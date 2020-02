Quel smartphone Huawei choisir en 2020 ? La sélection de Frandroid

En quelques années, Huawei a réussi à s'imposer en tant que marque mondiale, au même titre que Samsung ou Apple, faisant oublier les préjugés sur les fabricants chinois. Si elle a connu quelques déboires en 2019, la marque propose toujours large choix de smartphones sur toutes les gammes de prix : des séries P avec les P30 et P30 ou Mate avec les Mate 30 et Mate 30 Pro ou encore les Mate 20, et des solutions plus abordables comme les P Smart. Ce guide est là pour vous aider à vous y retrouver.

En un clin d’œil

Huawei est aujourd’hui le deuxième constructeur mondial de smartphones. Si la conquête des États-Unis peine un peu, en France, les clients de la marque n’ont pas besoin d’importer leur smartphone et bénéficient d’un logiciel entièrement traduit, d’un service après-vente et d’une compatibilité totale avec le réseau français. Des arguments qui profitent à la marque.

Huawei possède une filiale bien installée chez nous : Honor. Plus abordable et visant essentiellement les jeunes, cette dernière propose des alternatives aux haut de gamme de Huawei à un bon rapport qualité/prix. Vous retrouverez les meilleurs modèles d’Honor dans notre dossier en suivant ce lien.

le bannissement de Huawei par le gouvernement Trump ayant été levé, nous avons retiré de ce guide toutes nos réticences concernant les smartphones de l’entreprise chinoise et de sa marque-fille Honor. Aucun souci de mise à jour ne devrait être à craindre à l’avenir.

Le porte-étendard : la gamme P

Huawei P30 Pro : la quasi-perfection

Le Huawei P30 Pro est la version ultime du nouveau flagship. Son design repris de l’année précédente — notamment avec son écran borderless et son encoche en forme de goutte d’eau — est néanmoins d’une bonne qualité et très agréable en main. Il intègre une dalle OLED de 6,47 pouces avec une définition Full HD+ de 2340 x 1080 pixels avec de jolis bords incurvés, un SoC Kirin 980 couplé à 8 Go de mémoire vive pour des performances au top sous Android 9.0 Pie avec EMUI, ainsi qu’une batterie de 4200 mAh pour une autonomie plus que confortable au quotidien.

Si cette version boostée est légèrement plus performante et autonome que le P30 normal, elle se veut également meilleure en photo avec son module triple capteur 40 + 20 + 8 mégapixels, accompagné d’un capteur ToF (Time of Flight). Pour tout savoir sur le Huawei P30 Pro, nous vous invitons à lire notre test où le P30 Pro a reçu la note de 9/10.

Pourquoi s’orienter vers le P30 Pro ?

Son écran AMOLED sublime

Ses capteurs photo polyvalents et efficaces

Son mode portrait bluffant

Et une autonomie au-dessus du lot

Huawei P30 : la puissance compactée

Bien qu’il ne bénéficie pas de tous les ajouts de la version Pro (charge sans-fil ou les bords incurvés de l’écran), ce Huawei P30 reste une excellente alternative à moindre prix. Légèrement plus compact, il intègre un écran OLED de 6,1 pouces, toujours avec une définition Full HD+ de 2340 x 1080 pixels, qui est de très bonne facture. Également propulsé par le Kirin 980, il embarque néanmoins que 6 Go de mémoire vive, mais c’est amplement suffisant pour bénéficier d’une expérience utilisateur parfaitement fluide, ainsi que pour faire tourner tous les jeux gourmands du Play Store.

Pas de capteur ToF pour ce P30, ni de zoom x10, mais il propose tout de même un excellent triple capteur de 40 + 16 + 8 mégapixels. Enfin, son autonomie est revue à la baisse avec une batterie de 3 650 mAh. En revanche, celle-ci permet tout de même de profiter d’une endurance très acceptable. Si vous avez besoin de plus d’informations sur le Huawei P30, n’hésitez pas à consulter notre test où il a également reçu la note de 9/10.

