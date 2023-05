Prise en main du Huawei P60 Pro : d’excellentes photos ne remplacent toujours pas Google

Comme l'année précédente, la marque chinoise Huawei sort ses flagships annuels en Europe, dont son modèle le plus abouti : le P60 Pro. Un smartphone imposant, agréable en main, réactif, efficace et qui semble très bon en photo... mais dont les qualités n'arrivent toujours pas à faire oublier l'absence de services Google.

La marque chinoise persiste. Huawei lance ce 9 mai 2023 un de ses smartphones annuels haut de gamme en France, le Huawei P60 Pro. C’est le seul des trois fleurons de Huawei sortis en Chine en mars 2023 (P60, P60 Pro et P60 Art) à être commercialisé en Europe. Une version toujours sans 5G ni services Google, du fait de l’embargo américain imposé au constructeur depuis 2019.

Nous avons eu l’occasion de prendre en main ce produit à la rédaction afin de vous transmettre nos premières impressions et un rapide test de ses capacités photo. Un smartphone très agréable, fluide et réactif, mais qui peine encore à nous convaincre d’oublier ses tares.

Un produit qui ne passe pas inaperçu

C’est d’abord la taille du smartphone qui nous marque une fois en main. Le Huawei P60 Pro est grand, avec des dimensions de 161 x 74,5 x 8,3 mm. Cela lui permet d’embarquer un écran Oled de 6,67 pouces très lumineux, aux bordures très fines et équilibrées et sans menton.

Le produit est agréable en main, même si son dos en verre et ses quatre bords incurvés le rendent assez glissant. Son poids de 200 grammes permet malgré tout au P60 Pro de bien tenir en main.

Côté design, Huawei change à nouveau de recette par rapport au P50 Pro, avec une composition de modules photo assez originale, placés dans une énorme bosse dont les angles sont un peu trop saillants au toucher. Le reste des finitions du P60 Pro sont en revanche assez agréables en main. Les boutons de volume et déverrouillage sont tous sur la fine tranche droite du téléphone.

Le smartphone est disponible en deux coloris : noir mat ou blanc « perle rococo ». C’est ce dernier modèle que nous avons pu avoir en main : à défaut d’être discret, le mélange entre un rendu mat et un motif semblable à des coquillages nacrés est plutôt joli. Son rendu est par ailleurs unique à chaque téléphone. Un choix qui complète le ressenti haut de gamme de ce flagship. Le tout, avec une certification d’étanchéité IP68.

Une utilisation fluide et rapide malgré ses manques

Notre expérience d’utilisation du P60 Pro s’est également révélée assez bonne lors notre prise en main, avec une sensation de fluidité sans aucun ralentissement. L’inverse serait étrange avec cette dalle LTPO au taux de rafraîchissement variant de 1 à 120 Hz selon le contenu affiché, couplé à une puce Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 4G.

Le P60 Pro passé à la moulinette du benchmark AnTuTu 9, sa puissance brute est évaluée à 1 004 429 points. C’est presque au niveau du dernier Snapdragon 8 Gen 2, bien qu’un peu en dessous des derniers smartphones haut de gamme qui en sont équipés.

La navigation entre les différents menus et applications est agréable, qui plus est avec une définition d’image maximale de 2700 par 1220 pixels, fixée par défaut sur un mode intelligent variant entre QHD+ et Full HD+ pour économiser de la batterie.

L’interface EMUI personnalisable, mais sans Google

À la différence du modèle chinois, cette version européenne du Huawei P60 Pro est vendu sous l’interface EMUI 13.1, basée sur la version open source d’Android. Une version aux menus clairs, avec de nombreuses options de personnalisations et une traduction française qui semble complète… malgré plusieurs services absents.

En effet, l’embargo américain de 2019 empêche toujours Huawei de proposer légalement de la 5G et des services Google sur ses smartphones. Exit donc le Play Store, Maps ou encore YouTube, remplacés respectivement par les versions maison de la marque chinoise.

