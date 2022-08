L’Oppo Pad Air sort en France, nous l’avons pris en main

Oppo lance sa première tablette en France, l'Oppo Pad Air. Voici les prix à connaître en euros... et nous en profitons pour livrer quelques impressions sur cet appareil.

C’est déjà la rentrée des classes pour Oppo. En plus de son Reno 8 — mais aussi des Reno 8 Pro et 8 Lite –, la marque chinoise a aussi lancé sa toute première tablette en Europe et en France : l’Oppo Pad Air. Une nouveauté qui n’en est pas tout à fait une. En effet, cette ardoise avait déjà été officialisée en Chine plus tôt dans l’année.

Cette annonce permet donc surtout de découvrir les prix en euros de l’Oppo Pad Air, mais également de la prendre brièvement en main pour vous faire part de nos quelques impressions à chaud.

Prix de l’Oppo Pad Air en France

L’Oppo Pad Air se tourne plus vers l’entrée de gamme avec une fiche technique, certes, solide, mais qui ne cherche pas à décrocher la Lune. On a droit à un écran de 10,36 pouces avec une définition « 2K ». L’appareil est animé par un Snapdragon 680 et 4 Go de RAM. Comptez aussi sur une batterie de 7100 mAh capable de tenir 1,75 jour selon le constructeur avec une utilisation continue. Hélas, il faut composer avec un chargeur limité à 18 W.

Notez aussi qu’il y a quatre haut-parleurs pour un son stéréo et Dolby Atmos. L’Oppo Pad Air existe en deux configurations de stockage :

une version de 64 Go à 299,90 euros ;

; une déclinaison plus poussée à 128 Go pour 349,90 euros.

Nos premières impressions sur l’Oppo Pad Air

S’il est évident qu’il y a eu des concessions à faire sur cette tablette, Oppo ne peut pas être accusé d’avoir bâclé sa Pad Air. Le produit reste assez léger pour ce format avec 440 grammes affichés sur la balance. On peut aussi souligner la finesse de 6,94 mm. Cela améliore forcément la prise en main en donnant un air faussement raffiné.

Cette impression est renforcée par le dos en métal qui offre un bon toucher au doigt. Je suis resté un peu perplexe face à un élément : la face arrière de l’Oppo Pad Air est traversée dans sa longueur — de l’appareil photo jusqu’à tout en bas — par une bande large aux finitions texturées. De petites vaguelettes parcourent cette zone large de quelques centimètres et évoquent du sable de plage modelé au râteau.

La face avant n’arrive pas à être aussi raffinée avec ses larges bordures autour de l’écran. Si ce n’est pas rédhibitoire, il s’agit bien d’un frein à l’immersion. Cela gênera celles et ceux pour qui les affichages bord à bord sont primordiaux. En 2022, c’est en effet un look qui commence à dater un peu. On imagine cependant qu’Oppo réserve des dalles plus immersives à de potentiels modèles plus chers qui pourraient être lancés en Europe à l’avenir.

Côté logiciel : l’interface maison ColorOS sous Android ne se décarcasse pas particulièrement pour une expérience révolutionnaire. Vous pouvez diviser l’écran en deux parties pour utiliser deux applications à la fois, c’est toujours pratique. D’aucuns apprécieront aussi le fonctionnement fluide de l’option Multi-Screen Connect, disponible directement depuis le volet des paramètres rapides.

Nous avons eu droit à une petite démonstration. Le représentant d’Oppo a pu prendre le contrôle de son Reno 8 Pro directement depuis la Pad Air. Ainsi, il a notamment pu glisser et déposer des photos de son smartphone à sa tablette.

On a déjà vu cette fonction chez des concurrents, donc rien de révolutionnaire ici. Cependant, si c’est une fonction qui vous intéresse et que la nouvelle tablette vous fait de l’œil, vous pouvez être rassuré : les deux font bon ménage.

Le Multi-Screen Connect n’est cependant disponible que si vous utilisez un smartphone Oppo ou un PC Windows. Sur ce dernier, il faudra télécharger un logiciel dédié.