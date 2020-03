Quel smartphone Sony Xperia choisir en 2020 ? Notre sélection

Au début de l'année 2020, Sony a complètement repensé sa façon de faire des smartphones : les modèles "Ultra" et "Compact" sont simplement abandonnés et les différentes gammes sont largement simplifiées. Une initiative qui a le mérite de permettre d'y voir plus clair dans le catalogue du constructeur japonais. Aujourd'hui, quelles sont les références entrée/milieu/haut de gamme qui valent réellement le détour ? C'est ce que nous allons voir dans ce dossier consacré aux smartphones du pays du soleil levant.

Il fut un temps où Sony était un acteur majeur de la téléphonie mobile. La firme n’a désormais plus le vent en poupe et peine à se relancer, au point que chaque année, on prête à Sony l’intention de mettre un terme à son activité smartphones. En 2020, ce n’est toujours pas le cas. Nous continuons donc à lister les meilleurs terminaux de la marque qui a malgré tout quelques arguments à faire valoir.

Sony a d’abord utilisé des chiffres et des lettres pour désigner ses smartphones : Xperia M, L, X, XA, Z ou encore XZ. Les gammes se sont rationalisées, et nous avons désormais moins de lettres pour un peu plus de clarté avec un Xperia 1 tout en haut, puis un 5, puis un 10, puis… un L en entrée de gamme.

Quelles sont les références que l’on peut recommander en 2020 ? C’est la question à laquelle nous allons répondre dans ce guide.

Le haut de gamme

Sony Xperia 1

Dévoilé lors du MWC 2019 à Barcelone, le Xperia 1 est tout simplement le derniers flagship de Sony. Le constructeur japonais a d’ailleurs décidé de changer drastiquement le look de ses smartphones et cette nouvelle itération haut de gamme en est le parfait exemple. Il a pour principale particularité d’intégrer un écran OLED 4K de 6,5 pouces avec un ratio 21:9, le format utilisé au cinéma. Si cela rallonge nécessairement le téléphone, c’est avant tout la promesse de dévorer son contenu vidéo de manière optimale sur smartphone et certaines fonctionnalités multitâches intéressantes.

Modèle premium oblige, il embarque la plus luxueuse puce de Qualcomm de 2019 (le Snapdragon 855) — en attendant le Snapdragon 865 très prochainement — accompagnée par 6 Go de mémoire vive. L’objet tourne comme une horloge sous Android 9.0 Pie et l’on joue aisément 3D avec des graphismes élevés.

Par rapport au Xperia XZ3, Sony a fait des progrès en photo. Son triple capteur de 3×12 mégapixels est de bonne facture, mais ce n’est pas assez pour contrer la concurrence qui fait beaucoup mieux pour le même prix. Ce n’est pas non plus un marathonien avec sa timide batterie de 3 300 mAh, néanmoins, on peut compter sur son système de charge rapide efficace. Il lui permet de récupérer 50% de batterie en une trentaine de minutes.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test complet du Sony Xperia 1.

Pourquoi recommande-t-on le Xperia 1 ?

L’écran OLED 4K

Le ratio 21:9 plus qu’original (et agréable en main)

Mais surtout la puissance du Snapdragon 855

Et bientôt : Xperia 1 II

Sony a également annoncé à l’occasion du MWC 2020 — annulé par le coronavirus — l’arrivée d’un successeur au Xperia 1, le Xperia 1 II. Le terminal reprends les bases de du l’actuel 1 dont l’écran 21 : 9 qui est désormais la marque de fabrique de Sony, mais en ajoutant les technologies de la saison 2020, dont la 5G bien évidemment, ainsi qu’un Snapdragon 865 et une petite refonte de design. La date de sortie du Xperia 1 II est annoncée pour le printemps 2020.



