Oppo prévoit lui aussi de retirer le chargeur des boîtes pour « certains produits »

Un dirigeant d'Oppo indique que sa marque songe sérieusement à retirer le chargeur des boîtes de certains produits à partir de 2023.

Un certain nombre de constructeurs n’intègrent plus le chargeur dans les boîtes de leurs smartphones. Après Apple, Samsung et Google, par exemple, ont adopté la même politique. Bientôt, Oppo devrait également suivre cette trajectoire.

En marge de la conférence tenue à Paris pour le lancement européen de l’Oppo Reno 8 — ainsi que des Reno 8 Pro et Reno 8 Lite ou encore de l’Oppo Pad Air –, la marque a organisé une session de questions-réponses avec Billy Zhang, son vice-président chargé des ventes et des services à l’étranger (c’est-à-dire en dehors de Chine). Frandroid y a participé.

Oppo réfléchit sérieusement à retirer le chargeur des boîtes

L’intégration d’un chargeur dans les boîtes de smartphones Oppo faisait partie des divers sujets abordés pendant cette discussion d’environ une heure.

Billy Zhang a commencé par mettre en avant le savoir-faire de son groupe en termes de charge rapide au travers de sa solution SuperVooc. Rappelons, à titre d’exemple, que le constructeur prépare un chargeur de 240 W (24 volts, 10 ampères) pour 2023. Celle-ci est capable de charger une batterie de 4500 mAh à 100 % en neuf minutes. Et ce, sans affecter la durée de vie de l’accumulateur.

Billy Zhang explique ainsi qu’Oppo veut continuer à mettre cette technologie facilement entre les mains des utilisateurs, car le groupe est conscient qu’il n’est aujourd’hui pas forcément évident de trouver un chargeur SuperVooc sur le marché. En effet, un tour sur le site marchand français du constructeur permet de voir que le chargeur de 80 W du Find X5 Pro (et des Reno 8) n’est pas dans le catalogue. On trouve cependant un bloc de 65 W et son câble à 49,99 euros.

« Pour l’instant, nous devons continuer à le mettre dans la boîte pour le proposer aux utilisateurs », explique le représentant. En revanche, il précise qu’Oppo étudie la possibilité de retirer le chargeur des boîtes de « certains produits » dès l’année prochaine. Billy Zhang laisse clairement entendre que son entreprise étudie sérieusement ce sujet et suggère la possibilité de mettre en vente les chargeurs SuperVooc chez certains revendeurs.

Un sujet qui fait débat

Il n’est donc pas encore tout à fait certain qu’Oppo retire bel et bien le chargeur des boîtes de certains de ses futurs smartphones, mais la probabilité est très forte et la marque ne s’en cache pas.

Rappelons que le retrait des chargeurs des boîtes d’appareils fait débat. Ce genre d’initiative est toujours justifié par un discours écoresponsable : inciter à n’utiliser qu’un chargeur pour plusieurs appareils, réduire la taille des emballages et donc aussi l’impact environnemental de leurs transports, etc. Néanmoins, d’aucuns dénoncent avant tout une manière pour les entreprises de se faire plus d’argent sur le dos des clients en vendant séparément un accessoire jusque-là compris dans le tarif de vente d’un appareil.

