Les meilleurs et pires smartphones pour la photo selon l’expérience de MKBHD

Le test à l'aveugle de MKBHD est devenu un incontournable chaque année, et cette année encore, l'influenceur tech américain n'a pas déçu en mettant en compétition 16 smartphones à travers des photos prises dans des conditions similaires.

Comme chaque année, le test à l’aveugle de MKBHD a fait sensation. Cette année, Marques Brownlee, youtuber tech américain, avait même mis en ligne un site dédié au lieu de sondages sur Twitter. L’objectif : comparer 16 smartphones avec des photos dans des conditions similaires. C’est un test bien plus poussé que celui que nous avons réalisé récemment avec des smartphones haut de gamme.

La liste des smartphones en compétition

Pour ne pas créer de biais, MKBHD avait caché la liste des smartphones intégrés à ce liste, il l’a justement communiqué :

Comme vous pouvez le constater, la sélection de smartphones comprend des produits à différents prix, de l’entrée de gamme jusqu’au haut de gamme.

Pour comptabiliser les résultats, un système de notation ELO a été utilisé pour répartir les appareils dans une catégorie « Meilleur ensemble », « Meilleur HDR » et « Meilleur portrait ». Un travail titanesque qui a donné des résultats très intéressants.

Que donnent les résultats ?

À la fin, le Google Pixel 6a a fini par être le « meilleur appareil global » dans ce test de caméra à l’aveugle, il succède au Pixel 5a de l’année dernière. Le Pixel 7 Pro a atterri à la deuxième place dans cette catégorie, l’Asus Zenfone 9 complétant le trio gagnant. Le Galaxy S22 Ultra de Samsung a atterri à la cinquième place, avec l’iPhone 14 Pro deux places plus loin dans la liste.

L’appareil qui s’est classé le plus haut pour la prise de vue « Meilleur standard » était l’Oppo Find X5 Pro, et le « Meilleur portrait » était le Pixel 7 Pro. Notez que les Sony Xperia 1 IV et Moto Edge 30 Ultra ont été largement élus comme les pires appareils photo sur presque toutes les mesures.

L’équipe de MKBHD s’est amusé a calculer le classement en prenant en compte le prix, et le Pixel 6a garde sa première place. Il y a cependant des alternatives, comme le Realme 10 Pro+.

Même exercice avec le pire « rapport qualité-prix pour la photo », où l’on retrouve un classement assez proche du classement global.

