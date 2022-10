Oppo a fait sa rentrée scolaire avec la série des Reno 8 sortie début septembre, mais a aussi décidé de lancer sa toute première tablette tactile en Europe : l’Oppo Pad Air. Cette tablette tactile n’est pas une nouveauté puisqu’elle avait été officialisée en Chine en mai dernier. Oppo se place-t-il en marque convaincante sur le marché concurrentiel des tablettes d’entrée de gamme ?

Fiche technique

Modèle Oppo Pad Air (2022) Version de l'OS Android 12 Interface constructeur ColorOS Taille d'écran 10.36 pouces Définition 2000 x 1200 pixels Densité de pixels 225 ppp Technologie LCD SoC Snapdragon 680 Mémoire vive (RAM) 4 Go Mémoire interne (flash) 128 Go, 64 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 8 Mpx

Appareil photo (frontal) 5 Mpx Enregistrement vidéo 1080p Wi-Fi Wi-Fi 5 (ac) Bluetooth 5.1 Réseaux Wi-Fi 5 (ac) NFC Non Batterie 7100 mAh Dimensions 154,84 x 245,08 x 6,94 mm Poids 440 grammes Couleurs Gris Prix 299 € Fiche produit Voir le test

Ce test a été réalisé avec une Pad Air prêté par Oppo.

Design

Pour le design de sa première itération, Oppo a fait le choix de la simplicité avec un parallélépipède rectangle aux bordures tranchantes. Ce que l’on remarque directement sur le dos de cette tablette, c’est la bande située sur la partie supérieure qui vient entourer la caméra arrière. La texture est plutôt douce, l’aspect donné est celui de grains brillants ; Oppo instaure une touche « sablée » au dos de cette tablette. Si l’on peut reprocher une chose à cette bande, c’est qu’elle ne va pas jusqu’aux bordures et s’arrête légèrement avant, ce qui casse un peu le charme.

Le reste du dos est du plastique gris mat assez classique et qui ne prend pas vraiment les traces de doigts.

Malgré ses 6,94 millimètres d’épaisseur, la Pad Air donne une belle impression de solidité, même avec un poids de « seulement » 440 grammes. Une finesse qui implique de ne pas pouvoir accueillir de port jack. Cependant, on trouve un port de carte microSD pour étendre le stockage (jusqu’à 512 Go).

Elle n’a en fait pas de tour qui vient faire la jointure entre l’écran et la façade arrière sur presque tous les côtés ; c’est cette dernière qui vient se coller à l’écran au niveau des bordures. Quant aux finitions, elles sont bonnes ; rien ne dépasse sur les parties en plastique/aluminium. Cette tablette est certifiée IPX2, c’est-à-dire qu’elle est protégée contre les chutes de gouttes d’eau jusqu’à 15° de la verticale.

La prise en main

Au niveau de la prise en main, les bordures tranchantes la rendent agréable et facile. On n’a pas peur que l’Oppo Pad Air nous échappe des mains. Les boutons sont plutôt accessibles, tous réunis dans le coin supérieur gauche de la tablette (lorsqu’elle est utilisée en position paysage). Aussi, le poids est bien réparti et la tablette ne penche pas d’un côté ou de l’autre de façon asymétrique.

Avec des dimensions de 245,08 par 154,84 par 6,94 millimètres, elle offre un écran d’une diagonale de 10,36 pouces. Ce dernier est entouré de bordures de 8 millimètres de chaque côté, ce qui est davantage que la concurrence. Par exemple, la Honor Pad 8 a des bordures de 7,2 millimètres de chaque côté. En deuxième moitié de 2022, c’est un peu daté tout de même. Au moins, cela évite d’avoir une caméra selfie en poinçon puisque cette dernière est placée dans la bordure supérieure.

Le bloc accueillant l’appareil photo ne dépasse que légèrement du dos, ce qui fait que posée à plat, la tablette est stable et on n’a pas de mal à l’utiliser comme ça. Enfin, les haut-parleurs sont situés des deux côtés de la tablette.

Écran

Oppo équipe sa Pad Air d’une dalle de 10,36 pouces avec un ratio 16:10, qui occupe 83,5 % de la surface totale de la tablette. Un format un peu particulier, mais qui se révèle très agréable, avec une largeur plus grande que pour un écran 16:9.

Un écran LCD avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz et une définition de 2000 par 1200 pixels (soit du 2K), ce qui reste dans ce que l’on connaît dans cette gamme de prix. Avec une taille au-dessus des 10 pouces, cet écran paraît un peu faible sur sa définition, avec certains éléments qui paraissent un peu mous, un peu flous. Ça manque de netteté, de tranchant. Pas de mode always-on ou de taux de rafraîchissement adaptatif, ici Oppo a fait dans l’économie.

