième voiture électrique. Il s’agit cette fois-ci d’un grand SUV 6 places, avec comme principale particularité d’avoir un immense coffre à l’avant de 240 litres – en plus de celui à l’arrière, évidemment.

Onvo L90 // Source : Onvo

Baptisé L90, celui-ci mesure 5,15 mètres de long pour 2,0 mètres de large et 1,77 mètre de haut. Un beau bébé qui chasse directement sur les terres de la Tesla Model X et du BYD Tang L en Chine. Jusqu’à présent, le constructeur était resté assez mystérieux sur les caractéristiques techniques de son dernier-né. Mais voilà qu’il nous donne désormais de nouvelles informations à son sujet, via sa page Weibo officielle. Et ce alors que le ministère de l’Industrie chinois avait déjà fait fuiter quelques données un peu plus tôt.

Et l’un des points qui nous intéresse le plus et qui a été particulièrement détaillé concerne la batterie. La marque chinoise nous informe que le grand SUV électrique sera livré de série avec un pack de 85 kWh. De quoi offrir une autonomie comprise entre 570 et 605 kilomètres pour la version quatre roues motrices et propulsion. Des chiffres exprimés selon le cycle chinois CLTC, ce qui donne environ 485 à 515 kilomètres si on convertit avec l’homologation WLTP. C’est correct, mais ce n’est pas forcément très impressionnant non plus.

Crédit : Onvo

À titre de comparaison, le Tesla Model X d’entrée de gamme peut parcourir jusqu’à 625 kilomètres en une seule charge avec une batterie de 100 kWh. En parlant de recharge, c’est surtout sur ce point que le nouvel Onvo L90 devrait se distinguer. En effet, le grand SUV électrique a le droit à une architecture 900 volts, qui garantit de passer très peu de temps à la borne. Même si pour l’heure, le temps nécessaire pour remplir l’accumulateur n’a pas été confirmé par le constructeur chinois. On sait en revanche que la voiture sera compatible avec l’échange de batterie.

Deux déclinaisons dans la gamme

Ce dispositif, notamment développé en Chine permet de remplacer un pack vide par un autre rempli, le tout en trois minutes et de manière totalement automatisée. Le site spécialisé CNEVPost précise également qu’Onvo prévoierait aussi de proposer une batterie de 60,6 kWh pour son grand SUV électrique, mais l’autonomie n’a pas encore été dévoilée. Elle pourrait tourner autour des 425 kilomètres CLTC, soit environ 360 kilomètres WLTP. Cela reste cependant encore à confirmer. Deux versions seront proposées, à savoir à deux ou quatre roues motrices.

Cette dernière affiche une puissance totale de 598 chevaux selon Car News China. Les chiffres du 0 à 100 km/h et de la vitesse maximale n’ont quant à eux pas encore été confirmés par le constructeur chinois. Mais une chose est particulièrement intéressante : la consommation. Celle-ci oscillera entre 14,5 et 15,4 kWh/100 km selon la version choisie, entre deux et quatre roues motrices, et toujours selon l’optimiste cycle CLTC. Un chiffre très bas, qui compense l’autonomie un peu juste pour certains clients.

Crédit : Onvo

Pour l’heure, on ignore si le SUV fera son arrivée en Europe, alors que les prix chinois n’ont pas encore été annoncés. Il devrait être moins cher que le Nio ES8, qui démarre à partir de 498 000 yuans, soit environ 61 160 euros.

Nio comptait importer Onvo en Europe, même si nous n’avons plus aucune nouvelle à ce sujet. Si cet L90 débarque, il sera alors soumis aux droits de douane, ce qui risque de faire grimper son tarif en France. Il n’aura pas le droit non plus au bonus écologique, de par son prix mais aussi sa fabrication en Chine.