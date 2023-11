La tablette Honor avec écran 2K de 12″ fait son retour à moins de 180 €

Si les récentes tablettes Android d'entrée de gamme ont tendance à se ressembler, la Honor Pad 8 a un argument bien à elle : son écran 2K de 12 pouces. Son autre atout majeur, c'est évidemment son prix actuel, puisque Honor la propose à 179,91 euros au lieu de 349,90 à son lancement.

La compétition fait rage sur le marché des tablettes Android d’entrée de gamme, d’autant que plusieurs d’entre elles ont tendance à avoir beaucoup trop de points communs, les rendant ainsi difficiles à les départager. D’où l’intérêt, pour les marques, de se différencier avec quelques caractéristiques, tout en maintenant un prix contenu. C’est le pari qu’a fait Honor avec sa Pad 8 et son écran 2K de 12 pouces, une taille plutôt rare pour une tablette. Et si son rapport qualité-prix était déjà intéressant à sa sortie, il devient meilleur aujourd’hui grâce à un code promo.

Les points forts de la Honor Pad 8

Une tablette légère et fine

Un écran LCD de 12 pouces en définition 2K

Une autonomie suffisante

Lancée à 349,90 euros, mais généralement proposée depuis à 229,90 euros, la tablette Honor Pad 8 est en ce moment affichée à 199,90 euros sur le site de la marque. Mais aujourd’hui, grâce au code promo AFR10, Honor la vend à 179,91 euros.

Un grand écran 2K de bonne facture

Avec son corps en aluminium et son dos mat, la Honor Pad 8 ne parvient pas à se démarquer de la concurrence avec son design très convenu, mais pas mauvais pour autant. Cette tablette a en plus l’avantage d’être fine (6,9 mm d’épaisseur) et très légère avec ses 520 grammes sur la balance. Un modèle ergonomique qu’on prend plaisir à tenir.

Mais là où la Honor Pad 8 se différencie vraiment des autres tablettes Android d’entrée de gamme, c’est avec son écran LCD de 12 pouces, soit une taille plutôt conséquente pour une tablette située sur cette gamme de prix, et qui se montre fidèle au niveau des couleurs. La dalle bénéficie en plus d’une définition 2K (2 000 × 1 200 pixels), ce qui permet d’avoir un meilleur niveau de détails. Ce n’est pas de l’Oled, bien sûr, mais pour une tablette à ce prix, c’est amplement suffisant. Le taux de rafraîchissement plafonne quant à lui à 60 Hz. Côté son, l’audio est très flatteur grâce aux huit haut-parleurs et à la certification DTS:X Ultra. Dommage toutefois pour l’absence de prise jack 3,5 mm.

Des petites concessions à faire

Avec sa puce Snapdragon 680 et ses 6 Go de RAM, la Honor Pad 8 est davantage adaptée à un usage familial avec des tâches classiques, comme la navigation sur Internet, le visionnage de quelques séries ou encore le lancement de quelques jeux 3D (mais sans pousser les graphismes à leur maximum, bien sûr, sinon gare aux ralentissements). On regrette en revanche le manque d’optimisation du logiciel MagicOS 6.1, basée sur Android 12, notamment au niveau du multitâche, de la gestion des raccourcis et de la barre des tâches.

Enfin, concernant son autonomie, la Honor Pad 8 embarque une batterie de 7 250 mAh, en théorie capable de vous permettre de regarder des vidéos durant 14 heures. Cette batterie est compatible avec une recharge rapide à 22,5 W, dont le chargeur et le câble sont fournis avec l’appareil. Pour une recharge complète, comptez un peu plus de deux heures.

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Honor Pad 8.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références peu onéreuses pour les comparer avec la Honor Pad 8, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures tablettes pas chères du moment.

