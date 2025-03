Vélos électriques : le Vélib’ cartonne et domine clairement toute l’Europe comme le prouvent ces chiffres

En 2024, la tendance a été nettement en faveur du vélo électrique en libre-service en Europe, certes dominé par le vélo en station comme le Vélib’, mais qui grignotent tout de même des parts à la trottinette électrique. Chiffre intéressant : à Paris, le Vélib’ progresse encore et est tout simplement le service de vélos en station qui cartonnent le plus en Europe.

Source : Human Forest

Outre l’achat et la location longue durée, le vélo électrique et la trottinette électrique sont aussi utilisés au travers de flottes partagées et exploitées par des opérateurs. Ces services en libre-service continuent de progresser, confirme Fluctuo dans son nouveau rapport sur la Mobilité Partagée en Europe 2024.

Le bilan est le suivant : le nombre de trajets a augmenté de 5 %, mais la flotte de véhicules a baissé de 4 %. Parmi les 640 millions de trajets recensés sur le continent européen, 90 % le sont au guidon d’un vélo ou trottinette électrique, contre 10 % en scooter ou voiture partagée.

Trajets 2024 Trajets 2023 Évolution Vélo en station 227 millions 202 millions +12 % Vélo libre-service 90 millions 57 millions +58 % Trottinette libre-service 257 millions 282 millions -9 %

La trottinette électrique recule

Ce volume est toujours dominé par les trottinettes électriques en libre-service (40 %), celles-ci sont en chute de 9 % par rapport à 2023, soit 257 millions en 2024. L’Allemagne semble beaucoup s’approprier ces engins, avec en tête les villes de Berlin (18 millions) et de Hambourg (10,8 millions).

Source : Fluctuo

La flotte totale européenne est aussi en chute de 16 % par rapport à 2023, soit 439 000 véhicules. Cela fait suite aux décisions de Berlin ou de Bruxelles de réduire leur nombre, sans oublier l’interdiction émise à Madrid après celles de Paris ou de Barcelone en 2023.

Moins utilisée en Europe du Sud (-20 %), la trottinette en libre-service voit une forte adoption en Europe du Nord, comme à Oslo qui a doublé sa flotte (16 000), et au Royaume-Uni qui n’autorise toujours pas officiellement la vente aux particuliers !

Des trottinettes électriques en libre-service à Madrid. // Source : Tier Mobility

En France, c’est à Lille où la dynamique est la plus forte en 2024, grâce à une présence sur de nombreuses communes de l’agglomération, même si Tier a quitté le territoire cet automne pour laisser Lime seul.

Le Vélib’ n°1 de loin en Europe

Paris a tiré un trait sur les trottinettes électriques en libre-service, ce qui semble avoir donné un coup de boost au Vélib’. Il est de très loin le service le plus utilisé en Europe dans la catégorie des vélos en station, avec 49 millions de trajets (+9 %), contre 18,8 millions pour Barcelone (-6 %) et 9,9 millions à Madrid (+34 %).

Source : Vélib’ Métropole

Ce chiffre de la capitale espagnole s’explique par la décision radicale de retirer les véhicules en libre-service. Autre ville française en forme, Lyon qui décolle et s’immisce aussi dans le Top 5, avec 9 millions devant Londres (8,8 millions, +3 %).

Londres et Paris fans du vélo électrique en libre-service

La capitale britannique progresse peu, probablement en raison de la montée en puissance des vélos électriques en libre-service Lime et Forest. Ces deux opérateurs se partagent 28 millions de trajets en 2024, une hausse de 40 % par rapport à 2023 permettant de conserver la tête en Europe.

Des vélos électriques en libre-service Dott à Paris. // Source : Dott

Paris se défend elle aussi, passant de 12,5 à 19 millions en un an, en attendant le futur contrat qui décidera des futurs opérateurs de vélos en libre-service : Lime et Dott-Tier gagneront-ils encore l’appel d’offres, où seront-ils remplacés par leurs concurrents tels que Pony, HelloBike ou encore Forest ?

Derrière, d’autres villes se partagent les miettes, mais toutes participent à une hausse nette du vélo électrique en libre-service. Notons que Nice, qui a reçu ses Pony en février, figure parmi la ville la plus dynamique devant Londres et Bruxelles.