Pourquoi opter pour le Huawei P30 ?

Son design compact

Son écran OLED magnifique

Ses performances élevées au quotidien

Huawei P20 Pro : l’ancien flagship tient toujours debout

Bien qu’il fasse désormais partie de la génération précédente, le Huawei P20 Pro reste une bonne alternative. L’appareil bénéficie d’un écran OLED plus grand (6,1 pouces), d’une meilleure autonomie que son petit-frère et propose le premier triple capteur photo sur smartphone. Encore un excellent choix aujourd’hui.

Il est propulsé par le Kirin 970 avec 6 Go de mémoire vive, une configuration qui encore aujourd’hui permet de profiter d’une expérience utilisateur parfaitement fluide sous Android 9.0 Pie avec l’interface EMUI, ainsi que de faire tourner agréablement tous les jeux du Play Store. Notre test vous donnera de plus amples informations à son sujet.

Pourquoi choisir le Huawei P20 Pro ?

Triple capteur photo paré pour toutes les occasions

Un capteur d’empreinte à l’avant

Grand écran OLED

Le haut de gamme, la suite : la série Mate

Huawei Mate 30 Pro : un bon smartphone… sans services google

Après quelques atermoiements Huawei s’est finalement décidé à commercialiser le Mate 30 Pro fin 2019… sans aucun service Google. Comme l’impose désormais la législation américaine, la firme n’a plus le droit d’utiliser les services Google sur ses nouveaux appareils. C’est bien dommage, car le smartphone a bien des arguments.

De l’écran OLED 6,53 pouces au très performant processeur Kirin 990 en passant un module photo à triple capteur accompagné par un quatrième dit « ToF », le smartphone ne commet aucune faute ou presque. Il hérite en fait de tous les avantages du P30 en ajoutant de la reconnaissance faciale en trois dimensions « à la FaceID », et avec plus de puissance.

Malheureusement, en l’absence de service Google, il est difficile de recommander ce terminal, l’expérience utilisateur est pour le moment bien trop dégradée en l’heure actuelle dans la mesure où l’on trouve les applications courantes essentielles sur smartphone… impossible par exemple d’utiliser l’app YouTube. Malgré cela, nous avons tout de même attribué la note de 7/10 dans notre test du Mate 30 Pro, c’est dire si la copie rendue par Huawei est au demeurant intéressante.

Pourquoi opter pour le Huawei Mate 30 Pro

Vous voulez ce qu’il se fait de mieux chez Huawei en ce moment

… mais vous êtes à faire l’impasse sur les services Google

Huawei Mate 20 Pro : le triple capteur carré

Compte tenu du handicap du Mate 30 Pro, si vous cherchez un smartphone de la série Mate, il vaut se tourner vers la génération précédente avec le Mate 20 Pro dont Huawei nous a gratifiés fin 2018. Il possède l’allure d’un smartphone haut de gamme (dalle OLED incurvée de 6,39 pouces avec définition Quad HD+, encoche, dos en verre, bordures soignées) ainsi que les composants qui vont avec (processeur HiSilicon Kirin 980, double NPU et triple capteur photo).

Le Huawei Mate 20 Pro est généreux en fonctionnalités, même si elles peuvent être parfois gadget (pouvoir utiliser le Mate 20 Pro comme chargeur sans fil, c’est amusant par exemple). Il se positionnait à l’époque facilement parmi les meilleurs smartphones comme nous le disions dans notre test du Huawei Mate 20 Pro.

Pourquoi opter pour le Huawei Mate 20 Pro ?

Il excellait dans toutes les catégories

Son processeur Kirin 980 reste puissant

Les photos sont encore à la hauteur

Huawei Mate 20 : une goutte dans un océan de pixels

Plus modeste que la version Pro, le Mate 20 « normal » n’en reste pas moins un smartphone haut de gamme avec de grandes qualités. Nous apprécions son écran IPS LCD de 6,53 pouces bord à bord griffé par une encoche minimaliste, son puissant processeur HiSilicon Kirin 980 (le même que le Mate 20 Pro), son triple capteur photo faisant de belles photos avec l’aide de l’IA et surtout sa bonne autonomie. Il a reçu la note de 9/10 dans nos colonnes.

