Honor Pad 8 : cette grande tablette (12″), avec écran 2K, est enfin à un super prix

Parmi les nouvelles tablettes Android qui ont récemment investi le marché, on compte notamment la Honor Pad 8, un modèle doté d'une fiche technique plutôt solide. Son principal avantage, c'est bel et bien son prix, qui passe de 349 euros à 219 euros sur le site de la marque.

Le marché des tablettes est saturé de modèles entrée de gamme, mais certaines références parviennent à se démarquer de la concurrence grâce à quelques caractéristiques que l’on voit habituellement sur des tablettes davantage premium. Par exemple, la récente Honor Pad 8 embarque un écran « 2K » de 12 pouces (une taille plutôt rare sur une tablette). Si son rapport qualité-prix était déjà très intéressant à sa sortie, il devient encore plus digne d’intérêt actuellement grâce à une réduction de 130 euros.

Ce que propose la Honor Pad 8

Un écran LCD de 12 pouces en définition 2K

Une puce Snapdragon 680

Une autonomie suffisante

D’abord proposée à 349 euros, puis réduit à 249 euros, la Honor Pad 8 peut vous revenir à 219 euros sur hihonor.com grâce au code promo AMPAD30.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant la Honor Pad 8. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter La Honor Pad 8 au meilleur prix ?

Pas d’Oled, mais un écran 2K tout de même

Ce n’est pas avec son design que la Honor Pad 8 parviendra à se démarquer de la concurrence. En effet, avec son corps en aluminium et son dos doté d’une finition mat, la Honor Pad 8 ressemble à un grand nombre de tablettes déjà disponibles sur le marché. Toutefois, la qualité des finitions est bel et bien là. Ce modèle marque en plus des points avec sa finesse (seulement 6,9 mm d’épaisseur) et son poids plume (520 grammes).

Elle parvient davantage à se différencier avec son écran LCD de 12 pouces, qui est une taille plutôt conséquente comparée à d’autres concurrentes. Cette dalle bénéficie en plus d’une définition 2K (2 000 × 1 200 pixels) bien lumineuse, avec de bons angles de vision. À ce prix, difficile de proposer de l’Oled, mais la qualité de l’image sera amplement suffisante. Notez aussi que l’écran est rafraîchi à 60 Hz.

Une tablette idéale pour un usage familial

La Honor Pad 8 sera davantage taillée pour un usage familial avec sa puce Snapdragon 680, qui délivrera une puissance suffisante pour exécuter des tâches classiques, comme la navigation sur Internet, le visionnage de quelques séries ou encore le lancement de quelques jeux 3D (mais sans pousser les graphismes à leur maximum, bien sûr). On pourra même profiter d’une fluidité exemplaire au quotidien. Seul bémol : l’expérience utilisateur est un peu limitée sur l’interface MagicOS 6.1 basée sur Android 12. Par exemple, il n’est pas possible de retrouver la barre des tâches contenant les raccourcis en dehors de l’accueil, pour glisser une appli à côté d’une autre et lancer le multitâche. Autrement, la qualité sonore sera vraiment agréable grâce à une émulation DTS:X Ultra sur ses huit haut-parleurs, pour un peu plus d’immersion.

Enfin, concernant son autonomie, la Honor Pad 8 intègre une batterie de 7 250 mAh, qui devrait en théorie vous permettre de regarder des vidéos durant 14 heures. Cette batterie est compatible avec une recharge rapide à 22,5 W dont le chargeur et le câble sont fournis avec l’appareil. Pour une recharge complète, comptez un peu plus de deux heures.

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Honor Pad 8.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références peu onéreuses pour les comparer avec la Honor Pad 8, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures tablettes pas chères du moment.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).