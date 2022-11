La série Realme 10 arrive dans quelques jours avec trois modèles

Realme a confirmé le lancement de sa prochaine série principale de smartphones : ce sera le 9 novembre, soit dans quelques jours. Trois modèles seraient prévus : le Realme 10, le Realme 10 Pro et le Realme 10 Pro+.

Un Realme 10 avec un écran de 90 Hz

Plusieurs rendus et fuites vont vers un Realme 10 avec écran plat et non incurvé. Ce qui est suggéré jusqu’à maintenant, c’est que le téléphone aurait une épaisseur de 8,1 mm. Du côté de l’écran, on aurait droit à une dalle de 6,7 pouces avec une définition Full HD+ de 2400 par 1080 pixels et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. On ignore encore s’il s’agit d’une dalle LCD ou Oled.

Sur la partie photo, le capteur principal aurait une définition de 50 Mpx, avec un second capteur de 2 Mpx. À l’avant, il y aurait un capteur selfie de 16 Mpx. Niveau hardware, Realme équiperait ce modèle avec un SoC MediaTek Helio G99 ; 6, 8 ou 12 Go de RAM ; 128 ou 256 Go de stockage et une batterie de 4 870 mAh rechargeable en 33 W maximum. Il devrait sortir sous Android 12 avec l’interface Realme UI 3.0, et l’on devrait s’attendre à avoir une prise jack, un port USB-C et de Bluetooth 5.3.

Des versions Pro du Realme 10 avec écran incurvé

La présence d’un écran incurvé sur les Realme 10 Pro avait été repéré sur des listes de la TENAA, l’organisme chinois de régulation des télécoms. Dans un de ses teasers, la marque avait par ailleurs confirmé l’existence d’au moins un modèle avec écran incurvé.

Le Realme 10 Pro+ aurait donc droit à un écran Amoled de 6,7 pouces, une définition Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le tout serait alimenté par la puce Dimensity 1080 de MediaTek. Les différentes configurations pourraient offrir jusqu’à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. La batterie aurait une capacité de 4 890 mAh et pourrait être rechargée en 67 W maximum. Sur la partie photo, trois caméras seraient situées à l’arrière, avec un capteur principal de 108 Mpx accompagné d’un capteur de 8 Mpx et un autre de 2 Mpx.

Pour rappel, les Realme 9 et Realme 9 Pro Plus avaient été lancés en France aux prix respectifs de 279,99 et 379,99 euros.