Sony Xperia 5 : l’entre-deux

Pour faire la jonction entre le premium et le haut de gamme, Sony propose le Xperia 5. La différence principale entre ce dernier et l’Xperia 1 est la présence d’un écran OLED Full HD+ plutôt que 4K, mais toujours au format « cinéma » 21 : 9, et sur une diagonale de 6,1 pouces.

Vous y trouverez également un triple capteur photo : grand angle, principal et téléphoto tous les trois de 12 Mpx. Les résultats en photo sont honnêtes, mais pas incroyables. Il est propulsé par le puissant Snapdragon 855, vous pourrez donc pleinement profiter des jeux sur l’écran dans ce format si particulier. Il sera également parfaitement adapté au visionnage de films bien évidemment.

La déception réside surtout sur l’autonomie avec ses 3140 mAh, il a tenu à peine plus de huit heures sur notre test personnalisé Viser. C’est franchement peu, et cela veut dire qu’en pratique vous ne tiendrez qu’une journée… en tirant un peu sur la corde. Comme toujours chez Sony on apprécie en revanche la surcouche discrète. Vous pourrez retrouver tous les détails dans notre test complet du Xperia 5.

Pourquoi choisir le Xperia 5 ?

Du premium un peu moins cher

L’écran 21 : 9, encore

La surcouche discrète

Le milieu de gamme

Sony Xperia 10 Plus

Sony a décidé d’adapter son format 21:9 à presque tous ses smartphones en 2019. Le Sony Xperia 10 Plus bénéficie donc également de ce fameux ratio d’écran. Sa dalle IPS LCD affiche une définition Full HD+ de 2520 x 1080 pixels et s’étend sur une diagonale de 6,5 pouces. Elle propose de bons contrastes ainsi qu’une luminosité plutôt correcte, même si on regrette sa tendance à tirer un peu trop vers le bleu par défaut. On pourra heureusement ajuster le rendu dans les paramètres.

Comparée au Xperia 10 classique et son Snapdragon 630 avec 3 Go de mémoire vive, cette version « Plus » est légèrement plus performante avec l’intégration du Snapdragon 636 et de 4 Go de mémoire vive. Ce n’est effectivement pas le gain de puissance suffisant pour faire tourner des jeux les plus gourmands, mais on gagnera en fluidité sous Android 9.0 Pie. De plus, son autonomie est également plus confortable grâce à sa batterie de 3 000 mAh (contre 2 870 mAh pour son petit-frère).

Enfin, son double capteur 12 + 8 mégapixels n’est pas le meilleur. On trouve facilement mieux sur cette tranche tarifaire comme le Pixel 3a. Néanmoins, on apprécie la possibilité d’enregistrer des vidéos dans le même format 21:9 que celui utilisé par les cinéastes.

Si vous souhaitez obtenir plus de détails, n’hésitez pas à consulter notre test complet du Xperia 10 Plus.

Pourquoi choisir le Xperia 10 Plus ?

Un écran de bonne qualité

Son format 21:9…

… et la capture de vidéos qui vont avec

Et bientôt : Xperia 10 II

À l’instar du Xperia I, le Xperia a un successeur annoncé : le Xperia 10 II. C’est l’évolution attendue du terminal, qui n’a en revanche pas de déclinaison « plus » cette année. Elle proposera un écran OLED Full HD+ de 6″ OLED pouces, toujours au format 21 : 9 ainsi qu’un processeur Qualcomm Snapdragon 665. Prévoyez un triple capteur photo avec 12, 8 et encore 8 mégapixels. Il aura surtout la bonne idée d’être certifié IP68, ce qui est désormais rare sur des terminaux à moins de 400 euros. Sortie prévue au printemps.



L’entrée de gamme

L’entrée de gamme de Sony compte plusieurs smartphones, notamment le L3 et le prochain L6. Néanmoins, nous ne les avons pas encore testés. C’est pour cela que nous vous conseillons de vous tourner vers d’autres solutions pour le moment. Notez qu’un L4 est prévu 2020.