Lancement des Realme 10 : la marque nourrit le mystère, mais pas trop non plus

Realme se prépare à annoncer la série Realme 10 qui aura lieu au mois de novembre, comme la marque l'a confirmé. L'occasion de lancer une campagne de « teasing » autour de ses prochains smartphones avec les aspects que le constructeur souhaite mettre en avant.

Alors que Realme va lancer demain un smartphone d’entrée de gamme, le Realme C33, le constructeur se concentre à l’international sur l’annonce prochaine de sa série 10. La marque a annoncé que ses prochains modèles seront présentés au monde entier au mois de novembre, sans donner de date plus précise.

Il y a quelques jours, son compte Twitter a publié un message indiquant que cette nouvelle série de smartphones Realme serait lancée en novembre, avec un intérêt particulier sur trois points : la performance, le design et l’écran. Le fabricant indique que ces modèles seront à la pointe sur ces trois points, y compris par rapport à leur gamme de prix.

The 3 major leap-forward technologies are Performance, Design & Display 🤓 Did you get them right? And yupp, the new #realme Number Series will be launched in Nov!! Hit the 💛 if you can't wait. https://t.co/CrZLrAGPr9

— realme (@realmeglobal) October 26, 2022