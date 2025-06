Les voitures hybrides et électriques chinoises arrivent en force en Europe comme le prouvent ces chiffres impressionnants

Si Bruxelles veut tout faire pour empêcher les marques chinoises d’envahir le marché, cela ne semble que moyennement fonctionner. Car les voitures électriques venues de l’Empire du Milieu sont de plus en plus nombreuses chez nous.

MG4 XPower

Le marché automobile est en pleine mutation depuis quelques années. D’un côté, il doit se relancer après la crise sanitaire liée au Covid-19, de l’autre, il doit également s’électrifier massivement. Car pour mémoire, l’Union européenne va interdire la vente d’autos thermiques neuves à partir de 2035. Et les constructeurs chinois comptent bien en profiter.

Une arrivée en force en Europe

Ces derniers sont de plus en plus nombreux à tenter leur chance sur le Vieux Continent. On pense à MG, qui cartonne avec sa MG4 ainsi que BYD, arrivé chez nous à l’été 2023. Sans oublier Xpeng, qui a quant à lui déboulé un peu plus tard. Mais c’est aussi le cas de Nio, qui est déjà présent dans certains pays européens et qui va continuer à s’étendre. Et tout porte à croire que c’est encore loin d’être terminé, bien au contraire.

Car d’autres marques veulent aussi tenter leur chance chez nous, comme Aiways, en difficulté mais qui compte se relancer. Et forcément, cela ne plaît pas du tout à l’Union ruropéenne, qui a mis en place toute une série de mesures pour contrer cette invasion. Sauf que cela ne semble fonctionner que moyennement à en croire les derniers chiffres. Le cabinet Jato, spécialisé dans les données automobiles vient de publier les résultats des ventes pour le mois de mai 2025 en Europe.

Crédit : Xpeng

Et si la Tesla Model Y arrive en tête du classement des voitures électriques, c’est surtout un autre point qui attire l’attention. Il s’agit de la montée en puissance des constructeurs chinois. A vrai dire, ces derniers ont été le principal moteur de la croissance du marché en mai 2025. Ce dernier a vu les ventes de voitures neuves grimper de 2,5 % par rapport à la même période en 2024. En ce qui concerne l’électrique, les immatriculations ont augmenté de 28 %, avec une part de marché passant de 14 à 17,5 %.

Au total, ce sont 194 300 autos qui ont trouvé preneurs au cours du mois passé. Et pas moins de 65 808 ont été vendues par des constructeurs chinois, toutes motorisations confondues. Ces derniers ont représenté pas moins de 5,9 % des ventes totales en Europe en mai. Un chiffre en très nette hausse, puisque Jato indique que « les marques automobiles chinoises ont plus que doublé leur part de marché par rapport aux 2,9 % enregistrés le mois correspondant en 2024 ».

Une forte croissance

Mais tous les constructeurs ne sont pas logés à la même enseigne. MG a par exemple connu un fort succès, avec pas moins de 29 400 véhicules vendus en mai. Ce qui représente une augmentation de 30 % en seulement un an. La firme chinoise fait mieux que Fiat depuis le début de l’année, avec 133 400 immatriculations, contre 125 300 pour la firme italienne. BYD a fait encore plus fort, avec des ventes qui se sont envolées de 397 % en un an seulement. Et ce même si la firme chinoise a vendu 40 voitures de moins que son rival américain en mai 2025.

Pour mémoire, le numéro 1 mondial de la voiture électrique était passé devant Tesla au mois d’avril 2025 en Europe. Le groupe SAIC, maison-mère de MG a vu ses ventes grimper de 30 % le mois dernier, avec pas moins de 29 387 exemplaires vendus. Si 42 % des immatriculations ont concerné des modèles thermiques, l’électrique a représenté 15 % des ventes. Ce qui reste correct, et même mieux que certains groupes. On pense notamment à Stellantis, qui a fait moins avec seulement 13 % d’électriques.

BYD Dolphin Surf // Source : BYD

De son côté, le groupe Geely, qui possède notamment Volvo, Polestar et Lotus a vu ses ventes chuter légèrement, de 11 %. Mais sa part de voitures électriques est nettement plus élevée, puisqu’elle culmine à 38 %. Comme l’explique Felipe Munoz, analyste chez Jato, les marques chinoises ne semblent pas pâtir des droits de douane. Et cela s’explique notamment par « leur décision de promouvoir des motorisations alternatives, telles que les hybrides rechargeables et les hybrides complets, dans la région ».