La luminosité de cet écran peut monter jusqu’à 360 nits. À l’usage, cela permet d’utiliser la tablette en intérieur sans problème. Pour l’utiliser en extérieur par temps ensoleillé, il pourra être compliqué de bien voir ce qui est affiché, c’est dommage. À noter que le système d’exploitation gère assez bien la luminosité automatique, qui reste équilibrée en toutes conditions et surtout en journée à la lumière naturelle. Le fabricant annonce que son produit peut afficher jusqu’à 1,07 milliard de couleurs, soit 71 % de la gamme NTSC. Le contraste minimum est 1200:1, mais il sera en moyenne 1500:1.

Logiciel

ColorOS 12.1

Cette tablette d’Oppo est livrée avec Android 12 et l’interface ColorOS 12.1. À noter que la version 13 est entrée en bêta stable et on peut s’attendre à ce qu’elle soit disponible en version définitive sur la Pad Air d’ici à quelques mois. On peut noter la présence de Material You également. Mis à part cela, ColorOS n’apporte pas grand-chose par rapport à l’expérience qu’on a avec Android 12 nativement, si ce n’est l’aspect esthétique retravaillé.

Les applications se séparent en deux parties, par exemple Gmail va bien afficher la boîte de réception sur une partie de l’écran et un mail sur l’autre. Pas de bloatwares à signaler (d’applications préinstallées), si ce n’est Netflix.

En quelques clics, l’interface permet d’afficher deux applications simultanément. Un mode multitâche qui peut fonctionner en format portrait et en format paysage ; on peut passer de l’un à l’autre juste en penchant la tablette. On peut faire glisser des vidéos et images d’une application à l’autre et modifier la ligne de séparation entre deux applications. Enfin, on peut utiliser deux instances d’une même application en multitâche. Ce qui peut être utile si vous souhaitez afficher deux documents Word en même temps. La taille des fenêtres peut être réglée en fonction de l’application que l’on souhaite prioriser. Aussi, on peut utiliser les applications en mode « fenêtre flottante », à partir de la liste des applications ouvertes, en pinçant l’écran avec quatre doigts ou à l’aide de la barre latérale multitâche. Cette dernière permet d’ouvrir les outils de capture d’écran photo et vidéo, les fichiers, la calculatrice, Google Photos ou Google Chrome.

Le mode multitâche sur l’Oppo Pad Air // Source : FrandroidOn ne trouve pas de capteur d’empreintes digitales sur cette tablette, mais on peut la déverrouiller via la reconnaissance faciale. Elle est très rapide à configurer et fonctionne relativement bien puisqu’elle permet de se passer de code. Quant à sa rapidité d’exécution, elle est plutôt bonne ; si vous avez des notifications à lire, ce sera largement suffisant. Elle est d’ailleurs plus fiable que celle de la Realme Pad Mini qui pouvait être déverrouillée à partir d’une photographie de visage. Attention néanmoins à avoir le visage assez dégagé et à être dans un environnement suffisamment lumineux, sinon elle pourrait ne pas pouvoir se déverrouiller. Je vous recommande d’activer cette fonction, la tablette n’ayant pas de capteur d’empreintes digitales, la seule autre manière de la déverrouiller est d’utiliser un code ou un schéma, ce qui est plus long.

La fonction Multi-screen Connect

Oppo équipe sa Pad Air de la fonction Muli-screen Connect grâce à ColorOS 12.1. Pour cela, il faut avoir recours à un smartphone qui est aussi sous ColorOS 12.1 minimum (la série des Reno 8 par exemple). Après l’avoir configurée une première fois, elle est plutôt rapide à activer grâce au paramètre rapide associé (accessible via la barre d’état). Multi-screen Connect permet basiquement d’afficher l’écran du smartphone sur la tablette et de pouvoir le contrôler complètement.

Mais on peut aussi faire fonctionner les deux appareils ensemble, pour transférer des photos, vidéos, fichiers, etc. Aussi, le presse-papiers est synchronisé entre les deux appareils. Pour des petites tâches de bureautique, cela peut se révéler pratique, surtout en déplacement. C’est aussi une fonction qui est plus complète que le partage à proximité d’Android. Impossible cependant de contrôler la Pad Air sur un ordinateur portable ou sur un smartphone.

Performances

Côté hardware, l’Oppo Pad Air propose un SoC Qualcomm Snapdragon 680, une puce gravée en 6 nanomètres de huit cœurs et qui est cadencée jusqu’à 2,4 GHz. Elle est complétée par un GPU Adreno 610 et par 4 Go de RAM en LPDDR4x, qui peuvent être extensibles virtuellement de 3 Go.

