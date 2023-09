Fin des trottinettes électriques en libre-service à Paris : pourquoi vous ne devez pas supprimer les applications

Le 1er septembre 2023, les trottinettes électriques en libre-service exploitées par Lime, Dott et Tier, quittent Paris, après cinq années de bons et loyaux services.

C’est la fin officielle des trottinettes électriques en libre-service à Paris. Lime, Dott et Tier sont contraints de retirer leurs engins de la capitale. Ils avaient remporté en juillet 2020 l’appel d’offres de la mairie de Paris, qui cherchait à l’époque à mieux encadrer un marché en pleine ébullition : une dizaine d’opérateurs opérait dans la Ville Lumière, dans une relative anarchie.

Toute cette époque est désormais révolue.

Quand est-ce que les trottinettes électriques en libre-service quittent Paris ?

Les trottinettes électriques Lime, Dott et Tier ont été progressivement retirées de Paris dans le courant du mois de juillet et d’août 2023. La date fatidique où plus aucun engin ne doit être mis en circulation est le 1er septembre. Cette échéance marque la fin officielle des trottinettes électriques en libre-service à Paris.

Au total, c’est un parc de 15 000 engins – 5000 par opérateur – qui disparaît de la Ville Lumière. Tier a débuté son processus de retrait le 14 août, Lime dès le 1er août et Dott encore plus tôt, dès le mois de juillet où 3000 de ses deux-roues ont été enlevés. Au 1er septembre, vous n’êtes plus censé croiser la moindre trottinette en libre-service.

Pourquoi les trottinettes électriques en libre-service sont retirées ?

Les trottinettes électriques en libre-service sont retirées suite à un vote citoyen tenu le dimanche 2 avril 2023. Ce vote consultatif portait sur leur maintien, ou non, dans la capitale. Seuls les Parisiens et Parisiennes vivant dans Paris intra-murons étaient autorisés à voter.

Résultats : 89 % des votants se sont prononcés contre les trottinettes en libre-service. La Mairie s’était engagée à respecter les résultats du scrutin. Il convient tout de même de grandement tempérer ce score.

En effet, seuls 8 % des électeurs se sont déplacés pour le vote, pour 92 % d’abstention. Ce qui n’est absolument pas représentatif. À noter aussi que les procurations étaient interdites, qu’aucun vote électronique n’a été mis en place, et que cette consultation citoyenne a été organisée le jour du marathon de Paris.

Pourquoi la Mairie a organisé ce vote consultatif ?

Pour les équipes d’Anne Hidalgo, les trottinettes électriques en libre-service étaient sujettes à un mécontentement global. En cause : la mauvaise conduite des utilisateurs et utilisatrices, mais aussi le nombre d’incivilités observées (circulation sur les trottoirs, deux usagers par trottinette, feu rouge non respecté, stationnement parfois chaotique).

En novembre 2022, les opérateurs ont tenté d’améliorer leur service pour coller aux demandes et aux exigences de la mairie : interdiction aux mineurs, ajout d’une plaque d’immatriculation, nouvelle technologie de détection des trottoirs.

Les trottinettes électriques personnelles sont-elles concernées ?

Non, les trottinettes électriques personnelles ne sont pas concernées par cette nouvelle règle. Vous pouvez sans aucun problème acheter une trottinette électrique en magasin ou en ligne, et circuler sur les pistes cyclables et autres infrastructures de Paris. Seuls les engins en libre-service sont concernés.

Les vélos électriques en libre-service sont-ils aussi touchés ?

Rassurez-vous, les vélos électriques en libre-service sont épargnés par ce vote consultatif, qui a exclusivement scellé le sort des trottinettes électriques en libre-service. Il vous est toujours possible de louer des VAE en free-floating partout dans la capitale.

Les applications Lime, Dott et Tier sont-elles toujours utiles ?

Oui, les applications Lime, Dott et Tier sont toujours utiles et d’actualité, et pas qu’un peu. Il est en effet possible de louer des vélos électriques en libre-service sur ces applications. Rien ne change sur l’interface, hormis le fait que les trottinettes électriques ont disparu.

Que vont devenir les trottinettes électriques des trois opérateurs ?

En avril 2023, nous avions pu échanger avec Lime sur le sort de ses trottinettes électriques : qu’allaient-elles devenir ? « Elles seront réaffectées dans d’autres villes », nous avait répondu Hadi Karam, directeur général Lime France. Ces villes se nomment Lille, Copenhague ou encore Londres, ainsi que plusieurs agglomérations allemandes.

Du côté de Tier, les modèles iront « en Allemagne, notamment à Berlin, et en Pologne, notamment à Varsovie », avait indiqué un représentant de la marque au Monde. Quelques intercommunalités de Saint-Quentin-en-Yvelines, de Grand Paris Seine-et-Oise (Yvelines) ou du Val d’Europe (Seine-et-Marne) en profiteront aussi.

Enfin, chez Dott, Rome, Bordeaux, des villes belges ou encore Tel-Aviv, en seront les bénéficiaires, après un petit check-up et quelques réparations si cela est nécessaire. En clair : aucune des flottes parisiennes n’est perdue. Elles sont justes redispatchées selon les besoins et les stratégies de chaque marque.

À noter que Paris représentait 15 % du chiffre d’affaires des opérateurs : leur retrait est donc un manque à gagner considérable.

Que vont devenir les 2500 zones de stationnement normalement dédiées aux trottinettes électriques ?

Les 2500 zones de stationnement initialement dédiées aux trottinettes électriques ne sont pas laissées à l’abandon. David Belliard, adjoint (Europe Ecologie-Les Verts) à la mairie, chargé de la mobilité et de la voirie, a indiqué vouloir en faire des places de stationnement pour les vélos, avec ou sans arceaux.

On doit donc s’attendre à plus de parkings publics pour attacher son vélo dans la rue, ou plus d’emplacements pour stationner un vélo électrique en libre-service.

Quelles sont les alternatives aux trottinettes électriques en libre-service ?

Pour les 400 000 utilisateurs uniques mensuels de trottinettes électriques en libre-service, plusieurs alternatives s’offrent à eux : les vélos électriques en libre-service, comme déjà mentionnés plus haut, font partie des solutions de déplacement pour circuler facilement et rapidement à Paris.

Le Vélib’ mécanique ou électrique est une possibilité, tout comme la location longue durée de vélos électriques – Dance, SwapFiets, Motto, Véligo, Red-Will -, voire l’achat d’une trottinette électrique personnelle si vous êtes férus de ce mode de transport. L’acquisition d’un VAE n’est pas à exclure non plus.

