HarmonyOS en Europe : la curieuse politique de Huawei

Dans un entretien accordé à « Frandroid », William Tian, président de Huawei pour l'Europe de l'Ouest, a confirmé que l'OS développé par sa firme n'était pas prévu pour le Vieux Continent. Un indice parmi tant d'autres que le géant chinois se désintéresse temporairement du marché européen.

En réponse à l’embargo américain qui lui est imposé, Huawei a développé un nouvel OS, HarmonyOS, très fortement inspirée d’Android. Le but assumé est de proposer une alternative crédible à l’interface de Google, avec un fort accent mis sur la maison connectée. Sauf que voilà, en Europe, nous attendons encore l’arrivée du fameux OS sur les smartphones de la marque. On le trouve sur sa tablette, la Huawei MatePad Pro 2022, sur ses montres comme la Huawei Watch GT 3 Pro, même sur ses imprimantes, mais son dernier Huawei Mate 50 Pro n’en profite toujours pas.

Pourquoi après plus de trois ans de développement, le nouvel OS de la marque n’est toujours pas arrivé sur ses smartphones, pourtant une pierre angulaire pour toute marque tech ? On pourrait avancer que la marque a perdu foi en ses smartphones, mais la R&D du Huawei Mate 50 Pro semble toujours très poussé. Le téléphone a, par exemple, remporté la première place du classement DXOMark en photo. Alors, pourquoi ne pas y apporter le système d’exploitation tout neuf au lieu de conserver ainsi Android (sans les services Google) ?

Aucun plan pour HarmonyOS en Europe

À l’occasion d’une interview auprès de William Tian, dirigeant de la marque pour la partie Europe de l’Ouest, nous avons pu lui poser la question à plusieurs reprises. Si le président a d’abord insisté sur la présence d’HarmonyOS sur de plus en plus d’appareils de la marque, il a fini par concéder ceci :

Les montres et les tablettes utilisent HarmonyOS, pour l’instant nous n’avons pas de plan pour étendre HarmonyOS aux smartphones en Europe.

On peut lire cette déclaration de deux manières. Soit, il nous dit là que « nous ne souhaitons pas communiquer sur une date prochaine d’arrivée d’HarmonyOS en Europe », soit, et c’est la manière dont nous l’avons interprété : « nous ne travaillons pas actuellement à l’arrivée d’HarmonyOS sur les smartphones en Europe ». Comprenez par là que ce n’est pas du tout d’actualité et vous n’êtes pas près d’en profiter.

HarmonyOS n’est pas la solution

Une fois cela posé, permettons-nous de penser la chose suivante : HarmonyOS ou EMUI avec Android, la question importe peu. En effet, nous avons pu tester une tablette sous HarmonyOS et celle-ci tombe de toute manière sur les mêmes écueils que les smartphones frappés par l’embargo : trop de pubs et pas assez d’applications compatibles. Tant que Huawei n’aura pas trouvé une manière de régler ces deux soucis, l’interface choisie importe peu en réalité. Ajoutons qu’il est d’ailleurs difficile de distinguer l’une de l’autre tant celles-ci partagent une même philosophie design.

Rappelons qu’HarmonyOS a surtout pour mission de renforcer l’écosystème du géant. Le but avoué cette interface est de permettre à divers appareils de domotiques, de santé, ou même d’intérieur comme une tablette, d’interagir sur la base du même système d’exploitation. Dans ce grand virage vers d’autres catégories de produits, les smartphones et les tablettes ne sont clairement pas la priorité et deviennent de fait des produits vitrines. Huawei n’a d’ailleurs plus d’entrée de gamme en téléphones en France.

On pourrait aller plus loin et dire que HarmonyOS vise surtout la Chine, où la marque a aussi perdu énormément en parts de marché, sortant carrément du top 5. La firme chinoise vise sans doute en premier lieu son marché domestique pour tenter de relancer son activité en smartphone avant de peut-être, repartir un peu plus sérieusement à la conquête du reste du monde.

