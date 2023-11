C’est le grand destockage chez Honor pour la fin du Black Friday

Il est encore temps de réaliser de bonnes affaires pour les derniers jours du Black Friday. Honor a encore en stock de beaux produits avec de grosses réductions. Tablettes, PC portable et smartphones, voici ce qu’il ne faut pas (ou plus) manquer.

Pour Honor ce n’est pas encore la fin du Black Friday. Non seulement la marque chinoise a encore des smartphones en promotion, mais c’est sans compter les PC portables, tablettes et montre connectée avec des réductions allant de 30 à 250 euros.

Voici ce qu’il ne faut pas manquer avant lundi 30 novembre prochain, date à laquelle se termineront ces offres :

Le PC portable Honor MagicBook X 16 à 649,9 euros (- 250 euros)

En quelques années seulement, Honor s’est bâti une excellente réputation dans le monde du PC portable. Le constructeur a appliqué la même stratégie que pour ses smartphones : des appareils au design et aux composants premium, mais vendu à prix plancher. Le MagicBook X 16 est l’aboutissement de cette stratégie.

Il s’agit d’un PC portable doté d’un bel écran 16:10 de 16 pouces et d’une fiche technique solide : processeur Intel Core i5 de 12 ᵉ génération associé à 16 Go de RAM et d’un SSD de 512 Go. Le tout tient dans un design très contenu : comptez 1,75 kg sur la balance pour moins de 1,8 cm d’épaisseur. Un beau PC, une bonne fiche technique et un prix en baisse : il est rare de trouver des PC portables de 16 pouces à moins de 650 euros, même pendant le Black Friday.

La tablette Honor Pad 8 à 199,99 euros (- 150 euros)

Il y a encore quelques années, il était difficile de trouver une bonne tablette sans dépenser 300, 400 voire 500 euros minimum. Honor est revenu sur le marché l’année dernière avec sa Honor Pad 8 et a remis les pendules à l’heure. La proposition de la Honor Pad 8 est simple : proposer la tablette la plus grande possible avec le meilleur son possible pour le moins cher possible.

Et le résultat est plus que convaincant si l’on en croit le test de Frandroid qui l’a gratifié d’un beau 7/10. La Honor Pad 8 c’est avant tout une tablette fine et légère (7 mm d’épaisseur, 520 grammes sur la balance) et un appareil idéal pour regarder dans les meilleures conditions possibles ses séries dans son lit ou dans son canapé. Ce principalement grâce à son grand écran de 12 pouces et ses huit haut-parleurs stéréo. Le modèle idéal pour les petits budgets qui veulent de la qualité. À moins de 200 euros, difficile de trouver mieux.

Notez que la Honor Pad X9, légèrement plus petite (11,5 pouces), mais dotée d’un écran 120 Hz et d’une puce Snapdragon 685 est aussi promotion au prix de 189,9 euros.

La montre connectée Honor Watch 4 à 129,9 euros (-30 euros)

Cette montre connectée sous MagicOS comprend toutes les fonctionnalités attendues d’un tel objet : affichage des notifications, suivi sportif, GPS, fréquence cardiaque, suivi du sommeil… La Honor Watch 4 permet même de passer des appels grâce à son microphone et son haut-parleur intégrés.

Très complète, la véritable prouesse de Honor c’est de la proposer à un prix très bas : 149 euros lors de son lancement. Pendant le Black Friday son prix est encore plus bas, puisqu’elle bénéficie déjà de 30 euros de réduction. Jusqu’à lundi prochain, elle est affichée au tarif de 129,90 euros seulement.

Les meilleurs smartphones de Honor en promotion

Les smartphones Honor sortis cette année sont également en promotion jusqu’au 30 novembre sur le site officiel de la marque. Voici les meilleures offres à ne pas manquer :