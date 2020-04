Introduction

Honor lance en France son premier portable, le MagicBook 14. Voici notre test complet et particulièrement facile à réaliser : nous avions déjà testé cette machine.

On connait déjà bien la marque Honor en France, notamment pour sa gamme de smartphones au rapport qualité/prix souvent très intéressant. La marque est connue pour être une filiale du groupe Huawei. Rien d’étonnant à trouver des points communs entre des produits Honor et Huawei donc.

Parfois, et c’est le cas ici, on en arrive carrément à trouver sous nos yeux un clone d’une machine pourtant déjà commercialisée chez nous. Si ce test est dédié au Honor MagicBook 14 lancé en avril 2020 en France, cette machine est en réalité un clone du Huawei MateBook D 14 2020 que nous avons déjà testé en mars.

Pour tester ce MagicBook 14 nous avons donc avant tout vérifié pièce par pièce quelles étaient les différences concrètes avec le MateBook D. Dans les faits, il existe bien des différences entre les machines. Nous vous proposons également un résumé des choses à savoir pour chacun de nos critères : design, écran, puissance, autonomie, etc.

Identique sur le papier

Modèle Honor MagicBook 14 Huawei Matebook D 14 2020 Taille de l'écran 14 pouces 14 pouces Définition 1920 x 1080 pixels 1920 x 1080 pixels Technologie d'affichage LCD LCD Écran tactile Non Non Puce Graphique (GPU) AMD Radeon Vega 8 AMD Radeon Vega 8 Mémoire vive (RAM) 8 Go 8 Go Norme Wi-Fi Wi-Fi 5 (ac) Wi-Fi 5 (ac) Version du Bluetooth 5.0 5.0 Système d'exploitation (OS) Windows 10 Windows 10 Dimensions 322.5 x 214.8 x 15.9mm 322.5 x 214.8 x 159mm Poids 1380 grammes 1400 grammes Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

Notre exemplaire de test nous a été prêté par Honor.

Sur le papier, et en magasin, les deux machines semblent identiques. Même design, même diagonale d’écran, même processeur. On peut simplement relever un stockage un peu plus limité sur le MagicBook 14 avec 256 Go de stockage contre 512 Go pour le MateBook D.

Petit coup de polish sur le design

Le Honor MagicBook est un bel ultraportable de 14 pouces fabriqué avec un châssis en métal. Il se distingue du MateBook d’abord par le changement de marque évidemment. Le PC profite aussi d’un coloris gris plus clair que son cousin.

Les équipes de Honor proposent en tout et pour tout un seul changement pour le MagicBook quand il s’agit du design de la machine. Le cadre extérieur est usiné légèrement différemment, avec un chanfrein accentué par une peinture bleue.

J’ai pu comparer les deux machines directement pour mieux rendre compte des ressemblances.

Cette comparaison entre les deux machines peut ressembler à une critique, mais ce n’est pas du tout le cas. Nous avions été séduits par le design du MateBook D 2020, et c’est à nouveau le cas pour ce MagicBook.

L’aspect de la machine est réussi avec de bonnes finitions, sans être excellent, et on a le droit à un écran aux bords assez fins. Surtout le clavier et le touchpad sont agréables à utiliser, ce qui est crucial sur ce type de machines.

À côté du clavier on trouve également le bouton d’alimentation qui cache également un lecteur d’empreintes compatible Windows Hello. Un très bon point sur cette gamme de prix.

La connectique de la machine est assez variée. On retrouve en effet un port USB-C 3.0 sur la gauche de la machine, à côté d’un port USB-A 3.0 et un port HDMI. De l’autre côté on retrouve un second port USB, limité à de l’USB 2.0, et un port jack 3.5 mm.

C’est dommage de persister avec ce port USB 2.0 vraiment limité en débit, mais il sera suffisant pour brancher une souris, ou un périphérique lent.

L’écran change de fournisseur

Le MagicBook intègre un écran LCD de 14 pouces avec une définition de 1920 x 1080 pixels. Un coup d’œil dans le gestionnaire des périphériques permet de découvrir que notre exemplaire intègre une dalle BOE 0877. La marque s’équipe déjà chez ce fabricant chinois pour les dalles OLED qui équipent ses smartphones haut de gamme.

Il s’agit donc d’une dalle différente comparée à la Chi Mei CMN1404 du MateBook. Difficile de savoir s’il s’agit vraiment d’une différence entre les deux machines, ou d’une coïncidence. Il est possible que le fabricant utilise plusieurs fournisseurs pour assembler ses machines selon les approvisionnements, c’est souvent le cas sur cette gamme.

Confinement oblige, je n’ai pas accès à la sonde colorimétrique de la rédaction pour proposer un test technique détaillée de la dalle. Je peux tout de même donner mes observations. D’abord le revêtement mat permet de garder une certaine lisibilité, même avec l’éclairage du soleil.

Comme sur le MateBook D, l’écran ne semble pas offrir une très grande couverture colorimétrique, mais semble proposer une bonne calibration des couleurs. Le taux de contraste me semble dans la moyenne. D’après moi, Honor reprend ici le même cahier des charges pour l’écran que pour celui du Matebook D, même si le fournisseur n’est pas le même.