Si les applications remplaçantes peuvent faire l’affaire sur le court terme, quitter radicalement l’écosystème Google pourrait être difficile pour de nombreux consommateurs, de même que l’absence d’applications comme WhatsApp ou SNCF Connect sur l’AppGallery de Huawei.

Une bonne batterie qui ne vous fait pas trop attendre

Face à ces gros défauts, Huawei mise sur d’autres éléments de son smartphone pour convaincre les consommateurs de sauter le pas. C’est notamment le cas de sa batterie de 4815 mAh, équipé d’une charge rapide jusqu’à 88 W, ou 50 W en recharge sans fil.

Bien que nous n’ayons pas testé le smartphone à proprement parler, nous avons pu charger le smartphone de 10 à 100 % en filaire en 34 minutes. Un très bon score, bien que le P60 Pro chauffait un peu à ce moment-là.

De bonnes photos ne suffisent pas

Surtout, la communication de Huawei mise sur les capacités photo de ce flagship 2023. Bien que cela reste une prise en main rapide du P60 Pro, nous avons quand même pris le temps de jouer un peu avec ses trois capteurs photo : un grand-angle de 48 mégapixels avec une ouverture physiquement variable selon la luminosité, un téléobjectif de 48 ouvert à f/2,1 et un ultra grand-angle de 13 mégapixels.

Globalement, le fleuron de Huawei semble parfaitement s’en sortir. Le smartphone s’adapte idéalement aux différentes conditions lumineuses, même à contre-jour, sans pour autant effacer totalement les ombres.

Grand-angle // Source : Frandroid Ultra grand-angle // Source : Frandroid Téléobjectif x3,5 // Source : Frandroid Téléobjectif x10 // Source : Frandroid Caméra frontale // Source : Frandroid

La colorimétrie reste cohérente entre les trois modules, avec des couleurs peu saturées (voire pas assez pour le téléobjectif). Et ce, avec un beau flou bokeh quel que soit l’objectif choisi.

Ultra grand-angle // Source : Frandroid Grand-angle // Source : Frandroid Téléobjectif x10 // Source : Frandroid Ultra grand-angle // Source : Frandroid Grand-angle // Source : Frandroid Téléobjectif x10 // Source : Frandroid

Sa force réside aussi dans son téléobjectif x10, jouissif pour capturer les petits détails de votre environnement même de très loin, bien que ce capteur ait tendance à trop forcer sur le contraste.

Grand-angle… // Source : Frandroid … puis téléobjectif x10 // Source : Frandroid

Les capacités de Huawei en photo algorithmique sont également de retour. Dès lors, le cliché affiché dans l’application photo est souvent bien plus clair et net à la sortie. C’est encore plus le cas pour le téléobjectif, avec lequel on croit fréquemment avoir pris une photo floue avant de s’apercevoir qu’elle est nette dans la galerie.

Téléobjectif x10 // Source : Frandroid Téléobjectif x10 // Source : Frandroid Téléobjectif x10 // Source : Frandroid Téléobjectif x10 // Source : Frandroid Téléobjectif x10 // Source : Frandroid

Petit bémol : il gagne quelques degrés en main à force d’enchaîner les clichés, ce point restera donc à garder à l’œil.

Quels sont le prix et la disponibilité du Huawei P60 Pro ?

Le Huawei P60 Pro est disponible à partir d’aujourd’hui en France et dans le reste de l’Europe, et ce en deux couleurs (noir mat et blanc nacré). Deux options de mémoires s’offrent à vous :

8 Go de RAM et 256 Go de stockage pour 1200 euros ;

12 Go de RAM et 512 Go de stockage pour 1400 euros.

Enfin, le P60 Pro est vendu avec un câble USB-A vers USB-C et un adaptateur secteur européen de 88 W inclus dans la boîte.