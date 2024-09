Pourquoi cette grande capitale européenne retire définitivement ses trottinettes électriques en libre-service ?

Sans avertissement ni référendum comme à Paris, Madrid renvoie les opérateurs de trottinettes électriques en libre-service, qui auraient violé plusieurs fois leur contrat.

Les trottinettes électriques en libre-service, c’est un peu le « je t’aime moi non plus ». Adulées dans certaines villes comme Le Havre ou Berlin, d’autres villes les limitent à l’instar de Rome et Bruxelles, tandis que Paris les a même abandonnées en septembre 2023. Une autre capitale européenne, Madrid a opté pour une méthode radicale, l’éviction totale.

Un contrat pourtant récent

Madrid va tout simplement retirer les trottinettes électriques en libre-service, a annoncé le maire José Luis Martínez-Almeida ce jeudi 5 septembre 2024. Son délégué à la mobilité, Borja Carabante, a signé un décret mettant fin au contrat des trois opérateurs : Dott, Tier et Lime.

Ces derniers devront ainsi retirer les 6 000 véhicules du territoire « à partir d’octobre ». Pourtant, le contrat entre la cité espagnole et ces opérateurs était récent (mai 2023) et devait durer 3 ans. Qu’est-ce qui a pu pousser Madrid à une telle décision ?

De multiples infractions des trottinettes électriques selon Madrid

Le communiqué officiel explique que « le Département de l’Urbanisme, de l’Environnement et de la Mobilité a procédé à des inspections périodiques et a pu constater que les trois opérateurs violaient les conditions établies dans les autorisations ». Pire, les opérateurs auraient « entravé le pouvoir d’inspection de la Mairie sans fournir les informations requises ni l’accès à l’interface ».

Parmi les conditions du contrat, Madrid limitait le nombre de trottinettes électriques à 3 600 dans l’hyper-centre – impossible à vérifier – et leur stationnement a été jugé « inapproprié ». Enfin, l’assurance des engins aurait fait défaut, et les opérateurs auraient manqué à leurs promesses de cours de conduite.

Sans passer par un vote citoyen comme à Paris, Madrid dit donc ¡adiós! aux patinetes.