En jeu, la Pad Air a tendance à chauffer, mais uniquement du côté gauche, vers le bloc photo. Dans la prise en main, cela peut être dérangeant de n’avoir qu’un côté qui chauffe. Pour autant, ce n’est pas une tablette tactile conçue pour le jeu vidéo. Par exemple, sur Fortnite, vous pourrez jouer avec les graphismes « moyens » à 30 FPS, mais pas de façon constante et avec de forts ralentissements. Ce ne sont pas les 3 Go de RAM virtuelle supplémentaires qui vont vraiment changer l’expérience en jeu. Néanmoins, sur des jeux moins gourmands, mais tout aussi passionnants comme Pokémon Unite, aucun ralentissement, le jeu reste fluide (avec les paramètres graphiques en « moyen »).

Dans les tâches « classiques », l’Oppo Pad Air reste agréable à utiliser. Loin d’être un monstre de fluidité, elle reste à la hauteur dans le visionnage de vidéos ou la lecture d’articles, et ce, même en mode multitâche.

En allumant plusieurs fois la Pad Air, un problème m’est apparu : le temps de démarrage. Il est souvent aux alentours d’une minute et dix secondes, ce qui est suffisamment long pour mentionner ce souci.

Photo et vidéo

Le capteur arrière

Ce capteur 1/5″ de 8 Mpx peut ouvrir à f/2,0 et possède un angle de vision de 80°. Il permet d’enregistrer des vidéos en 1080p jusqu’à 30 images par seconde. Pas de zoom optique, mais un zoom numérique x10 maximum.

Clairement, ce n’est pas avec cette tablette que vous réaliserez la couverture d’un magazine, mais d’un autre côté, elle n’est pas conçue pour ça. La sensibilité à la lumière est très importante, même à 100 ISO le grain est très présent et cela affecte la netteté. Quant à la définition des clichés, elle est suffisante, rien à dire là-dessus. L’objectif photo arrive tout de même à capter pas mal de lumière. La colorimétrie reste assez cohérente, mais malgré tout un peu fade.

Le capteur arrière // Source : Frandroid Le capteur arrière // Source : Frandroid

Le capteur frontal

Quant au capteur selfie 1/4″, il est de 5 Mpx, ouvre à f/2,2 et a un champ de vision légèrement plus réduit de 77°. De l’autre côté de la tablette, c’est un peu le même résultat : si la définition est suffisante, le grain est présent. De même que pour le capteur au dos, celui-ci garde des couleurs relativement cohérentes bien que tendant vers des tons fades.

Audio et son

Oppo a équipé sa tablette Pad Air de quatre haut-parleurs, deux de chaque côté, qui offrent un son stéréo d’une puissance de 4 W (1 W par haut-parleur). En plus de ça, on a le droit à la technologie Dolby Atmos, qui permet une meilleure immersion.

Oppo ne révolutionne pas l’audio sur tablette avec sa Pad Air, mais ce n’est pas ce qu’on lui demande. Le son stéréo fonctionne bien : il est plutôt équilibré et arrive à nous imprégner dans une série. Pour le visionnage de séries, de films ou de vidéos YouTube, c’est amplement suffisant. Quant au volume le plus élevé, il peut couvrir une pièce d’une vingtaine de mètres carrés maximum, bien qu’on entende pas mal de distorsions, ce qui peut rendre l’écoute désagréable. Le volume est bien équilibré entre chaque côté de l’appareil, de quoi avoir une meilleure immersion dans un film ou une série.

Côté microphone, on en a deux sur cet appareil. On entend le traitement de la voix pour réduire les bruits ambiants, ce qui donne un côté légèrement robotique, surtout si vous êtes un peu loin de la tablette. Mais lorsqu’on est en face, cela suffit largement pour des appels, via Google Duo (qui est installée par défaut) ou autre.

Batterie

La batterie de cette tablette tactile a une capacité de 7100 mAh. Concernant l’autonomie, Oppo assure que l’on peut tenir jusqu’à 587 heures en veille, jusqu’à 83,3 heures en musique (avec un volume à 50 %), 15 heures d’appel vidéo et jusqu’à 12 heures en vidéo (haut-parleur, volume à 50 %). En streaming vidéo, on pourra tenir une dizaine d’heures avec la luminosité réglée à la moitié de la puissance. Cela reste très correct au vu du prix.

Sur la recharge, le constructeur indique que sa Pad Air peut passer de 0 à 100 % de batterie en environ 190 minutes. Pour ce faire, on peut utiliser le chargeur de 18 W fourni avec, cette puissance de recharge étant la puissance maximale supportée par la tablette. Dans la pratique, il faudra un peu moins de deux heures pour passer de 1 à 100 %, ce qui est assez long. Mais compte tenu de l’autonomie de la tablette et de son prix, cela reste acceptable.

Prix et date de sortie

L’Oppo Pad Air est déjà disponible en deux configurations différentes et dans l’unique coloris gris :

Une version avec 64 Go de stockage à 299,90 euros ;

La version 128 Go à 349,90 euros.