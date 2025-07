Voici la voiture électrique chinoise qui perd le moins de valeur en occasion

Lancée en 2024, la Xiaomi SU7 rencontre un franc succès. Et alors que les premiers exemplaires de la voiture électrique arrivent en occasion, un rapport annonce une bonne nouvelle. La berline chinoise conserve en effet une valeur particulièrement élevée à la revente.

Xiaomi SU7 // Source : Xiaomi

Lorsque Xiaomi avait levé le voile sur sa toute première voiture électrique en fin d’année 2023, certains experts étaient sceptiques. Certains estimaient que cette idée allait faire du mal à la marque, géante de la tech chinoise. Mais il n’en fut rien, et c’est même le contraire qu’il est en fait passé. Les commandes ont rapidement afflué, allongeant drastiquement les délais de livraison.

Une forte valeur à la revente

Aujourd’hui, ce sont déjà plus de 200 000 exemplaires de la SU7 qui ont été livrés, et ce uniquement en Chine, là où la berline électrique est seulement vendue pour le moment. Même si cela devrait changer à partir de 2027 comme nous l’avions expliqué dans un précédent article. Et alors que la voiture avait été lancée au cours de l’année 2024, les premiers exemplaires commencent tout doucement à arriver en occasion. C’est désormais l’heure de vérité pour le constructeur.

Est-ce que sa voiture électrique va t-elle aussi séduire en seconde main ? Et bien la réponse est oui. A vrai dire, la berline dépasse même les attentes, comme le confirme un rapport publié par l’Association des concessionnaires automobiles de Chine (CADA).

Ce dernier porte sur la « valeur de revente des automobiles en Chine au premier semestre 2025 ». Et il est particulièrement positif pour certaines marques, et tout particulièrement Xiaomi. La nouvelle SU7 domine le marché de l’occasion, avec une valeur de revente de 88,91 % sur un an.

C’est à dire que la voiture ne perd que 11,9 % de sa valeur en un an, ce qui est très bon. Le site Car News China a publié un tableau récapitulatif de la décote des voitures électriques les plus vendues dans l’Empire du Milieu. Et toutes ne sont pas logées à la même enseigne, bien au contraire. En 2ème position, on retrouve l’Aito M9, qui conserve 84,45 % de sa valeur de revente sur un an. Il est suivi par le grand van électrique, le Li Mega avec 79,58 %.

Puis, Tesla arrive au pied du podium avec son Model X, qui conserve tout de même 77,81 % de sa valeur. Il est suivi par la Model 3, avec 76,04 %. Des chiffres qui restent tout de même corrects, tandis que le prix des voitures électriques de la marque ont dégringolé en occasion aux Etats-Unis. Est-ce l’effet Elon Musk ? Peut-être, pas il n’est sans doute pas la seule raison. Car la décote s’explique par de nombreux éléments, comme la tendance, le manque de nouveautés ou encore la concurrence, entre autres.

Quel est le secret de Xiaomi ?

Mais comment la nouvelle Xiaomi SU7 parvient-elle à rester au top, même en occasion ? Quel est son secret pour conserver une si forte valeur de revente, quand certaines de ses rivales s’effondrent ? A vrai dire, il y a plusieurs raisons à ce phénomène. D’abord, et comme l’explique le média chinois, sa force résiderait avant tout dans son design. Mais ce n’est pas tout, car le constructeur profite désormais d’une forte influence et d’une vraie image.

Et contre toute attente, les délais de livraisons très longs des exemplaires neufs profitent à l’occasion. Car les clients impatients font le choix d’opter pour un modèle de seconde main, et veulent absolument acheter une SU7. Il se peut que ce soit également la même chose pour le 2ème modèle de la marque, le SUV YU7. Dévoilé au mois de mai 2025, ce dernier a enregistré plus de 200 000 commandes en 3 minutes, ce qui devrait engendrer quelques embouteillages à l’usine.

Certaines finitions de la YU7 réclament désormais plus d’un an d’attente avant la livraison. L’usine de Xiaomi peine à suivre la demande, d’où l’ouverture d’une seconde ligne de production d’ici quelques mois.

Xiaomi SU7 // Source : Xiaomi

Et cela pourrait profiter aux ventes d’exemplaires d’occasion, quand les premiers seront disponibles. Selon Car News China, la SU7 devrait quant à elle encore continuer sur sa lancée même une fois qu’elle sera vendue dans le reste du monde. Il faudra cependant encore faire preuve d’un peu de patience pour en avoir le coeur net. Car pour l’heure, la concurrence est encore très rude en Europe, même si les marques chinoises commencent à réellement s’impose sur notre marché.