Tesla en crise : même les voitures d’occasion trinquent, les prix chutent

Tesla perd du terrain : les prix chutent, la concurrence monte. Que se passe-t-il ?

Tesla Model Y

Vous avez déjà vu une Tesla Model 3 à moins de 15 000 dollars aux Etats-Unis ? Oui, ça existe maintenant. Les prix des Tesla d’occasion dégringolent à toute vitesse, et l’ancien roi de l’électrique commence à perdre de sa superbe. Si Tesla dominait encore le marché des voitures électriques d’occasion avec 43 % de parts aux États-Unis, la concurrence grignote du terrain, et vite.

Le marché des voitures électriques d’occasion, lui, est en pleine explosion. Selon CarGurus, les ventes aux États-Unis ont bondi de 33,6 % en février 2025 par rapport à l’année dernière. Et tenez-vous bien : sans Tesla dans l’équation, ce chiffre grimpe à presque 50 %. Pourquoi ? Il semblerait que la popularité de Tesla prenne un coup dans l’aile, peut-être à cause des prises de position politiques d’Elon Musk qui ne plaisent pas à tout le monde. Pendant ce temps, d’autres marques électriques attirent de plus en plus les curieux.

Les Model 3 et Y : des stars qui perdent de l’éclat

Flashback : entre 2018 et 2020, la Model 3 était LA voiture électrique à avoir, devenant même la première à dépasser le million d’unités vendues en 2021. Puis, la Model Y a pris le relais, au point de devenir le véhicule le plus vendu au monde en 2023 avec 1,2 million d’exemplaires. Des chiffres impressionnants, non ? Pourtant, aujourd’hui, sur le marché de l’occasion, ces modèles phares ne font plus autant rêver. Leurs ventes ont augmenté de seulement 17 % en février, loin derrière la moyenne du secteur. Résultat : leur avance fond comme neige au soleil.

Un Model Y d’occasion, c’était encore autour de 36 000 dollars il y a un an. Aujourd’hui ? À peine 30 000 dollars (soit environ 27 700 €). Pour la Model 3, c’est encore pire : certains exemplaires, souvent avec un bon paquet de kilomètres au compteur, se négocient à moins de 15 000 dollars (13 800 € environ). Une chute vertigineuse. Tesla a baissé les prix de ses voitures neuves, et ça tire forcément les tarifs de l’occasion vers le bas. Sans oublier que la Model 3 et le Model Y ont été reliftés. Ajoutez à ça une concurrence qui propose de plus en plus de choix – on est passé de 58 à 76 modèles électriques disponibles en un an –, et vous avez la recette es baisses de prix des Tesla d’occasion.

Une image en berne et une concurrence qui pousse

Mais il n’y a pas que les prix qui posent problème. Les consommateurs semblent aussi moins intéressés par Tesla. Les recherches en ligne pour des Tesla d’occasion ont baissé de 7 % en février 2025, tandis que celles pour d’autres électriques ont grimpé de 28 %. Autre signe inquiétant : les Tesla d’occasion traînent maintenant autant chez les concessionnaires que les autres marques, alors qu’avant, elles partaient comme des petits pains. L’arrivée du nouveau Model Y « Juniper » pourrait encore accentuer cette pression sur les prix des anciens modèles.

Alors, que faire si vous cherchez une Tesla d’occasion pas chère ? Jetez un œil à des sites comme Leboncoin, La Centrale, AutoScout 24 ou L’Argus. Vous pouvez même filtrer par date pour voir comment les prix ont évolué. Par exemple, entre janvier 2024 et janvier 2025, les Model 3 et Model Y d’occasion ont perdu environ 25 % de leur valeur. Un Model 3 SR+ de 2019 ou 2020 se trouve souvent entre 18 000 et 26 000 € en Europe, mais sous les 20 000 €, c’est plus rare. Bref, c’est le moment de faire des affaires… ou de se poser des questions sur l’avenir de Tesla.

Capture d’écran Leboncoin

Rappelons le contexte : Tesla, le roi incontesté de la voiture électrique, traverse une période un chaotique. Les ventes sont en baisse, les actionnaires s’inquiètent, Elon Musk irrite beaucoup de clients, et il y a eu des départs marquants.

