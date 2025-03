« En Europe pour l’Europe » : ces impressionnantes voitures électriques chinoises conçues avec Huawei arrivent pour de bon

Née en 2023, la jeune marque chinoise Deepal fait enfin son arrivée en Europe. Le constructeur va dans un premier temps lancer deux voitures électriques, les SUV S07 et S07, sans oublier les impressionnantes Avatr conçues en partenariat avec Huawei. La France va-t-elle être aussi servie ?

Avatr 12

Si l’on vous demande de citer une marque automobile chinoise présente en Europe, vous allez peut-être évoquer MG ou encore BYD, qui font partie des plus connues. Mais préparez-vous à en voir débarquer plein d’autres au cours des prochaines années. On pense à Xpeng et Nio, qui sont déjà présentes, mais ce ne sont pas les seules.

Une nouvelle marque sur le marché

Connaissez-vous Deepal ? La réponse est très probablement non, et c’est tout à fait normal. Et pour cause, la firme chinoise est née en 2008, mais son nom actuel ne date que de 2023. Elle est pour rappel issue de l’alliance du groupe Changan et de Chongqing Science and Technology Venture Capital Co., Ltd. Il y a quelques jours, nous vous annoncions son arrivée imminente sur le marché européen. Et bien c’est désormais chose faite, comme l’annonce le site américain Electrive.

C’est donc en Allemagne, et plus particulièrement dans la ville de Mayence, que le groupe Changan a présenté sa gamme, avec des modèles issus de ses différentes sous-marques. Parmi elle, citons notamment Deepal et Avatr, qui seront bientôt commercialisées sur le Vieux Continent. Mais alors, quels pays seront servis en premier ? Selon les informations, les premiers marchés cibles sont l’Allemagne, le Danemark, la Norvège ainsi que le Royaume-Uni et les Pays-Bas. La France n’a donc pas encore été mentionnée pour le moment.

Il faudra dans tous les cas faire encore preuve d’un peu de patience avant de voir rouler les voitures électriques du groupe sur les routes européennes. Si ce dernier avait prévu un lancement dès le 2ᵉ trimestre 2025, les autos n’arriveront en fait pas avant le mois de septembre. Nic Thomas, directeur marketing et commercial de Changan pour l’Europe explique que « nous ne voulons rien précipiter ; nous voulons être bien préparés. Nous avons vu ce qui arrive à d’autres marques qui ne sont pas prêtes ».

Pour l’heure, la priorité est donnée à l’Allemagne, qui devrait compter une dizaine de partenaires commerciaux pour distribuer les véhicules. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le groupe affiche de grandes ambitions. Il prévoit dans un premier temps de lancer pas moins de huit modèles en Europe d’ici à 2027. Et on sait déjà quels seront le deux premiers à faire leur arrivée sur nos routes. Il s’agit du Deepal S07 et du S05, deux SUV électriques qui rivaliseront avec la Tesla Model Y.

Une production en Europe à venir

Plus tard, trois autres véhicules feront également leur arrivée, dans le courant de 2026 et 2027. Si aucune information précise n’a été communiquée pour le moment, nous avons déjà une petite idée de leur identité. Il devrait notamment s’agir du SUV Changan E07 ainsi que des Avatr 11 et Avatr 12, déjà dévoilés depuis 2023, et qu’on avait déjà croisé en France.

D’autres véhicules pourraient également faire le chemin jusqu’en Europe, mais pour l’instant, le mystère reste encore entier. On sait qu’un large choix de motorisations sera proposé, avec de l’électrique mais aussi des variantes à prolongateur d’autonomie.

Avatr 11 // Source : Huawei

Dans un premier temps, toutes les autos vendues par le groupe chinois en Europe seront produites dans l’Empire du Milieu. Ce qui se traduira inévitablement par des droits de douane élevés à leur arrivée sur le Vieux Continent. De plus, elles ne seront pas éligibles au bonus écologique en France, puisque les conditions ont été durcies. Cela ne devrait cependant pas durer éternellement. Car l’entreprise chinoise prévoit de fabriquer ses voitures chez nous, « avant 2030 ». Et cela dans le cadre d’une stratégie baptisée « En Europe pour l’Europe ».

Pour le moment, aucun pays n’a encore été choisi par le groupe, dont l’usine est actuellement située à Nanjing, en Chine. Va-t-il opter pour l’Espagne, comme CATL, MG ou encore Leapmotor ? Ou bien pour la Hongrie comme BYD, actuellement dans le viseur de l’Union Européenne ? Pour le moment, rien n’a été dit. Reste à savoir si la marque va réellement produire ses voitures sur le Vieux Continent, où si elle se contentera d’assembler des véhicules en kit, comme va le faire Xpeng. Dans ce cas, le bonus lui passera encore sous le nez en France.