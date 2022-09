Mate 50 et Mate 50 Pro officialisés : ils embarquent une connexion satellite, Huawei prend de vitesse Apple

Comme chaque année, Huawei a dévoilé ses Mate 50 et 50 Pro. Il y a quelques surprises.

Les voici, les voilà, les nouveaux Huawei Mate 50 et Mate 50 Pro. La situation n’a pas changé pour le groupe chinois qui souffre toujours de l’embargo américain. Malgré les difficultés, même sur son marché domestique, Huawei continue d’avancer.

Le Mate 50 Pro a tout pour lui, sauf la 5G et les services Google

La principale nouveauté du Huawei Mate 50 est certainement le SoC Snapdragon 8+ Gen 1 de Qualcomm. Pas de Kirin, Qualcomm fournit la totalité des puces sur cette génération. À côté du SoC, se trouvent 8 Go de RAM et un stockage de 128 Go, 256 Go ou 512 Go. De plus, le smartphone ne prend en charge que la connectivité 4G, la 5G est absente à cause des sanctions américaines.

Concernant son écran, Huawei a opté pour une dalle OLED de 6,74 pouces avec une définition Full HD+, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un échantillonnage tactile de 300 Hz. Il est protégé par du Kunlun Glass, un verre qui, selon Huawei, a obtenu cinq étoiles dans la certification suisse SGS.

Le constructeur chinois évoque un verre dix fois plus résistant que le verre standard. Comme vous le constaterez sur les visuels, le verre est courbé sur les côtés, et il y a encoche assez large qui héberge un déverrouillage du visage en trois dimensions, comme Face ID.

Sous sa coque, nous trouvons donc une batterie de 4 700 mAh avec prise en charge d’une charge rapide à 66 W filaire et 50 W sans fil. Il y a aussi la charge sans fil inversée.

Du côté des capteurs pour la photo et la vidéo, on retrouve la technologie maison Xmage. Comptez sur un capteur principal Sony IMX766 de 50 mégapixels dont l’ouverture peut varier en fonction de la scène, entre f/1,4 et f/4. C’est une technologie semblable à celle déjà croisée chez Samsung, et plus récemment Sony. Les trois autres caméras sont une caméra de 12 mégapixels pour le téléobjectif, une caméra de 13 mégapixels pour l’ultra grnd-angle ainsi qu’un zoom optique 5x de 12 mégapixels.

Comme on pouvait s’y attendre, le système d’exploitation est HarmonyOS 3.0, l’OS maison de Huawei. D’ailleurs, Huawei ajoute une connexion par satellite. C’est la fonctionnalité attendue sur l’iPhone 14 : le Huawei Mate 50 Pro prend en charge Beidou Satellite Message.

Ce moyen de communication permet d’envoyer uniquement des messages texte et des informations lorsqu’il n’y a pas de signal réseau. Elon Musk avait confirmé, plus tôt cet été 2022, que les smartphones pourraient se connecter au réseau Starlink.

Le Mate 50 est un peu plus léger

Le Mate 50 est plus fin, plus léger et moins bien équipé que le Mate 50 Pro. Logique, me direz-vous. La dalle AMOLED de 6,7 pouces fait la même taille, mais elle propose un taux de rafraîchissement de 90 Hz au lieu de 120 Hz.

Il partage tout de même beaucoup avec le Mate 50 Pro, dont la puce Qualcomm. Une autre différence notable est une des caméras tierces, le zoom optique, de 64 mégapixels avec un zoom optique 3,5x. Pas de déverrouillage faciale 3D à l’avant, il adopte donc un design plus classique avec un trou central.

Tarifs et disponibilité des Mate 50 et 50 Pro

Pour le moment, les disponibilités n’ont été annoncées qu’en Chine. Comptez un premier tarif à 720 euros (4 999 yuans) pour le Mate 50, c’est un prix hors taxe, et 980 euros pour le Mate 50 Pro (6 799 yuans), toujours hors taxe.

