Honor Pad 8 : cette tablette abordable l’est encore plus avec 120 € de réduction

Pour une tablette entrée de gamme, la Honor Pad 8 pourrait bien vous intéresser. Elle garantit une bonne expérience au quotidien sur son grand écran de 12 pouces en définition 2K, et cela pour seulement 229,99 euros contre 349 euros à la base.

La Honor Pad 8 est un récent modèle qui a rejoint le marché des tablettes Android entrée de gamme du côté de la marque chinoise, avec un prix très intéressant pour les caractéristiques qu’elle propose. Elle offre de bonnes performances pour les différents usages du quotidien (internet, réseaux sociaux, streaming, etc.) avec un tarif contenu aujourd’hui, puisqu’elle perd 120 euros de son prix de base.

La Honor Pad 8, c’est quoi ?

Une tablette légère et fine avec un bel écran de 12 pouces

D’une fluidité exemplaire

Pouvant être utilisée durant de longues heures

Vendu initialement à 349 euros, la Honor Pad 8 est actuellement disponible en promotion à 249,99 euros sur Rakuten, mais en utilisant le code RAKUTEN20, la tablette tombe à seulement 229,99 euros.

Une tablette fine avec un grand écran

La Honor Pad 8 est une grande ardoise de 12 pouces qui réussit, malgré tout, à se faire oublier avec un poids de 520 g et une épaisseur de seulement 7 millimètres. On apprécie également la présence de bordures fines encadrant l’écran, agréable à l’œil.

Sur sa tablette, Honor y intègre une dalle IPS LCD de 12 pouces rafraîchie à 60 Hz avec une définition 2K (2 000 × 1 200 pixels). Elle offre une bonne luminosité, mais n’est pas particulièrement bien lisible dans un jardin ensoleillé. L’écran, plutôt grand pour une tablette d’ailleurs, sera satisfaisant pour consulter du contenu. Une tablette au format large qui, en prime, offre une expérience sonore véritablement bien ficelée.

Une expérience utilisateur fluide et sans accroc

Généralement, beaucoup de tablettes entrée de gamme souffrent de ralentissements, ce n’est heureusement pas le cas avec la Honor Pad 8, qui au quotidien est d’une fluidité exemplaire. Propulsée par un Qualcomm Snapdragon 680 couplé à 6 Go de RAM, la tablette sera à l’aise pour faire du multitâche, naviguer sur le web ou binge watcher vos séries. Si vous cherchez à beaucoup jouer sur cette tablette, par contre, elle se destine surtout à des expériences 2D et non 3D.

Concernant l’autonomie, la Honor Pad 8 est un appareil que l’on peut laisser tranquille pendant de nombreux jours, et rallumer pour de longues heures de divertissement. D’après la marrque, sa batterie de 7 250 mAh devrait vous permettre de regarder des vidéos durant 14 heures. Pour une recharge complète, comptez un peu plus de deux heures.

Si vous souhaitez plus de détails, n’hésitez pas à lire notre test sur la tablette Honor Pad 8.

Pour découvrir ce que propose la concurrence face au modèle Honor Pad 8, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures tablettes en 2023.