Pourquoi opter pour le Mate 20 ?

Il a un design soigné (et une petite encoche)

Son triple capteur photo

Son autonomie confortable

Les abordables : la série Smart

Huawei P Smart 2019 : le bon rapport qualité/prix

Huawei propose également des déclinaisons « Smart » de ses flagships, sacrifiant en performances afin de se montrer beaucoup plus abordable. Le P Smart 2019 est la nouvelle itération de ce début d’année, c’est une solution entrée de gamme complète qui satisfera la plupart de vos usages. Propulsé par un Kirin 710 et 3 Go de mémoire vive, il propose une expérience utilisateur parfaitement fluide sous Android 9.0 Pie avec l’interface EMUI 9 et permettra même de lancer certains jeux 3D du Play Store.

Concernant le reste de ses caractéristiques, on retrouve un écran Full HD+ de 6,21 pouces de bonne facture, une batterie de 3 400 mAh qui lui confère une autonomie correcte et un double capteur photo de 13 + 2 mégapixels qui permet de réaliser de beaux clichés en bonnes conditions lumineuses.

Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test où il a reçu la note de 8/10.

Pourquoi choisir le Huawei P Smart 2019 ?

Son bon rapport qualité/prix

Des performances correctes avec le Kirin 710

Android 9.0 Pie natif avec l’interface EMUI 9

Pour aller plus loin

🤔 Qui est Huawei ?

Pour faire simple : Huawei est un géant chinois des télécommunications et aujourd’hui l’une des plus grosses entreprises du pays avec un chiffre d’affaires qui a dépassé les 120 milliards de dollars en 2019. Si elle est surtout connue du grand public pour ses smartphones, tablettes et PC, elle conçoit également des antennes de télécommunication 4G et 5G, et concurrence sur ce point Ericsson et Nokia notamment. Elle dispose par ailleurs de nombreuses filiales dont HiSilicon qui conçoit notamment les processeurs intégrés dans les téléphones de la marque.

🇺🇸 Que s’est-il passé entre les USA, Donald Trump et Huawei ?

Ce que l’on surnomme « l’affaire Huawei » est une longue histoire que l’on peut résumer très rapidement ainsi : Huawei a été soupçonné de vouloir espionner les Américains. Les Américains, sous l’impulsion du président Trump, ont décidé de sanctionner Huawei en lui interdisant d’installer les services Google(entre autres) sur ses — nouveaux — smartphones. Il y a eu bien sûr moult péripéties, mais nous en sommes là pour ce qui concerne les téléphones. Pour tous les détails, nous invitons à consulter notre récapitulatif détaillé de l’affaire Huawei.

↗️ Mon smartphone Huawei sera-t-il mis à jour ?

A priori oui. En dépit des mesures américaines, Huawei a toujours accès à AOSP, la version open source d’Android, qui continue à être mise à jour par Google, aussi bien en termes de sécurité que de fonctionnalités. En revanche, cela ne permettra pas pour autant de bénéficier à nouveau des services Google s’ils ne sont pas présents. L’affaire n’est toutefois pas terminée, et nous ne sommes pas à l’abri de nouveaux rebondissements.

📲 Quelles sont les applications disponibles sans les services Google

Pour pallier l’absence des services Google et du PlayStore, Huawei propose « AppGallery ». Ce magasin d’applis dispose de quelques essentiels, mais la proposition est très — très — loin d’être à la hauteur du Play Store. Touchés également par les mesures de rétorsion des sociétés comme Netflix, Facebook ou Snapchat ne peuvent pas proposer leurs apps sur le magasin du Chinois. C’est pour le moins fâcheux, mais il reste toujours les interfaces web pour certains d’entre eux. Certaines applications européennes, comme Spotify par exemple, sont présentes.