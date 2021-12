Pour la première fois, Lenovo mise sur un écran de 13 pouces pour sa gamme Yoga Tab à l’emblématique et très malin pied au dos. Un grand usage polyvalent tourné vers le streaming vidéo et le jeu avant tout. Nous avons testé cette tablette qui joue la carte de l’originalité pour mieux vous divertir.

Lenovo Yoga Tab 13 La fiche technique

Modèle Lenovo Yoga Tab 13 Version de l'OS Android 11 Interface constructeur Android Stock Taille d'écran 13 pouces Définition 2160 x 1350 pixels Densité de pixels 196 ppp Technologie LCD SoC Snapdragon 870 Mémoire vive (RAM) 8 Go Mémoire interne (flash) 128 Go, 256 Go Appareil photo (dorsal) Appareil photo (frontal) 1 Mpx Wi-Fi Wi-Fi 6 (ax) Bluetooth 5.2 Réseaux Wi-Fi 6 (ax) NFC Non Batterie 10000 mAh Dimensions 293,35 x 203,98 x 6,2 mm Poids 830 grammes Couleurs Noir Prix 699 € Fiche produit

Ce test a été réalisé avec un modèle prêté par la marque.

Lenovo Yoga Tab 13 Design

La Yoga Tab 13 reprend le design instauré par ses prédécesseurs dans la gamme, soit une tablette avec un pied pour tenir droite sans aide extérieure ni coque spécifique. C’est ce qui fait toute l’ingéniosité du produit et marque sa différence aussi bien par rapport aux autres tablettes maison que par rapport à la concurrence.

Ce petit pied métallique au dos permet tout aussi bien de le faire reposer en mode paysage sur une table que d’éventuellement l’accrocher à un mur dans la cuisine ou ailleurs pour en profiter comme un écran secondaire. Il est en cela différent du pied de la Surface Pro de Microsoft qui sert seulement de soutien inclinable.

Si cette béquille était déjà connue sur sa tablette haut de gamme, le format 13 pouces est, lui, nouveau. On a là un écran qui occupe la quasi-totalité de la surface, avec des bordures assez fines sur les petits côtés, un petit peu plus épaisses sur les grands en raison de la présence de l’appareil photo en haut et du son en bas (en mode paysage).

Ce grand modèle est volumineux (204 x 293,4 x 6,2 mm) et le pied en acier inoxydable s’avérera forcément le bienvenu pour de très nombreux usages (voir plus bas). On a là un très grand écran avant tout pensé pour être utilisé en mode paysage, comme en atteste le support plus large que sur le modèle précédent de 11 pouces, mais aussi par la présence d’un large tube sur l’un des grands côtés, qui renferme les quatre haut-parleurs façon barre de son.

Et cette étrange protubérance emblématique apporte d’ailleurs un avantage certain dans la prise en main en mode portrait. Ce format « tube » permet une bien meilleure préhension sans empiéter sur l’écran avec ses doigts et pour mieux contenir un poids un peu élevé (803 g contre 684 g pour l’iPad Pro 12,9 pouces le plus lourd). La répartition des haut-parleurs tout le long fait que vous n’aurez jamais de gêne à écouter une conversation en appel vidéo ou bien en visionnant une vidéo, l’appareil posé ou en main.

Le châssis noir en métal est d’excellente qualité et propose une finition assez premium. Au dos, on a même droit à une bisurface avec la partie haute en alcantara qui donne un joli fini, mais ne plaira pas forcément à tout le monde. Ce qui surprend, c’est surtout l’absence d’un module photo au dos. Sur le côté droit de la barre de son en position portrait, on trouve la prise USB-C pour se recharger, le bouton d’alimentation et celui du volume. De l’autre côté, la bonne idée de cette tablette : un port micro-HDMI avec prise en charge HDCP 1.4 pour pouvoir brancher la Lenovo Yoga Tab 13 à un autre appareil.