Logiciel : Windows 10 et Honor Magic-Link

Le Honor MagicBook 14 tourne sous Windows 10. Aucune restriction de la part du gouvernement américain n’empêche la marque chinoise d’accéder au système du géant américain. On retrouve donc la version de Windows 10 que l’on connait habituellement avec tous ses services.

Le petit sticker Huawei Share du MateBook a laissé sa place à un sticker « Honor Magic-link », mais il s’agit exactement de la même fonction. Elle permet de facilement appairer un smartphone du fabricant avec le PC grâce au NFC. Notez une nouvelle fois que si vous retirez le sticker, l’ordinateur perd l’accès au NFC. On reste déconcerté par ce choix de design. Il sera toujours possible de passer par un QR code à scanner dans ce cas.

Là encore il s’agit d’un copier-coller, au point où un smartphone Huawei est parfaitement capable de se connecter au système. D’ailleurs le fabricant n’a pas pris la peine de renommer le PC Manager ou de changer son interface.

On peut ainsi contrôler le smartphone directement depuis le PC, et répondre par exemple à ses messages. Dommage toutefois que le système ne propose pas un système de glisser-déposer des fichiers depuis le PC qui soit un peu plus simple.

La webcam filme toujours vos doigts

La particularité du design proposé par Huawei est d’intégrer la webcam directement au clavier.

Cet emplacement permet à Huawei de proposer un écran borderless, mais aussi de plus facilement protéger la vie privée des utilisateurs. Lorsqu’elle est physiquement rangée dans le clavier, la caméra est désactivée.

Il se traduit aussi par un angle de prise de vue assez maladroit. Si vous écrivez du texte pendant votre visioconférence, la caméra verra surtout vos doigts. Même sans ce problème, la caméra filme surtout vos narines et votre menton de façon assez peu élogieuse.

Performances du Honor MagicBook 14

La configuration testée

Notre machine est équipée du processeur AMD Ryzen 3500U, avec 8 Go de RAM et une puce graphique AMD Radeon Vega. Comme nous l’avons déjà rappelé, la gamme Ryzen 3000 sur PC portable est basée sur l’architecture Zen de première génération. Il faut attendre la génération 4000 pour bénéficier de Zen 2 sur PC portable, contrairement aux références sur PC de bureau.

Ce détail mis de côté, passons aux tests de performance.

De la bureautique et un peu de jeu

D’après nos tests, le MagicBook s’en sort très bien pour un ultraportable dans les taches bureautiques et web. Vous pourrez naviguer sans ralentissement et faire du travail peu gourmand, avec même un peu de retouche d’image et de traitement photo. Le test CineBench R20 donne un score de 1429 points, ce qui le situe un peu en dessous d’un processeur Intel Core i7-4850HQ.

En jeu, la machine est capable de faire tourner des jeux 3D peu gourmands, et s’en sort mieux que les solutions proposées par Intel. Le MagicBook peut par exemple faire tourner Fortnite à 30 images par seconde en Full HD, en limitant un peu les détails graphiques. Vous n’aurez jamais une expérience idéale, mais ce n’est pas le but d’un ultraportable.

Comme nous l’avons relevé plus haut, le MagicBook intègre seulement 256 Go de stockage. Pas de SSD Western Digital cette fois, mais plutôt un stockage Samsung avec une jolie référence MZVLB256HBHQ. Derrière ce nom se cache un stockage NVME PCIe Gen 3 x4 avec un débit de 3,5 Go/s en lecture et 2,2 Go/s en écriture.

Dans les faits, nous avons même obtenu des résultats supérieurs en lecture comme en écriture. C’est donc un SSD de haut vol qui équipe le MagicBook. On est rassuré de voir que la marque n’a pas lésiné sur la qualité ici, et a choisi un composant de qualité, venant d’un fabricant réputé pour ses SSD.

Autonomie : de quoi tenir la journée

La batterie de 56 Wh du MagicBook lui permet de tenir la journée en jouant sur les usages et les paramètres de la machine. Dans les faits, j’ai pu tenir 6 heures environ avant que le PC active le mode économie d’énergie (à 20 %).

Mon usage intègre un mixte de navigation web avec Microsoft Edge, bureautique, du traitement léger d’images et du streaming sur YouTube.

Le MagicBook se recharge par le port USB-C avec le chargeur de 45 W fourni par Honor. C’est toujours pratique de savoir que le chargeur de son PC va pouvoir aussi charger son casque Bluetooth ou son smartphone, s’ils sont compatibles USB-C.

Un prix agressif pour le Huawei MagicBook 14

Le Honor MagicBook est disponible à partir de 599,90 euros TTC en France. Un prix assez agressif pour un ultrabook de cette trempe, c’est surtout 150 euros de moins que le prix de lancement du MateBook D.

Pour le lancement de la machine, jusqu’au 28 avril et pour un achat sur sa boutique, Honor offre une montre MagicWatch 2 46 mm d’une valeur de 199 euros pour tout achat d’un MagicBook.