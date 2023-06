Le prix de la tablette Honor Pad 8 fond avec le soleil des soldes d’été

Première tablette de la marque chinoise à poser le pied en France, la tablette Honor Pad 8 se distingue par un écran de 12 pouces plus grand que ses consœurs, le tout à un prix réduit. Aujourd'hui, la tablette qui se veut familiale et sans prétention passe de 349 euros à 209 euros sur Cdiscount.

Face à la foultitude de tablettes sorties sur le marché, notamment dans l’entrée de gamme, il faut bien se démarquer. C’est ce que fait Honor avec sa tablette Pad 8 et son écran de 12 pouces. Un géant dans le milieu, qui offre une expérience de navigation agréable, à quelques détails près. On retrouve aujourd’hui la tablette disponible à 140 euros de moins que son prix initial.

Les points forts de la tablette Honor Pad 8

Un écran d’une taille pratique et de bonne facture

Une bonne fluidité

Un très beau design, léger et fin malgré l’écran de grande taille

Au lieu de 349 euros habituellement, la tablette Honor Pad 8 est maintenant disponible en promotion à 209 euros chez Cdiscount.

Une belle fiche technique pour une tablette à ce prix

La Honor Pad 8 arbore un écran LCD de 11,97 pouces qui accueille une résolution de 2000 x 1200 pixels et affiche un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Cette particularité de la tablette, qui offre ainsi une vue très large et une belle image, suffisante pour les usages en divertissement. Son design est aussi particulièrement discret malgré la taille de la dalle : 520 grammes, un beau bébé qui parvient à se faire oublier en main, notamment grâce à son épaisseur de 7 mm.

Dotée d’un Qualcomm Snapdragon 680 couplé à 6 Go de RAM et d’un espace de stockage de 128 Go, la Honor Pad 8 n’a pas à rougir de ses performances pour une tablette d’entrée de gamme. Là où ses concurrentes souffrent de ralentissements lorsque poussées dans les tours, la Pad 8 s’en sort remarquablement bien sur les expériences 2D. Un peu moins sur la 3D.

Quelques concessions à faire

Bien sûr, pour une tablette de cette gamme de prix, il ne faut pas non plus s’attendre à une révolution. Le capteur photo reste par exemple très moyen, avec des couleurs fades, qui feront l’affaire pour une visioconférence ou un appel vidéo improvisé pendant les vacances, mais sans plus.

Côté logiciel, MagicOS offre une bonne base, mais la barre des tâches et la gestion des raccourcis montre très vite ses limites, notamment dans le cadre du multitâche. Inutile donc de pousser votre productivité au max en ouvrant plusieurs applications en simultané.

Autres bémols notés pour cette tablette : l’absence d’emplacement pour une carte MicroSD et d’une prise jack pour un casque. Un raté pour les utilisateurs de produits d’entrée de gamme qui ne vont pas forcément faire l’achat d’un casque Bluetooth pour compenser.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur la tablette Honor Pad 8.

