MG aurait choisi un autre pays que la France pour installer son usine européenne, et ça n’a rien d’étonnant

Pour alléger les sanctions prévues par la Commission européenne et faciliter sa logistique, SAIC, qui possède notamment MG, va bientôt installer une usine en Europe. Le groupe chinois aurait jeté son dévolu sur l'Espagne.

Avec un total de 34 441 immatriculations, MG Motor a réussi une année 2023 historique en France, porté par le succès de sa gamme 100 % électrique, qui représente 80,5 % de ses ventes.

En 2024, les résultats sont un peu moins bons, la faute à la suppression des aides gouvernementales françaises pour les voitures électriques fabriquées hors d’Europe.

Pourtant, MG s’est efforcé de maintenir des prix compétitifs en pratiquant des remises avantageuses et en prenant à leur charge le bonus écologique de 4 000 euros dont leurs voitures sont maintenant privées. Mais le contexte économique étant ce qu’il est, c’est tout le marché qui souffre actuellement, en particulier celui de la voiture électrique, et MG n’échappe pas à la règle.

MG attaqué de toute part

Pour ne rien arranger à leur affaire, la Commission européenne vient d’acter la hausse des droits de douane pour les voitures électriques fabriquées en Chine et importées en Europe. Le groupe SAIC écope de la plus lourde peine, avec une hausse de plus de 38 % des droits de douane, à ajouter aux 10 % déjà existants.

En réponse à cela, MG s’est pourvu de quelques communiqués de presse cinglants à l’égard du gouvernement français en fin d’année dernière suite à la suppression du bonus, et plus récemment à l’égard de l’Union européenne contre cette décision.

Si MG ne peut rien faire concernant la décision du gouvernement français (qui s’était attaqué frontalement à MG l’an passé à travers l’interview de plusieurs ministres de l’époque), la marque peut encore « contrer » cette hausse des droits de douane en localisant sa production européenne. C’était d’ailleurs dans l’air du temps ces derniers mois, et cela semble se préciser ces dernières semaines.

Sans surprise, au vu des relations entre le gouvernement français et MG, il n’y aura pas d’usine du groupe SAIC dans l’Hexagone. L’entreprise aurait jeté son dévolu sur l’Espagne, et plus précisément en Galice. L’information a été confirmée par une source interne à l’agence Europa Press.

Une usine prête d’ici 2027 ?

La décision sera prise avant le 30 septembre avec pour objectif de produire son premier véhicule dans la future usine européenne trois ans plus tard, au cours du dernier trimestre 2027.

Même si l’Espagne semble tenir le bon bout, MG étudie également quelques possibilités en Hongrie, comme BYD, ou encore en République tchèque, là où la main-d’œuvre est moins chère. L’avantage de l’Espagne par rapport à ces pays, c’est sa proximité géographique avec les principaux marchés européens, dont le Royaume-Uni où la marque performe du fait de son héritage.