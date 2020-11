C’est officiel, Huawei a revendu sa marque Honor

Comme une rumeur crédible le laissait entendre, Huawei s'est séparé de sa marque Honor suite à ses difficultés avec l'embargo américain.

L’histoire commune entre la marque Honor et le groupe Huawei est bel et bien terminée. Au mois d’octobre, l’agence de presse Reuters rapportait ce souhait de la part de Huawei de se séparer de sa marque « digital » pour limiter les frais. Le géant chinois connait des difficultés depuis plus d’un an maintenant, depuis que ses appareils sous Android n’ont plus le droit au Google Play Store, et même certaines technologies essentielles pour être compétitif.

C’est désormais acté : Huawei va revendre Honor à un consortium chinois comme l’a annoncé un communiqué de presse commun des 40 entreprises impliquées.

Sauver le soldat Honor

Avec cette revente, Huawei ne détiendra plus aucune partie de la marque Honor, plus aucune de ses actions. Elle sera désormais la propriété de « Shenzhen Zhixin New Information Technology », un tout nouveau groupe crée par ces 40 entreprises. Aucune somme n’a été annoncée dans le communiqué, mais un montant de 12,8 milliards d’euros était évoqué il y a une semaine.

Cette revente va surtout permettre à Honor de se libérer des problèmes de Huawei. Sans ce dernier, Honor pourrait être en mesure de récupérer le plein contrôle de ses technologies et récupérer le Google Play Store. Le communiqué précise à ce sujet que la revente « représente un investissement du marché pour sauver la chaîne industrielle de Honor ».

Les 40 entreprises en question sont composées d’acteurs déjà impliqués dans la création ou la distribution des produits Honor, et qui sont donc directement impactés par la baisse de régime de la marque.

Quel avenir pour Honor ?

Si l’on a évoqué la possibilité pour Honor de récupérer l’accès au Google Play Store une fois libéré de Huawei, on peut se poser la question de son avenir à moyen terme. Honor semblait encore très dépendante de Huawei dans la conception de ses produits. Les récents Honor MagicBook sont souvent des clones quasi identiques de produits Huawei.

Il faudra voir comment se développeront les prochains produits de la marque, et sur quels segments du marché. Honor continuera-t-il sa diversification avec ses excellents écouteurs EarBuds, ou ses PC, ou la marque va-t-elle se recentrer sur le smartphone ? Il faudra probablement attendre plusieurs mois pour que le transfert de direction soit pleinement effectif et obtenir des réponses.