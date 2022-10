Realme C33 : il veut dompter l’entrée de gamme avec style

Attendu pour le 1er novembre, le lancement du Realme C33 marquera l’arrivée d’un nouveau téléphone entrée de gamme sur le marché. Ce smartphone viendra concurrencer le tout récent Honor X6.

Une belle confrontation se dessine sur le segment de l’entrée de gamme entre Honor d’un côté, et Realme de l’autre. Le premier a tout juste lancé son Honor X6 à 179 euros, lorsque le second se prépare à commercialiser le Realme C33 le 1er novembre plus précisément. En guise de teasing, le constructeur chinois a commencé à révéler sa fiche technique.

Tout d’abord, sachez que le Realme C33 vise un seuil tarifaire inférieur à 200 euros. On peut logiquement s’attendre à un prix voguant autour des 170 ou 180 euros, à l’image du Honor X6. D’ailleurs, les deux téléphones partagent un petit point commun : un capteur de 50 mégapixels, bien que la nature du capteur puisse différer.

Belle batterie en perspective

Realme ne donne pas de précision sur le second capteur photo – que l’on devine explicitement sur la photo teasing –, mais il pourrait s’agir d’un capteur macro ou de profondeur compte tenu de son futur prix d’achat. Un ultra grand-angle serait une belle surprise : cela lui apporterait en tout cas une polyvalence photographique intéressante.

Le binôme opte également pour une capacité de batterie identique : 5000 mAh, ce qui laisse présager une autonomie vraiment confortable. Nous n’avons en revanche aucune information sur la puissance de sa charge, qui se limite à 10 W sur le Honor X6. Faire mieux – on l’espère tout du moins – ne devrait pas être compliqué.

Realme mise sur le style

Realme insiste particulièrement sur la conception de son téléphone, qui profite d’un design cherchant à se démarquer des autres. Est notamment évoquée une « finition en texture granuleuse et chatoyante [qui] produit des effets lumineux ‘liquides’ où la lumière semble miroiter en fonction des différents angles d’éclairage », peut-on lire dans le communiqué de presse envoyé à la rédaction.

Aussi, son « cerclage métallique à angle droit » semble lui donner des petits airs d’iPhone pour tenter de se la jouer téléphone premium au premier regard. Son épaisseur de 8,3 mm est par ailleurs tout à fait honnête pour un appareil embarquant une batterie si volumineuse, qui est, pour rappel, le composant le plus gros d’un téléphone.

Realme évoque enfin un processeur Unisoc T612 avec une architecture à huit cœurs. Pour le reste des informations techniques, il faudra patienter jusqu’au 1er novembre 2022. Le Realme C33 sera décliné en coloris Sandy Gold et Night Sea.

