Pourquoi ce géant des trottinettes électriques en libre-service se réfugie derrière une faillite volontaire ?

Bird a annoncé avoir entamé une procédure de faillite volontaire aux États-Unis, et ce afin d’entreprendre une réorganisation profonde censée redynamiser les finances du groupe. Au 30 septembre dernier, ses pertes nettes s’élevaient à 73,4 millions de dollars. Bird Europe n’est pas concerné.

Bird est aujourd’hui une entreprise internationale aussi bien implantée partout aux États-Unis qu’en Europe (Barcelone, Paris, Berlin, Bordeaux) et au Moyen-Orient (Tel-Aviv). Ses vélos électriques et trottinettes électriques sont disponibles en libre-service, mais ne génèrent pas forcément assez de liquidités pour dégager des revenus à l’entreprise. Tout du moins aux USA.

Comme nous l’apprend le Financial Times et un communiqué de presse officiel, Bird Global a entamé un processus de faillite volontaire, selon le chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites. Cette dernière permet aux entreprises en proie à d’importantes dettes de se réorganiser profondément, selon un plan défini et sous la protection de cette même loi.

Un plan d’action validé par le tribunal

Dans ce cas, le débiteur – Bird en l’occurrence – garde le contrôle de ses opérations, mais est soumis à la surveillance du tribunal auquel elle a déposé la demande de mise en faillite – Floride dans son cas. Le dossier en question nous montre que Bird a besoin d’un accès immédiat à 16,8 millions de dollars, ses 3,25 millions de liquidités actuels ne suffisant pas.

Cette manne financière lui permettrait alors de répondre à ses obligations financières jusqu’au 12 janvier 2024, écrit le Financial Times. Forcément, Bird a ainsi présenté un plan au tribunal : Apollo Global Management et des prêteurs secondaires ont accepté de participer à un financement dit de débiteur-exploitant à hauteur de 25 millions de dollars.

Les raisons de cette procédure sont multiples : une rude concurrence, des frais juridiques élevés liés à des accidents corporels de clients, des conditions difficiles sur les marchés des capitaux et une baisse d’activités et donc des revenus en hiver. Cette conjoncture a clairement fait mal à Bird, dont les pertes se sont beaucoup accumulées en 2023.

Des pertes qui s’accumulent

Le Financial Times cite un document déposé le mois dernier, qui fait état de pertes nettes de 73,4 millions de dollars entre le 1er janvier et le 30 septembre 2023. Pour des liquidités de 10,2 millions de dollars au total. En 2022, les pertes nettes s’élevaient à 358,7 millions de dollars… pour un chiffre d’affaires insuffisant de 244,7 millions de dollars.

Le communiqué de Bird précise que « Bird Canada et Bird Europe ne font pas partie du dossier et continuent également de fonctionner normalement ». Une bonne nouvelle pour les utilisateurs du Vieux continent, même si toute cette affaire traduit une forme de fragilité inquiétante pour le groupe.