Oppo le bon élève : ColorOS 13 arrive en version table sur deux premiers smartphones

Oppo a commencé le déploiement de ColorOS 13, basé sur Android 13, sur ses deux smartphones phares que sont les Find X5 Pro et Find X5. Bonne nouvelle : la France est concernée.

Oppo n’a clairement pas traîné et fait partie des excellents élèves en matière de mise à jour logicielle. La marque chinoise commence en effet à déployer ColorOS 13 basé sur Android 13 sur deux smartphones de son catalogue. Comme attendu, ce sont les plus haut de gamme qui en profitent les premiers : les Oppo Find X5 Pro et Oppo Find X5.

ColorOS 13 pour la version Pro débarque dans six pays dans un premier temps, dont la France, l’Australie, l’Indonésie, la Malaisie, la Thaïlande et le Vietnam. La nouvelle mouture logicielle se limite en revanche à deux pays pour le Find X5 classique. Mais bonne nouvelle : la France en fait encore partie, aux côtés des Émirats arabes unis cette fois-ci.

Quelles nouveautés avec ColorOS 13 ?

L’Oppo Find X5 Pro de la rédaction, qui était alors basé sur la bêta de ColorOS 13 depuis août dernier, a pu télécharger la version stable de l’OS. Le déploiement est donc d’ores et déjà en cours. N’hésitez pas à vérifier les mises à jour dans les paramètres de votre téléphone dans la journée ou d’ici la fin de la semaine.

Pour rappel, ColorOS 13 apporte quelques nouveautés intéressantes dans sa besace. Oppo a décidé de pousser le mode Monet — celui qui puise les couleurs de votre fond d’écran en les appliquant à l’ensemble du système – encore plus loin en proposant non pas une palette de quatre couleurs, mais de six.

Le volet des raccourcis a également été relooké, afin de mieux mettre en exergue trois principales tuiles : l’une est inamovible (le lecteur de musique), les deux autres sont personnalisables. Autre nouveauté sympathique, la possibilité de flouter automatiquement les noms et les avatars après un screenshot sur une conversation Messenger ou WhatsApp.

Confidentialité

Toujours dans cette optique de renforcer la sécurité et la confidentialité des utilisateurs, ColorOS 13 vous permet de camoufler une fenêtre sensible en multitâches. La suppression automatique du presse-papier au bout d’un certain laps de temps est également de la partie grâce cette fois-ci à Android 13.

D’autres petites nouveautés concernent ensuite le look des icônes d’applications et les polices d’écriture (plus de réglages en gras, en taille et en style).

