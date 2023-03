Huawei P60, P60 Pro et P60 Art : le raffinement à l’extrême… mais toujours des problèmes

Les Huawei P60, P60 Pro et P60 Art ont été officialisés en Chine. Trois smartphones très raffinés et haut de gamme, avec notamment un capteur photo principal profitant d'un objectif à ouverture variable. Hélas, il reste bien difficile de faire oublier les gros problèmes provoqués par l'embargo américain.

Design, écran, photo, batterie. Les Huawei P60, P60 Pro et P60 Art sont un comble de raffinement. Aucun doute : les trois smartphones tout juste officialisés en Chine se positionnent sur le segment haut de gamme. Derrière les beaux atours, il reste toutefois difficile de faire oublier l’absence des services Google, à l’instar du Play Store, et l’incompatibilité avec le réseau 5G.

Huawei P60 Pro

Commençons par le Huawei P60 Pro qui est sans doute le plus mis en avant par la marque. On retrouve une patte esthétique similaire à celle de son prédécesseur, le Huawei P50 Pro, avec cependant une grosse différence au niveau du module photo. Quand l’ancien modèle voyait double avec deux gros cercles logeant un total de quatre capteurs photo, le P60 Pro est un tantinet plus sobre. La caméra principale est grandement mise en valeur tandis que les deux autres modules vont se loger en haut et en bas de celle-ci. Du reste, comptez sur une dalle incurvée en façade et frappée d’un poinçon centré.

On a ici un écran de 6,67 pouces, Full HD+ avec affichage Oled et taux de rafraîchissement variant de 1 à 120 Hz. Le smartphone embarque en outre un Snapdragon 8+ Gen 1. Concernant la photo, qui a toujours été un élément phare des smartphones de Huawei, le P60 Pro mise sur un capteur principal de 48 Mpx doté d’un objectif à ouverture variable (f/1,4 à f/4,0). Cela doit lui offrir une belle polyvalence pour gérer efficacement les différentes conditions lumineuses. La stabilisation optique est d’ailleurs de la partie.

Ce capteur est accompagné d’un ultra grand-angle de 13 Mpx (f/2,2) et d’un téléobjectif de 48 Mpx (f/2,1, OIS) pour des zooms optiques x3,5 (jusqu’à x100 numériquement). À l’avant, les selfies profitent d’une définition de 13 Mpx (f/2,4).

La batterie affiche une capacité de 4815 mAh et peut se recharger à 88 W en filaire et jusqu’à 50 W sans fil. Comptez aussi sur un stockage de 256 ou 512 Go (extensible) selon la variante. Le smartphone garantit une étanchéité grâce à la certification IP68. Sachez aussi qu’il pèse approximativement 200 grammes pour des dimensions de 161 x 74,5 x 8,3 mm.

Huawei P60 Art

Cette génération est l’occasion de découvrir le Huawei P60 Art. Ce smartphone partage beaucoup de points communs avec le P60 Pro, mais il marque sa différence sur certains éléments clés. D’une part, visuellement, le design est revisité avec un module photo un peu plus sophistiqué, moins rond. La disposition des capteurs photo reste identique malgré cela. D’autre part, sur le plan des caractéristiques techniques, il va un peu plus loin que son compère.

Sur la partie photo par exemple, il se dote d’un ultra grand-angle mieux défini de 40 Mpx (f/2,2). Il garde cependant le même capteur principal (48 Mpx avec ouverture variable) et le même téléobjectif (48 Mpx) avec zoom optique x3,5.

La batterie monte à 5100 mAh pour promettre une plus grande autonomie tandis que le stockage interne a aussi droit à un coup de boost. La version de base est à 512 Go et une déclinaison à 1 To existe aussi. Là aussi, cette capacité peut être étendue.

Huawei P60

Le Huawei P60 reste très proche des P60 Pro et P60 Art. Il ne fait d’ailleurs pas d’énormes concessions. Son design est quasi identique au Pro tout comme son écran. La différence la plus notable se joue au niveau de la photo avec un téléobjectif moins bien défini, à 12 Mpx, mais capable d’aller jusqu’à un zoom optique x5. Le grossissement numérique, lui, se limite à du x50 maximum. Le capteur principal de 48 mégapixels avec ouverture variable est toujours de la partie et l’ultra grand-angle est à 13 Mpx.

Ici aussi, il y a une batterie de 4815 mAh, mais cette fois-ci avec une charge maximale de 66 W en filaire. Toujours 50 W pour la recharge sans fil. Le stockage est aussi revu avec une version de base à 128 Go, mais on peut opter pour des modèles à 256 ou 512 Go.

Les problèmes de Huawei

Comme évoqué plus haut, les nouveaux smartphones de Huawei ont beau être très alléchants sur le papier, ils ne peuvent pas profiter de l’expérience Android classique telle qu’on la connait en Europe avec les services et applications Google. Malgré un Snapdragon de série 8, les trois appareils se contentent de la 4G. La 5G leur est confisquée.

Pour aller plus loin

HarmonyOS en Europe : la curieuse politique de Huawei

Ces restrictions viennent encore et toujours de l’embargo américain infligé à la marque. Cette dernière étant accusée par les États-Unis d’aider la Chine à mener des activités d’espionnage. On notera que la version chinoise des Huawei P60, P60 Pro et P60 Art tournent sous HarmonyOS. Si ces derniers sortent un jour en France, ils devraient être sous une version dépouillée d’Android comme leur prédécesseur.

Prix des Huawei P60, P60 Pro et P60 Art

Le Huawei P60 est annoncé en Chine à partir de 4488 yuans, soit environ 604 euros HT. Comptez un tarif démarrant à 6988 yuans pour le Huawei P60 Pro, soit 940 euros HT à peu près. Le Huawei P60 Art s’affiche à partir de 8988 yuans, approximativement 1210 euros HT.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.