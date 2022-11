Nous avons testé la Huawei MatePad Pro dans son format 11 pouces et… il est compliqué de vous proposer un test classique de ce produit. En effet, si sur un plan purement matériel, le produit n’est pas inintéressant (bon écran, plutôt puissant, design pas désagréable, fonctionnalités de base présentes), le point noir central, l’absence des services du Play Store à cause de l’embargo américain réduit ses efforts à néant et impacte beaucoup trop l’expérience générale. Nous allons donc bouleverser un peu la manière de tester ce produit. Nous commencerons par ses bons points, puis les problèmes rencontrés qui nous amènent à ne pas vous le conseiller.

Fiche technique

Modèle Huawei MatePad Pro 11 (2022) Version de l'OS HarmonyOS 3.0 Interface constructeur EMUI Taille d'écran 11 pouces, 12.6 pouces Définition 2560 x 1600 pixels Densité de pixels 274 ppp Technologie OLED SoC Snapdragon 870 Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 13 Mpx

Capteur 2 : 8 Mpx

Appareil photo (frontal) 16 Mpx Enregistrement vidéo 4K Wi-Fi Wi-Fi 6 (ax) Bluetooth 5.2 Réseaux LTE, Wi-Fi 6 (ax) NFC Non Batterie 8300 mAh Dimensions 160,4 x 249,2 x 5,9 mm Poids 449 grammes Couleurs Noir Fiche produit Voir le test

Ce test a été réalisé avec un appareil prêté par la marque.

Les qualités de la Huawei MatePad Pro 11 (2022)

Dans toutes les rédactions où l’on teste des choses, il devrait être écrit en lettre d’or sur un mur « laissons sa chance au produit ». C’est ce que nous avons fait avec la Huawei MatePad Pro 11 (2022). Avant de s’attaquer au point qui fâche, brossons un rapide portrait de cette tablette plutôt bien équipée par ailleurs.

D’extérieur, elle a ce qu’on pourrait appeler une bonne tête cette tablette. Bordures relativement fines, écran Oled lumineux et très réactif (120 Hz), un poinçon habilement situé en haut à gauche pour ne pas gêner l’expérience de visionnage… Ajoutons un corps en aluminium très fin, un revêtement brillant au dos, des boutons placés façon iPad qui semblent robustes, des tranches rondes qui n’agressent pas, un port USB-C compatible avec tous les chargeurs de la maison. Sur le papier, le produit revêt donc un atour plutôt avantageux.

Ajoutons qu’il s’agit d’un modèle affublé de la mention Pro. Comprendre par là un certain niveau de puissance, de qualité de fabrication et surtout des accessoires. Nous reviendrons en détail sur ces derniers dans la partie défauts du produits.

Écran et expérience audiovisuelle

L’écran est sans aucun doute l’un des éléments les plus convaincants de cette tablette. Immédiatement, on sent la dalle de bonne facture qui n’a rien à envier à ce que propose Samsung sur ses Tab S8. Son passage sous notre sonde à l’aide du logiciel CalMAN Ultimate de Portrait Displays tend à confirmer cette bonne impression. Il s’agit d’une dalle Oled avec définition de 2560 x 1600 pixels en 120 Hz.

La fidélité des couleurs paraît très bonne, puisque la tablette affiche un delta E moyen de 3,85, non loin de la valeur idéale de 3 (on rappelle que plus ce chiffre est bas, mieux c’est). Par ailleurs, la totalité du spectre sRGB est couverte, avec 101 %, mais seulement 68 % du DCI-P3 est affiché ici. À déconseiller donc si vous souhaitez travailler l’image à un niveau professionnel. Pour le reste, la luminosité est très convenable pour une aussi grande dalle, 583 cd/m² et la température des couleurs à 6390 K ne s’éloigne pas trop de la valeur idéale de 6500 K pour un bon équilibre.

Plus personnellement, j’ai bien apprécié l’expérience audiovisuelle générale proposée ici. L’écran Oled est somptueux et la partition sonore est bien équilibrée, avec ni trop de basses ni d’aiguës trop grésillantes.

Performances

Un autre élément permet de justifier la mention Pro, c’est la présence d’une puce relativement haut de gamme, le Snapdragon 870, gravée en 7 nm. Il s’agit pour rappel d’une puce lancée peu de temps après le Snapdragon 888 et légèrement moins dotée. On est donc sur du haut de gamme de 2021, mais pas nécessairement ce qui se faisait de plus puissant à l’époque.

Au petit jeu des comparaisons, l’iPad Mini avec son A15 (quasiment au même prix, l’iPad 10 avec son A14 (moins cher de 60 euros) ou encore l’iPad Air M1 (plus cher de 130 euros) font toutes mieux sur le papier. Il n’en reste pas moins que pour une utilisation sur tablette, elle se montre amplement suffisante. Je n’ai eu à déplorer que quelques menus lags ici ou là qui chagrineront celles et ceux qui ne supportent pas le moindre ralentissement, mais 98 % du temps, la tablette s’est montrée d’une fiabilité sans faille.

