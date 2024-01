Pourquoi ces deux géants de la trottinette électrique en libre-service vont fusionner 

Dott et Tier ont annoncé avoir trouvé un accord préliminaire pour unir leurs forces sur le terrain des trottinettes électriques en libre-service. Dans les faits, les deux marques co-existeront sur le marché. En filigrane, le groupe cherchera à accélérer sa croissance pour enfin atteindre la rentabilité.

Petit coup de tonnerre dans le secteur des trottinettes électriques en libre-service. Les deux entreprises Dott et Tier – qui exploitent leur flotte respective à Paris aux côtés de Lime – « dévoilent aujourd’hui un accord préliminaire visant à réunir les deux sociétés pour former le premier opérateur européen de micro-mobilité », peut-on lire dans un communiqué de presse officiel. « L’entité commune continuera à opérer sous les marques TIER et Dott ».

Pour le moment, rien n’est encore définitivement acté. L’opération est en effet soumise à certaines conditions, « et ne sera effective qu’à leur finalisation dans les 2 mois suivant cette annonce », indique Dott. L’objectif de cette fusion à venir est clair : regrouper des forces financières, marketing et commerciales pour atteindre le seuil de rentabilité, qui n’a visiblement toujours pas été atteint.

Un secteur compliqué, la preuve avec Bird

Henri Moissinac, co-fondateur et PDG de Dott, l’explique de lui-même : « En réunissant TIER et Dott, nous sommes les mieux placés pour saisir les prochaines opportunités de croissance et accélérer encore notre chemin vers la rentabilité ». Un chemin semé d’embûches, qui tend à donner du fil à retordre à l’un de leurs concurrents, Bird.

En décembre, Bird a entamé une procédure de faillite volontaire aux États-Unis, et ce afin d’entreprendre une réorganisation profonde censée redynamiser les finances du groupe. Au 30 septembre 2023, ses pertes nettes s’élevaient à 73,4 millions de dollars. Disons que les trottinettes électriques en libre-service rapportent, mais pas assez pour véritablement dégager des bénéfices.

Des convergences à venir

En fusionnant, Dott et Tier généreraient un chiffre d’affaires de 250 millions d’euros, auquel il faut évidemment retirer toutes les charges et les investissements. Le groupe ne communique pas sur ses pertes. Ce qui est sûr en revanche, c’est qu’un nouvel investissement de 60 millions d’euros en fonds propres a été débloqué pour soutenir le projet à long terme. Ce sont plus précisément les investisseurs existants qui ont mis la main à la poche.

Pour les utilisateurs, aucun changement n’est à venir : « Les usagers continueront d’accéder aux véhicules TIER et Dott via leurs applications respectives, avec une plus grande convergence possible à l’avenir ». On imagine qu’une nouveauté lancée sur l’une des applications pourrait très bien être déployée sur l’autre.