L’ensemble est de bonne facture, plutôt fin étant donné son gabarit. Il n’y a bien que le poids un peu élevé qui se fait ressentir si vous tenez trop longtemps la tablette à une main. Mais posée sur sa béquille, c’est la polyvalence assurée et une belle proposition par rapport à la concurrence.

Lenovo Yoga Tab 13 Écran

La Lenovo Yoga Tab 13 arbore un écran LCD de 13 pouces avec une définition de 2160 x 1350 pixels. Un écran étiqueté « 2K » au ratio 16:10 qui s’avère bien adapté aux contenus vidéo. En revanche, il se contente d’un taux de rafraîchissement de 60 Hz.

Lenovo positionne son produit comme un centre de divertissement et s’en donne les moyens en ajoutant la compatibilité avec le HDR10 et le Dolby Vision.

Le fabricant promet une dalle brillante avec une luminosité pouvant monter à 400 nits. Le rendu des couleurs est assez fidèle, les contrastes très bons, et l’écran se montre plutôt agréable pour regarder Netflix ou YouTube, son but premier. Pour jouer manette en mains, il propose un véritable confort, une fluidité et le pied trouve aussi toute son utilité pour tenir l’écran aisément.

Bien que le fabricant asiatique ait fait le choix du LCD plutôt que de l’OLED, on a là une tablette très agréable à l’œil, avec une vue sous tous les angles et sans trop de reflets. L’écran propose une protection de soins oculaires contre les lumières bleues certifiée. C’est néanmoins dommage à près de 800 euros de ne pas pouvoir rivaliser avec la Samsung Galaxy Tab S7+ ou même la Xiaomi Pad 5.

Lenovo Yoga Tab 13 Configuration et interface

La Lenovo Yoga Tab 13 embarque un processeur Qualcomm Snapdragon 870 qui va apporter une bonne dose de puissance à une tablette tournée vers le divertissement en tous genres (vidéo, musique, jeux vidéo…). On trouve aussi un GPU Qualcomm Adreno 650. Le tout s’accompagne de 8 Go de RAM LPDDR5 et propose 128 ou 256 Go de stockage.

Côté connectivité, elle propose du Bluetooth 5.2 et du Wifi 6E.

La Yoga Tab 13 tourne sous Android 11, avec une surcouche légère maison qui va surtout faire profiter de quelques raccourcis et d’une interface spécifique pour le divertissement baptisée Entertainment Space. Toutes les principales applications Google sont présentes, tout comme Amazon Music et Netflix. Si vous chargez d’autres services vidéo (Amazon Prime Video, Disney+, myCANAL…), vous les retrouverez tous dans l’agrégateur d’applications dédié aux services vidéo et streaming (films, émissions de télévision, etc.) au sein d’Entertainment Space. De même, un onglet jeux va réunir toutes les applications jeux téléchargées dans le Google Play Store, mais aussi des services comme Google Stadia ou Xbox Game Pass, si vous y êtes abonnés.

Dans cet espace, on trouve également un onglet Livres où vos ebooks présents sur la tablette sont regroupés. Vous pourrez même configurer ces onglets selon vos préférences. Gros avantage pour vos contenus : cela se présente sous la forme d’une bibliothèque et vous pouvez accéder à l’un ou l’autre sans avoir besoin de lancer chaque application à chaque fois. C’est assez transparent.

Lenovo Yoga Tab 13 Utilisations

Avec cette tablette sous Android, vous pouvez profiter d’un usage classique pour ce type de produit qui se montre extrêmement réactif dans l’ouverture des apps. Nous n’avons pas constaté de ralentissement en ouvrant de multiples apps, en passant de l’une à l’autre ou en naviguant. Et pour jouer sur le Xbox Cloud Gaming ou Google Stadia, la Lenovo Yoga Tab 13 s’avère un super partenaire de jeu, notamment grâce à la qualité de son écran. Dommage que l’écran reste bloqué à 60 Hz quand ces services progresseront sur ce point, et que la concurrence propose déjà du 120 Hz en taux de rafraîchissement.

