On sait enfin quand débarquera la nouvelle voiture électrique chinoise de Stellantis qui sera produite en Europe

Attendu pour le début de l’année 2026, le nouveau Leapmotor B10 sera produit en Europe. Le constructeur envisage un assemblage en Espagne, mais cela ne devrait pas garantir que la voiture électrique ait le droit au bonus écologique. On vous explique pourquoi.

Leapmotor B10 // Source : Marie Lizak pour Frandroid

Encore méconnue en Europe, Leapmotor commence tout doucement à se faire un nom chez nous. La jeune marque, fondée en 2015 est arrivée en France en 2022 avec sa petite citadine électrique, la T03 que nous avions pu essayer. Au départ, elle était commercialisée par un importateur indépendant, avant que le groupe Stellantis s’en mêle.

Une production européenne

La firme franco-italienne a en effet décidé d’investir pas moins de 1,5 milliard d’euros dans le constructeur chinois. Le but ? Mettre en place des synergies, et pouvoir commercialiser les voitures de Leapmotor dans son réseau. C’est dans ce contexte que la marque a levé le voile lors du dernier Mondial de l’auto de Paris sur son nouveau SUV électrique, le B10. Et voilà que l’on commence à en savoir un peu plus à son sujet, notamment sur sa date d’arrivée dans les concessions.

L’agence de presse britannique Reuters a pu obtenir des informations de la part de sources anonymes. De quoi nous apprendre que la production en grande série de ce nouvel arrivant dans le catalogue débutera au cours du premier trimestre 2026.

Mais ce n’est pas tout, car on en sait également plus sur le lieu où il sera fabriqué. Conçu pour le marché européen, le B10 ne sera donc pas produit en Chine, et ce pour une raison simple.

Crédit : Leapmotor

Il faut se rappeler que l’Union européenne a mis en place des droits de douane plus élevés pour les voitures électriques fabriquées en Chine. C’est donc tout naturellement que Leapmotor va assembler son SUV en Europe. Et il se dit que c’est l’Espagne qui aurait été choisie pour accueillir la fabrication de ce dernier. Selon Reuters, l’ambassade de Chine a confirmé que le constructeur et Stellantis prévoient « un investissement de 200 millions de dollars dans une usine espagnole ».

Celle-ci se situerait près de Saragosse, dans le nord-est du pays. Cependant, aucun autre détail n’a été donné pour le moment par les sources proches du dossier. Une chose est néanmoins sûre, le constructeur est bien décidé à rentabiliser son investissement. Ainsi, il cherche à augmenter significativement ses achats auprès de fournisseurs espagnols. Le but ? Obtenir le plus de subventions possibles de la part du gouvernement. Cela reste toutefois encore à confirmer, car aucun représentant de Leapmotor n’a pris la parole de manière officielle.

Une petite subtilité

Il faudra encore attendre avant d’avoir une confirmation de la part du constructeur, qui reste assez peu loquace pour le moment. Si une production en Pologne avait un temps été envisagée, ce projet a finalement été abandonné. En effet, le gouvernement chinois a demandé à ses constructeurs de réduire les investissements dans certains pays européens, à cause de la hausse des taxes à l’importation. Or, la Pologne est favorable à cette mesure, qui va à l’encontre des intérêts des marques de l’Empire du Milieu.

Cependant, il n’est pas garanti que le Leapmotor B10 puisse profiter du bonus écologique en France. Car pour l’heure, on ne sait pas s’il sera réellement produit en Europe, ou simplement assemblé, comme le seront les voitures électriques de Xpeng. Dans ce cas, le constructeur sera privé de cette aide financière, puisque le gouvernement français a décidé de serrer la vis afin d’éviter que les marques n’importent des autos en kit pour finir l’assemblage sur le Vieux Continent.

Crédit : Leapmotor

Reuters précise également que Leapmotor pourrait envisager d’utiliser les usines de Stellantis en Allemagne et en Slovaquie. L’Espagne séduit quant à elle de nombreuses entreprises, notamment grâce aux coûts très faibles de la main d’œuvre. Ainsi, le géant chinois des batteries CATL construire sa propre usine dans ce pays, afin de fournir le groupe franco-italien avec des packs LFP (lithium – fer – phosphate). De son côté, MG envisagerait aussi de choisir nos voisins pour construire ses voitures électriques.