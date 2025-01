Barcelone serre la vis sur les trottinettes électriques, avec une grande mesure phare qui se démarque des autres

Suite à l’interdiction des trottinettes électriques libre-service en 2023, Barcelone durcit le ton : les utilisateurs et utilisatrices devront respecter de nouvelles règles au 1er février 2025.

Peu à peu, les conditions se durcissent pour les trottinettes électriques dans certaines villes européennes. Après l’interdiction des trottinettes libre-service à Paris ou Madrid, ou encore une réduction de la flotte et Rome, au tour de Barcelone de serrer la vis.

Les trottinettes électriques dans le viseur

Après la fin des trottinettes en libre-service en 2023, la ville catalane vise désormais les propriétaires de trottinettes électriques individuelles. Pas de bannissement à l’ordre du jour, mais le conseil municipal a voté plusieurs mesures dans un nouveau règlement de circulation, que voici :

L’obligation du port du casque ;

La présence obligatoire d’un éclairage avant et arrière ;

Une limite de vitesse de 25 km/h.

Ces règles sont en partie déjà appliquées en France (éclairage, vitesse), mais ne sont pas encore en vigueur en Espagne, laissant certaines libertés aux collectivités.

« Ces mesures sont conçues pour apporter un changement de comportement de la part de certains utilisateurs, et améliorer la sécurité et le bien commun », explique Adrià Gomila, la responsable des mobilités de la ville de Barcelone. Cette dernière avait déjà prononcé l’interdiction des trottinettes dans les transports en commun, suite à un incendie dans un train en 2023.

D’autres mesures

La ville ajoute d’autres règles :

L’interdiction du transport d’un passager ;

Pas de conduite pour les moins de 16 ans ;

Interdiction de l’attacher au mobilier urbain (vélos compris),

Trottinettes interdites sur des voies limitées à 50 km/h et sur les zones pavées (hors piste limitée à 10 km/h).

Aussi, il n’est pas permis de circuler en utilisant un téléphone, un casque audio, des oreillettes ou assimilés, sauf les systèmes « permettant la communication sans utiliser les mains« .

Enfin, les utilisateurs doivent mettre pied à terre « en cas de forte densité de piétons”, ce qui peut ici laisser cours à une interprétation variable des autorités. Fait étrange, les trottinettes électriques allant au-delà de 25 km/h seront autorisées, indique The Guardian. Toutefois, elles devront respecter la réglementation moto, avec un permis obligatoire, et toutes les contraintes et règles qui les régissent.

Des amendes jusqu’à 500 euros

Ces mesures ont été présentées novembre 2024 (puis adoptées le 11 décembre), afin de laisser le temps aux utilisateurs de s’adapter. « En ce moment, je préviens tous mes clients« , raconte un revendeur à RFI, « certains connaissent déjà la nouvelle réglementation, et pour les autres, nous les contactons pour qu’ils viennent ici brider la vitesse« .

Les obligations seront appliquées à partir du 1er février 2025 dans l’agglomération de Barcelone, date où les amendes débuteront. Elles coûteront 100 euros en cas d’absence de casque, 200 euros pour conduite d’une personne de moins de 16 ans et jusqu’à 500 euros pour vitesse excessive.