Vous allez pouvoir profiter également d’un excellent allié pour les appels vidéo désormais monnaie courante. Le son est de qualité tout comme la caméra en façade et les micros.

Mais là où la tablette de Lenovo peut faire la différence, c’est dans son entrée mini HDMI aux multiples ressources. Il ne fait pas sortie HDMI pour caster sur un autre appareil. Mais si vous êtes en télétravail, vous avez là un second écran à portée de main à brancher à votre PC qui s’intègre parfaitement à votre espace de travail et fonctionne impeccablement. Vous pouvez vous en servir également pour raccorder une console pour jouer (un écran plus grand pour une Switch par exemple.

La béquille est un atout de taille. Vous pouvez choisir l’angle selon vos envies et besoins [jusqu’à 180°] pour regarder vos recettes pendant que vous cuisinez ou bien avec la Yoga Tab sur vos genoux pour visionner Netflix, l’accrocher à un mur pour que toute la famille en profite au quotidien [lire les infos, les mails, regarder une vidéo YouTube rapidement] ou bien positionner la tablette inclinée presque à plat pour taper sur le clavier virtuel de manière assez pratique et confortable (ou dessiner avec le stylet Precision Pen 2 compatible, mais en option). La béquille est solide et le tout tient très bien dans la position choisie.

Lenovo Yoga Tab 13 Photo

Première surprise, il n’y a pas de module photo au dos. Non que cela ne semble indispensable, il est toujours étonnant d’imaginer se servir d’une tablette grand format pour prendre des photos. C’est loin d’être pratique et ce n’est pas pour cela que l’on achète un tel produit. Retirer le module photo au dos peut donc surprendre, en comparaison notamment avec l’iPad Pro qui possède deux capteurs et un capteur LiDAR en prime, mais les objectifs d’utilisation ne sont clairement pas les mêmes et ce n’est pas nous qui allons blâmer Lenovo pour ce retrait somme toute logique au regard du peu d’usage qu’il engendre.

À l’avant, on trouve un capteur de 8 MP avec un capteur TOF. Soyons clairs, ce n’est pas avec cette tablette que vous allez prendre vos plus belles photos. Ce n’est ni pratique vu le gabarit de l’engin ni ultra qualitatif eu égard à l’appareil photo présent. En revanche, c’est amplement suffisant en vidéo pour vos appels en visio. Et très honnêtement, ce n’est pas le point d’intérêt de la Lenovo Yoga Tab 13.

Lenovo Yoga Tab 13 Audio

Les quatre haut-parleurs embarqués dans la barre de son sont signés JBL. Ils sont compatibles Dolby Atmos et profitent aussi de la solution Lenovo Premium Audio pour offrir une excellente écoute en toute circonstance. Et le résultat est là. L’expérience vidéo qui en résulte sur les services de streaming ou avec vos contenus vidéo est l’une des meilleures que l’on ait pu avoir. De même en écoute musicale. Le son est percutant et enveloppant, quel que soit le type de programmes.

Lenovo Yoga Tab 13 Autonomie

Avec sa batterie de 10 200 mAh, la Yoga Tab 13 s’annonce bien comme un monstre d’autonomie. Lenovo annonce une autonomie de 12 heures en usage intensif, mais dans les faits, nous avons pu tenir deux-trois jours en utilisation assez classique (streaming vidéo, un peu de jeu, navigation, applications diverses, etc.). De quoi voir venir.

Elle se contente d’un bloc de charge annoncé rapide de 30 W. Il faut environ 1h45-50 pour la recharger et elle récupère assez vite les premiers pourcentages.

Lenovo Yoga Tab 13 Prix et date de sortie

La Lenovo Yoga Tab 13 est disponible au prix de 799 euros sur le site de Lenovo et auprès des revendeurs partenaires.