Modèle Huawei MatePad Pro 11 (2022) AnTuTu 9 677255 AnTuTu CPU 186213 AnTuTu GPU 239197 AnTuTu MEM 112046 AnTuTu UX 139799 PC Mark 3.0 9745 3DMark Wild Life 4243 3DMark Wild Life framerate moyen 25 FPS 3DMark Wild Life Extreme 1234 3DMark Wild Life Extreme framerate moyen 7 FPS GFXBench Aztec Vulkan/Metal high (onscreen / offscreen) 21 / 24 FPS GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) 31 / 59 FPS GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) 76 / 134 FPS Geekbench 5 Single-core 955 Geekbench 5 Multi-core 3316 Geekbench 5 Compute 3487 Lecture / écriture séquentielle 1586 / 721 Mo/s Lecture / écriture aléatoire 48677 / 52577 IOPS

En revanche, oubliez le jeu en 3D, du moins dans une fluidité parfaite. Si la tablette parvient bien à lancer Fortnite en Epique et 60 FPS, cela se passe au prix d’une chute de fluidité régulière. En 30 FPS, la tablette s’en sort mieux, mais pas sans quelques chutes brutales. Pour terminer, la Huawei MatePad Pro 11 2022 embarque un modem WiFi 6 ainsi qu’une compatibilité Bluetooth 5.2.

Les défauts de la Huawei MatePad Pro 11 (2022)

HarmonyOS aurait pu être la solution aux problèmes de Huawei, liés à l’embargo, qui frappe la marque et qui l’empêche d’accéder aux services Google. Mais dès les premières minutes, on s’aperçoit qu’Harmony OS 3 ici présent ressemble surtout à un fork d’Android (même si la marque s’en défend). Comprenez-nous bien : la différence avec l’expérience classique d’Android est aussi vaste que celle qu’on remarque avec une Oppo Pad Air sous ColorOS ou une Honor Pad 8 sous Magic UI. On reste dans du connu.

Résultat, l’interface de Huawei ne peut que souffrir de la différence. On se retrouve avec une tablette Android incapable d’installer une application sur deux. Je n’exagère pas. Lecteur de presse avide de multiplier les sources d’informations, j’ai tenté d’installer mes apps favorites. Seul Le Monde ne m’a pas posé de souci. Libération me demande une mise à jour de Google Play pour fonctionner (impossible donc), Mediapart n’existe qu’en Apk et j’ai dû m’y reprendre plusieurs fois pour l’installer, tout en passant par un site tiers, APK Pure.

En plus de ces tracas, le processus d’installation en devient complètement chaotique. Allons plus loin, indigne d’un produit vendu plus de 600 euros en 2022. Pour installer une appli, il faut chercher dans l’App Gallery, si elle ne s’y trouve pas, il faut se rendre sur un site d’APK. Là, on doit cliquer plusieurs fois sur divers liens pour lancer le téléchargement. Puis il faut se rendre dans les téléchargements du navigateur, lancer l’installation, passer écran antivirus qui prend tout l’écran, accorder diverses autorisations avant d’enfin profiter de l’app. Après tout cela, on pourrait penser être quitte. Mais si jamais l’application fraichement installée a le malheur d’être reliée au Play Store, alors vous ne pourrez pas vraiment en profiter. Je pense à Chess.com par exemple, qui me demande en boucle un compte Google pour être lancé.

En attendant le clavier

Pour continuer sur l’expérience d’installation, disons curieuse sur cet appareil, je pensais me faciliter la tâche en branchant le clavier, une aide bienvenue pour taper mes mots de passe (en dehors de ceux apportés par mon gestionnaire de mots de passe). Je vous explique.

Déjà, ne vous faites pas avoir par les visuels de la marque, le clavier n’est pour le moment pas disponible en France. Celui de notre modèle de test est Qwerty et nous ne savons pas si une version Azerty sera un jour disponible. Fort heureusement, ce n’est pas une grande perte. Le clavier tient seulement grâce à un système d’aimant beaucoup trop faible, qui amène à le détacher en permanence dès qu’on veut mettre la tablette en mode debout. En outre, et même si nous prenons ici de l’avance sur la partie logicielle, son intégration n’est pas des plus pratique. En effet, aucun bouton ne permet de passer du mode tactile au mode clavier. On commence par exemple à taper un mot, puis on souhaite passer en tactile et là, aucun moyen sauf celui drastique de déconnecter le clavier via le menu du Bluetooth ne permet de faire ça.

Un dernier élément m’alerte quant au sérieux de la proposition de Huawei. Alors que j’écris ces lignes début novembre 2022, la dernière mise à jour date de juillet 2022. Ça commence à faire long.

Photo

En photo, ne nous attardons pas trop longtemps, sauf pour dire que le résultat n’est évidemment pas d’une qualité faramineuse, mais que pour une tablette, on obtient des clichés tout à fait convenables et utilisables dans le cadre familial. Le capteur dédié au selfie est peut-être un poil juste, mais il fera l’affaire pour vos visioconférences.

Batterie

La Huawei MatePad Pro intègre une batterie de 8300 mAh. En moyenne, elle avait tendance à perdre environ 10 à 15 % de batterie par jour avec une utilisation très légère, ce qui m’amenait à repasser par la case recharge tous les 10 jours en moyenne.

La tablette supporte une recharge jusqu’à 40W, mais n’ayant pas reçu dans notre exemplaire de test de chargeur compatible, j’ai dû me rabattre sur un chargeur Samsung personnel de 25 W. Voici ce que cela donnait sur les trois premiers quarts d’heure de charge :

15 minutes : 12 %

30 minutes : 20 %

45 minutes : 28 %

Prix et date de sortie

La Huawei MatePad Pro est vendue 649,99 euros. Un seul coloris est disponible, noir. Une offre de précommande permet d’obtenir la couverture et le stylet gratuitement. En revanche, le clavier n’est pas disponible en France, hélas.



