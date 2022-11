DxOMark place le Huawei Mate 50 Pro en tête de son classement photo avec un score inédit

Selon le laboratoire français DxOMark, le Huawei Mate 50 Pro est le meilleur smartphone pour la photo, devançant les derniers modèles de Google et d'Apple.

Alors que le lancement du Huawei Mate 50 Pro vient d’être annoncé en Europe, avec un tarif de près de 1200 euros, le smartphone haut de gamme de Huawei a déjà été testé par le laboratoire français DxOMark, spécialisé dans la mesure des performances photo. Avec un score de 149, il prend ainsi la tête du classement des meilleurs smartphones en photo.

Comme à son habitude, DxOMark propose un test détaillé des performances photo et vidéo du Huawei Mate 50 Pro. D’après le laboratoire français, le smartphone se distingue particulièrement par sa polyvalence, mais également ses performances en basse lumière : « Lorsqu’il est testé en conditions tamisées, le Mate 50 Pro propose des détails nets et plutôt naturels ainsi qu’une très large plage dynamique, ce qui résulte en un score de basse luminosité inédit à ce jour ». Il en va de même pour la qualité des vidéos, que ce soit en intérieur ou en extérieur, ainsi que pour le système d’ouverture variable, pouvant passer de f/1,4 pour les portraits ou les situations de basse lumière, à f/4 pour les scènes de paysage où une grande ouverture n’est pas nécessaire :

L’ouverture ajustable est la principale innovation du Mate 50 Pro. Elle permet au photographe de choisir entre une très grande profondeur de champ à f/4 ou les meilleures capacités de capture de la lumière à f/1,4. Avec le mode photo par défaut, l’appareil photo ne semble jamais utiliser d’ouverture plus petite que f/2,8.

Le Mate 50 Pro devant le Pixel 7 Pro et les iPhone 14 Pro

Cette ouverture variable permet par ailleurs au Huawei Mate 50 Pro d’obtenir la meilleure note jamais attribuée par DxOMark pour le bokeh avec un score de 80. Le smartphone se distingue également pour les photos en basse lumière, comme on l’a vu précédemment, mais également pour les photos en intérieur, en extérieur et de groupe. Le smartphone de Huawei remporte également des notes inédites pour la gestion de l’exposition, de l’autofocus et de l’ultra grand-angle.

Quelques défauts sont toutefois soulignés par DxOMark qui regrette une gestion de la balance des blancs qui manque de fiabilité, une prévisualisation pas toujours au niveau de la prise de vue finale et un temps de prise de vue parfois trop long.

Cela n’empêche pas le Huawei Mate 50 Pro de s’arroger la première place du classement des meilleurs smartphones pour la photo avec un score de 149 points. Voici le reste du top 10 selon le laboratoire français :

