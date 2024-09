La guerre des vélos électriques en libre-service pourrait être bouleversée avec l’arrivée potentielle de ce géant chinois en France

Mi-2025, les flottes de vélos électriques en libre-service seront renouvelées à Paris. Pour ce faire, un appel à candidatures a été lancé cet été. Si le trio actuel Lime, Dott et Tier espère logiquement enchaîner avec un contrat de 4 ans, un géant chinois répondant au nom de HelloBike lorgne lui aussi sur le marché très lucratif qu’est Paris.

HelloBike, un nom que vous ne connaissez probablement pas, mais qui fait pourtant la Une de nombreux journaux depuis le lundi 9 septembre. Et pour cause, un communiqué de presse a été envoyé à bon nombre de rédactions – dont la nôtre – pour présenter ce géant chinois qui lorgne sur le marché parisien des vélos électriques disponibles en libre-service.

Actuellement, Lime, Dott et Tier exploitent tous les trois leur propre flotte de VAE. Mais leur contrat arrive bientôt à échéance. C’est pourquoi la Mairie de Paris a d’ores et déjà lancé un appel à candidatures cet été, le 14 juin précisément. Il était alors possible de déposer son dossier jusqu’au 31 juillet dernier.

Des vélos familiaux au menu

Parmi les prétendants, un certain HelloBike, filiale de Helloride. Cet acteur chinois qui se targue d’être le leader de la mobilité partagée en Empire du Milieu estime à 7 millions le nombre de vélos qu’il exploite dans son pays natal, mais aussi en Australie et à Singapour. Le prochain objectif n’est autre que l’Europe, et plus précisément Paris.

HelloBike arrive avec des promesses fortes pour convaincre la municipalité de Paris : des vélos électriques conçus et assemblés en France dans l’usine de Révin CIBox, avec la création de 40 emplois ; un processus de démontage, tri et gestion des déchets dans l’usine ; une centaine de vélos familiaux. En se rendant sur le site officiel, on constate que ce type de cycle est équipé d’un siège enfant – une sorte de prolongation du cadre – à l’arrière. L’idée est en tout cas attrayante.

Paris… et sa banlieue

Surtout, HelloBike veut faire dans l’inédit en élargissant la zone traditionnellement couverte : ses vélos électriques pourraient être disponibles en périphérie de Paris, dans le cadre du Grand Paris. Les villes bénéficiaires sont visiblement encore à définir, mais il y a fort à parier que les communes limitrophes de Paris pourraient être éligibles.

HelloBike souhaite par ailleurs exploiter le maximum de vélos électriques autorisés par la Mairie : 6000 engins donc, alors que Lime en a déployés 10 000 aujourd’hui. À l’avenir, il faudra donc s’attendre à une baisse du parc global, dont la limite sera fixée à 18 000. Contactée, la marque nous a par ailleurs donné des précisions sur la future grille tarifaire de son offre.

« HelloBike s’alignera sur l’offre tarifaire actuelle et proposera une tarification aux étudiants, aux personnes éloignées de l’emploi, à faibles revenus et aux familles nombreuses », est-il indiqué. Il n’y a désormais plus qu’à attendre les résultats de l’appel d’offres.