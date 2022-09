Honor dévoile sa première tablette Android, nos impressions en mains

C’est la première tablette de Honor. La Pad 8 a été conçue pour Netflix, avec son large écran IPS lumineux.

Depuis qu’Honor n’est plus dans le giron de Huawei, la marque chinoise s’est complètement libérée. Elle a commercialisé des ordinateurs portables, des écouteurs sans fil, des smartphones à plus de 500 euros et désormais une tablette Android.

Pour cette première ardoise tactile, la marque chinoise s’est tout de même rappelée de son ADN. Elle nous dévoile donc une tablette avec une fiche technique séduisante, mais un tarif accessible.

Un écran de qualité

Le Honor Pad 8 a surtout tout capitalisé sur son écran, un écran IPS de 12 pouces en définition 2000 × 1200 pixels. On a pu le voir, il est lumineux, précis avec de bons angles de vision. C’est un format 16/9ᵉ qui est forcément adapté aux contenus vidéo, comme ceux de Netflix.

L’audio a également été soigné, grâce à huit haut-parleurs ainsi que la prise en charge DTS:X Ultra.

On a également apprécié son design léger, en aluminium avec bords incurvés. La finition mat est également une bonne idée. Avec les bordures fines autour de l’écran, elle reste compacte malgré les 12 pouces de diagonale. Elle est par ailleurs fine, 6,9 mm seulement.

Pas la plus grande fluidité d’usage

La Honor Pad 8 sera vendue à 350 euros dès le 19 octobre. Pour ce tarif, Honor a fait une concession : la puce Qualcomm Snapdragon 680 avec 4 Go de mémoire vive est une association de composants suffisante pour du contenu multimédia. Ce n’est cependant pas véritablement fluide sur l’interface Magic 6.1 basée sur Android 12.

L’autonomie pourrait néanmoins être une bonne surprise, avec 7 250 mAh de capacité : Honor évoque 14 heures de lecture vidéo.